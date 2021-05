KARLOS SHOW: Víc podpory, míň hejtů, vzkazují Šlégr, Bednář a Vémola

Nejdřív s proslovem na podporu Pešánova mužstva vystoupil Karlos Vémola . „Momentálně se našim úplně nedaří. No a co Čech, to hokejový expert, všichni tomu rozumí, i ti, co hokej nikdy nehráli a posílají tam klukům hodně kritiky, že jim to nejde… Prosím vás, ti kluci tam hrají pro, posílejte jim tam proto jenom podporu. Jsou tam zavření v bublině, určitě se neoprostili od sociálních sítí. Takže míň hejtů, víc podpory. Věřím, že byl špatný začátek, ale bude skvělý konec.“

O chvíli později přivítal Terminátor na pódiu prvního host, jímž byl olympijský šampion z Nagana, mistr světa a vítěz Stanley Cupu s Detroitem Jiří Šlégr , který je jedním ze dvou českých členů prestižního Triple Gold Clubu.

V hokeji zažil bývalý důrazný obránce mnoho velikých momentů, ale když měl odpovědět, co byl nejsilnější zážitek, neváhal. „Pro mě je Nagano to nejvíc, co se nám pro tu naši malou zemi povedlo dokázat. Především se tehdy povedlo lidi stmelit. Byli v ulicích, hospodách, ve školách se neučilo… Kolikrát se objímali i lidi, kteří se vůbec neznali, ale byli prostě šťastní za to, co se podařilo,“ zavzpomínal Šlégr. „Jsem rád, že jsme lidem mohli udělat takovou radost.“

Superschopnost? Stačilo by mi být trochu technickej, aby za mě doma nemusela opravovat věci manželka

Pak se Vémola hned zeptal, co hokejový hrdina říká na průběh letošního šampionátu. „Ono to možná bude znít divně, ale já jim pořád věřím.“

„Jsem na tom stejně,“ přitakal bojovník.

Šlégr přidal příklad, jak podpora na dálku fungovala v Naganu. „My jsme tehdy dostávali faxy, protože internet ještě moc nebyl. Každý den jsme pročítali hromadu papírů vzkazů a ohromně nám to přispívalo psychicky do každého zápasu. Pamatuju si, že jsme v první třetině čtvrtfinále s Amerikou hráli strašně a nebýt Dominika Haška, jeli jsme domů. V tu chvíli jsem tehdy myslel na to, že jsou lidi s náma, takže se z toho nemůžeme lidově řečeno podělat. Myslím, že tam jsou kluci teď ve stejné situaci. Nikdo jim nevěří… Já si ale myslím, že to mužstvo je dobrý,“ uvedl bývalý hokejista.

Šlégr pak připomněl MS 2010, kdy komunikoval s Jaromírem Jágrem skoro obden. „Tehdy se jim taky nedařilo a nikdo jim nevěřil,“ připomněl dění během šampionátu, který český tým po nevýrazných výkonech ve skupině zakončil senzačním zlatem.

O něco později si hlavní muž pořadu přizval k tématu další velké hokejové jméno. Jaroslav Bednář je vicemistrem světa a titul získal se Slavií, dvakrát ve švýcarské lize a také v KHL.

„Lidi hodně nadávají, že jsme prohráli se Švýcary,“ pokračoval Vémola. „Ale ono už to není Švýcarsko jako před deseti patnácti lety, ne?“ ptal se Bednáře.

„Plně souhlasím. Říkám to už hodně dlouho,“ potvrdil Bednář. „Když jsme hráli se Slavií Ligu mistrů, měli jsme ve skupině Curych a oni nás porazili. Už tehdy se vědělo, že švýcarský hokej není vůbec špatný. Život tam není vůbec špatný a je to lákadlo pro kluky, kteří mají odehráno v NHL a chtějí si prodloužit kariéru.“

„Myslíš, že na šampionátu to ještě otočíme a dojde na šťastný konec?“ vyzvídal Terminátor.

„Všichni viděli, jak jsme hráli na Českých hokejových hrách před mistrovstvím. To bylo úplně něco jiného. Ale jsem optimista. Věřím mužstvu, že se zvedne a ještě uděláme dobrej výsledek,“ předpověděl vynikající hokejový útočník a střelec, který hrál až do 44 let a kariéru ukončil letos v dresu Slavie.