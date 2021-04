KARLOS SHOW: Vémola propálil, že Lela čeká dítě. Tofi a Smoleňák zpívali

To tu ještě nebylo! Karlos Vémola zaskočil hosty své show jako ještě nikdy předtím. S Radkem Smoleňákem a Sagvanem Tofim právě mluvil o hokeji a muzikálech, když náhle přečetl zprávu od partnerky Lely Ceterové: „Tak som těhotná.“ Oba hosté mu hned gratulovali a nakonec si spolu dokonce zazpívali „Pár přátel stačí zbít, co titul chtěj ti vzít…“

Prvním hostem nového dílu Karlos show byl Radek Smoleňák, hokejový útočník momentálně hrající za tým Mountfield Hradec Králové, který je známý tím, že občas na ledě rozdává i pěsti.

„O tobě se říká, že jedeš hodně i trash talk. V NHL prý po tobě, technickém hokejistovi, chtěli, aby ses hodně pral,“ zajímal se Karlos Vémola.

„Bylo to tak. Po podpisu smlouvy s Tampou Bay, jsem byl na farmě, kde jsem se snažil zaujmout, a zjistil jsem, že je tam daleko víc šikovnějších kluků, než jsem já. Pak jsem se jednou náhodou popral a hned jsem hrál v první pětce,“ zavzpomínal Smoleňák. „Potom jsem se popral podruhé, zase víc prostoru. A tak jsem najednou zjistil, že když se občas pobiju, ukážu ostatním, že nejsem Evropan, se kterým můžou zametat, takže mi to hodně pomáhá.“

KARLOS SHOW: Tofi složil píseň a Smoleňák s Vémolou zpívali. Poprvé a naposled, smál se hokejista

O něco později byl přizván jako druhý host známý herec a zpěvák Sagvan Tofi, který je nejen velikým fanouškem hokeje, ale sám ho i aktivně hraje.

„My jsme spolu hráli hokej. V Uherském Hradišti proti Slovákům. To bylo skvělý,“ zavzpomínal Tofi na společnou hru se sportovním kamarádem. „Pro mě to bylo skvělý, protože jsem dříve hrával hokej. A pořád chodím dvakrát třikrát týdně hrát, což mě drží při životě.“

Pak byla řeč o tom, co dělá Tofi úspěšně už několik let, tedy o produkování muzikálů. Sám v nich přitom i vystupuje. „Když napíšu muzikál, tak si nechci hrát na producenta, který sedí v kanceláři a mučí herce. Naopak, já chci být mezi nimi. Chci být součástí toho, užívám si to…“

KARLOSŮV OKTAGON: Sagi a jeho neřesti. Co by na světě změnil?

V tom okamžiku zazvonil Vémolovi telefon. „Omlouvám se, to je velice neprofesionální, ale dnes výjimečně… Paní mi teď píše: ‚Tak som těhotná,‘“ prozradil Terminátor.

„No ty vole! Tak jsem první, kdo ti blahopřeje,“ zvedl se hned nadšeně Tofi.

„Jo pozor, přišla další zpráva: ‚Prosím, nikomu to nehovor,‘“ dodal Vémola provinile a všichni se rozesmáli. „Jsem mrtvej muž.“

V aktuálním díle Karlos show navíc populární bojovník poprvé zapěl. A to předělávku písně Michala Davida „Pár přátel stačí mít.“ Na pódiu pražského klubu Goldfingers se tak zpívalo: „Pár přátel stačí zbít, co titul chtěj ti vzít. A nepřestanou hrát, když nemáš chuť se smát. Jen opři se a vstaň. A rvát se nepřestaň. Vždyť někdy stačí říct, jen dál, jen se mlať, ty na to máš!“