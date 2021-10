Vémola zpět jako moderátor! Startuje nová série sledované Karlos show

Já se vrátím! Heslo, které s klidem může používat i český Terminátor Karlos Vémola. Do klece se navracel po těžkých zraněních už několikrát a hodlá to brzy zopakovat. Nyní ale hlásí comeback i coby moderátor. Ve středu se totiž rozjíždí natáčení další série jeho pořadu Karlos show. „Těším se na to moc, předcházelo tomu hodně plánovaní a velké přípravy, aby se to zase posunulo o kus dál,“ říká hlavní muž talk show, jejíž nejúspěšnější díly překračovaly půlmilionovou sledovanost.