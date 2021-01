KARLOS SHOW: Kluk s řetízkem v hrníčku? Požehnání, řekl Pohlreich

K bojovým sportům neodmyslitelně patří také drastické hubnutí a diety. Protože Karlos Vémola s tím má bohaté zkušenosti, potěší ho, když si mimo přípravu může dopřát dobré jídlo. Tím pádem si do KARLOS SHOW pozval šéfkuchaře Zdeňka Pohlreicha a kanoistu Martina Fuksu, který si na vyváženém jídelníčku zakládá. Řeč byla ale také o jiných disciplinách, výchově dětí nebo koronavirové krizi. Nechyběla ani sportovní tečka v podání baseballového odpalu známým šéfkuchařem nebo vzpomínka na chlapce, který „dal řetízek do špatného hrníčku“ v legendárním díle pořadu Ano, šéfe!

Přecházel z přípravy do přípravy, nemohl se proto pořádně najíst. Když se tak kolotoč zápasů zastavil, pozval si Karlos Vémola do KARLOS SHOW rázného šéfkuchaře. „O sportu a o žrádle se budu bavit s kamarádem Zdeňkem Pohlreichem ,“ přivítal Terminátor svého hosta a prozradil, že v minulosti šéfkuchař býval reprezentačním baseballistou.

A Vémola se rozhodl ho prozkoušet, zda nezapomněl vše ze sportovního umění. Na pódium přinesl baseballovou pálku a pěnový míček. „Dřív jsem dělával na dveřích a každej vyhazovač měl baseballku, ale teď jsem ji nikde nemohl sehnat,“ smál se pětatřicetiletý bijec. „Tahle je taková smutná, juniorská, ale jde to,“ hodnotil Pohlreich, zatímco si nacvičoval švih. Pak se ale řeč stočila na život v USA, vládní opatření, jídlo nebo dnešní výchovu dětí.

„Chlap má být chlap, který stojí za svým názorem a ten sport, co děláš, jak kdysi řekl promotér Ondra Novotný, je renesance muže,“ komentoval Pohlreich. „Svět je strašně změkčelej, politicky korektní a připos*anej.“

Následně na scénu přišel také třetí muž. Dvojnásobný mistr světa v rychlostní kanoistice Martin Fuksa , který zrovna ladí formu na odloženou olympiádu v Tokiu.

„Byl jsem překvapený, že si na tom jídle taky hodně zakládáš. Stará se ti o to někdo?“ přivítal kanoistu Vémola. „Když jsem začínal pronikat do profesionálního sportu, hledal jsem každý detail,“ odpověděl Fuksa. „Před olympiádou v roce 2016 jsem shazoval nějaký kilečka, ale pak jsem neměl žádnou energii. Teď už jsem na úrovni, že si klidně dopřeju nějaký cukry a při závodě se cítím mnohem líp,“ přiznal reprezentant.

„Máš padesát titulů mistra republiky! Máš víc titulů než Karel Gott Slavíků, jak je to možné?“ divil se Terminátor úspěchům kanoisty. „No, musíš vyhrát úplně všechno, abys jich měl tolik. Můj taťka jich má sedmdesát, takže mám furt, co dělat,“ usmál se Fuksa a uvedl, že prioritou jsou triumfy v zahraničí.

Pozornost se pak opět přesunula na prvního hosta. Zavzpomínalo se také na jednu z nejslavnějších scén z pořadu Ano, šéfe! Možná si také vzpomenete… Student kuchařského učiliště tehdy vzal babičce řetízek, a musel proto podávat vysvětlení na policii. Vymlouval se pak, že řetízek jenom dal do špatného hrníčku.

„To je čistá náhoda. Když se objeví takový člověk, to se nedá nahrát, to ti přihraje život jako takový,“ smál se kuchař. „Takový exot je požehnání, já na tom nemám nejmenší zásluhu, je to shoda okolností.“

Prozradil ale také, že tento díl měl i nepříjemnou dohru. „My se do té školy vraceli a učitelský sbor nám strašně vynadal. Že jsme ho zesměšnili, takže nás od něj izolovali,“ vzpomínal Pohlreich. „On na tom ale vydělal. Šel na hokej, kde mu řekli: ‚Když nám řekneš, kam jsi dal řetízek, pustíme tě zadarmo.‘ Že by to byla až taková tryzna, abychom ho tím poznamenali, to si nemyslím.“