KARLOS SHOW: Chytej kuřata! Kozma a Kníže probrali další bitvy

Aktuální díl úspěšné show Karlose Vémoly se natáčel v době, kdy se ještě oficiálně nevědělo, kdo se představí 4. prosince v hlavním duelu turnaje Oktagon 29 v Ostravě. Jak moderátor, tak i jeho hosté David Kozma a Petr Kníže však měli zprávy, jak to bude. Ještě aby ne, když jedním z aktérů velké titulové bitvy bude právě „Růžový panter“ Kozma. Na souboj ho totiž v září vyzval legendární slovenský bojovník Ivan Buchinger, který je aktuálně šampionem lehké i pérové váhy Oktagonu a chce ukořistit také titul ve veltrové divizi, které vládne právě devětadvacetiletý rodák z Karviné.

„Budu bojovat 4. prosince v Ostravě. Ještě nemůžu prozradit soupeře. Někteří už to vědí, ale ještě to nemůžu říct široké veřejnosti,“ tajil ve Vémolově pořadu Kozma, když se ho bojovník a moderátor v jedné osobě zeptal, jaký další zápas ho čeká.

„Já to taky vím,“ usmíval se Kníže. „Ale nevím to od Oktagonu.“

„Takže se teď soustředím na soupeře, který bude,“ pokračoval šampion.

„Honíš malý kuřata po kleci, jo? Měl bys. Nebo někoho menšího vzrůstu,“ vtipkoval Vémola.

Kozma ale mlžil dál s tím, že nemůže ani naznačovat.

„Hypoteticky, kdyby ten zápas s tímhle člověkem byl, co si o tom myslíš ty? To by mě zajímalo,“ otočil se na Terminátora Kníže.

„Hele, podle mě je Kozmič na úplně jiné úrovni. On ho nemá čím urvat, je to holý nesmysl a škoda,“ měl jasno Vémola.

„Chce třetí titul, má dva,“ doplnil Kozma. A v ten moment už bylo všem divákům jasné, že tajemným mužem je právě dvojnásobný šampion Buchinger.

„Chtít může,“ pokračoval hlavní muž show. „On nemá smrtelný striking, nemá tě čím zastavit. Nechápu, co by se muselo stát, aby tě mohl ukončit. Třeba to bude bitva na pět kol a ty si ho tou váhou uhlídáš.“

Král veltru přitakal, že váha bude na jeho straně, ale upozornil, že je vyzyvatel velmi zručný v mnoha technikách. A je pravdou, že Buchinger patří mezi nejtvrdší a nejzkušenější zápasníky na česko-slovenské scéně. V minulosti byl držitelem titulů organizací M-1 Global či Cage Warriors a střetl se dokonce s nejslavnějším MMA bojovníkem planety Conorem McGregorem (prohra v 1. kole).

Respekt slovenskému gladiátorovi vyjádřil v Karlos show i Kníže.

„Ivana jsem vždycky obdivoval. Od začátku. Jeli jsme kdysi oba na tréninkový kemp, a když se trénovala kondice, tak tenhle magor, malej,“ usmíval se respektovaný bojovník a trenér, „když jsme jeli angličáky (anglický dřep, při kterém se dělá klik a výskok), tak já udělal jeden, on dva a půl až tři. A to celých pět minut. Doslova tam lítal.“

Vémola pak uznal, že velikou devizou Buchingera je fyzická kondice. Neztrácí výdrž ani průběhem pětikolových titulových bitev.

„Je to tak. To já se dlouho rozehřívám, jsem takový dieselový motor,“ přiznal Kozma. „Rozkoukávám se v prvních kolech, a když vidím, že ve čtvrtém pátém už soupeř nemůže, žene mě to dopředu.“

Pak přišla řeč i na první společnou bitvu Kníže vs. Kozma v roce 2017.

„Prohrál jsem to především v hlavě, protože jsem Petra celý život uznával jako zápasníka, ke kterému jsem vzhlížel, a on na mě v tom souboji třeba mluvil,“ zavzpomínal s podivem Růžový panter.

„Vážně, jo?“ rozesmál se hlasitě Kníže.

„A já jsem se z toho jako mladej kluk pos*al a zápasil jsem tak, jak to vyhovovalo Petrovi. Pak mi dal ještě pěstí…“

„To se v zápasech stává,“ skočil do řeči Vémola a rozesmál publikum.

„Navíc jsem si v souboji vyvrknul kotník. Prostě mi to celkově nesedlo,“ dopověděl Kozma.

Oba válečníci by se měli nejspíš příští rok utkat znovu, pokud šampion veltru svůj pás v prosinci uhájí.

„Takže klíčem k vítězství bude psychika, nastavit hlavu jinak, nejít do boje s takovým respektem?“ ptal se Vémola.

„Přesně tak. A utahat Petra v pětikolovém zápase. Už má přece jenom nějaké roky, fýzu už nebude mít takovou,“ pousmál se mladší bojovník.

„Kámo, na to bych nespoléhal,“ ušklíbnul se čtyřiačtyřicetiletý Kníže.

