Kincl reaguje na Vémolu: Cítím závist. Zakopává svůj sportovní odkaz

Když měl Karlos Vémola říci, co si myslí o tom, že za něj v titulové bitvě na konci roku v O2 areně zaskočí Patrik Kincl, nebral si servítky. „Když je cesta k titulu jednodušší, tak vylezl. Prostě vždy jak hyena čeká a urve, co na něj zbude.“ A co na to říká nová posila organizace Oktagon MMA? „Ve finále to můžu všechno vzít za něj. Třeba v únoru, když bude Marpo ready se mnou jít, tak tam můžu taky zaskočit, jsem s tím úplně v pohodě,“ říká s úsměvem bojovník z Hradce Králové.

Jaké to bylo, když vás na akci Oktagon Prime 4 v Pardubicích ohlásili a bouřlivě na to zareagovala celá aréna?

„Mě to ohromně překvapilo a potěšilo zároveň. Nečekal jsem to, už když se na videu začaly objevovat moje kérky, tak mě lidi poznali a hala vybuchla. Dost zajímavý, zvláštní a dobrý pocit.“

Zvažoval jste nástup do Oktagonu dlouho?

„První náznak vznikl krátce po mém posledním zápase v KSW (4. září 2021 – prohra s Robertem Soldičem). Proběhlo nějaké jednání, ale nic konkrétního, spíše to vypadalo, že to nedopadne. A tahle nabídka na titulový zápas se zrodila vlastně přes noc.“

Krátce po oznámení zápasu jste mi říkal, že jste se rozhodoval podle sepisování pro a proti. Co bylo tedy to nejpodstatnější ve sloupku pro a co bylo například v seznamu proti?

„Proti bylo asi nejvíc to, že půjde o exkluzivní kontrakt a ne střídavý start, který jsem chtěl původně s KSW. Největší ‚pro‘ bylo, že jde o titulový zápas a taky možnost odvety, o niž se snažím několik let. Pustil jsem ji i původně z hlavy, ale začalo to být znovu aktuální.“

Máte samozřejmě na mysli odvetu s Karlosem Vémolou. Ten na váš nástup do Oktagonu reagoval poměrně ostře. Co na to říkáte?

„Jsem takovej blbec, že jsem ho chtěl původně litovat kvůli zranění. Z hlediska toho, že jsem taky sportovec, chápu, že je to hodně špatný. Nicméně tím jeho rozhovorem je tohle pryč. Nevím, co k tomu říct… Cítím z něj už zahořklost. Každým podobným prohlášením svůj sportovní odkaz zakopává hloub a hloub.“

Rozumím. Na druhou stranu, pokud se uzdraví a vrátí do boje, tak promo na váš zápas číslo 2 vlastně už začalo.

„Nevím. A chci se i vyvarovat, abych na to teď nějak myslel. Odvetu proto házím stranou. I Jon Jones o tom mluvil v souvislosti se zápasem Blachowicz vs. Teixeira (favorit Blachowicz prohrál), že když člověk přemýšlí moc dopředu na další zápasy, tak se mu to nevyplácí. Takže se chci opravdu soustředit jen na titulový zápas.“

Vémola kritizoval, že budete hned v prvním duelu pod Oktagonem bojovat o titul. Podle něj byste měl mít nějaký zápas ještě před tím. Jak to vidíte vy?

„Jak říkám, cítím v tom… Jak to říct? Nějakou závist a hořkost. Protože když se to týká jeho a Oktagon bere zápasníky, kteří tam nikdy nezápasili, tak je to v pohodě. Chtěl by ústupky v tom, že jako vyzyvatel bude nastupovat jako druhý… Takže pokud se ustupuje jemu, je to v pohodě, ale když je to někdo jiný, tak začne prskat. Zcela upřímně, jsem český zápasník a teď žebříčkově nejvýš postavený. To, že jdu z jiné organizace, myslím, tolik neznamená. Čeští fanoušci mě znají, nějakou dobu už jsem na scéně a řekl bych, že si to zasloužím.“

Terminátor vás označil dokonce za hyenu. Chcete na to nějak reagovat?

„Jak jsem říkal, Karlos takovými slovy klesá hloub a hloub… Někdy si říkám, že už to víc ani nejde, ale on vždy dokáže laťku posunout ještě o něco níž. Ve finále to ale asi nijak řešit nepotřebuju. Pro mě jsou takový vyjádření ubohý, nízký, zapšklý…“

Když se v žertu pozastavím nad označením hyena. On o sobě mluví jako o lvu. Hyena má ale tvrdší stisk, tak to není zas tak hrozný příměr, ne?

(rozesměje se) „Jo a bude mít. A ve finále, já to můžu všechno vzít za něj. Třeba v únoru, když bude Marpo ready se mnou jít, tak tam můžu taky zaskočit. Jsem s tím úplně v pohodě. Alespoň by se diváci dočkali dobrého boxerského zápasu, a ne nějakého plácání.“

Nicméně v bojových sportech je před zápasem občas mezi soupeři nevraživost. Po boji ale většinou opadne. V případě vás dvou však dál pokračuje. Není vám to přece jen nepříjemné?

„Mám na Karla svůj názor, ze kterého asi nikam neuhnu. Nebo alespoň nevím, co by se muselo stát. Navíc ten můj názor svými vyjádřeními stále utvrzuje. Takže to nijak neřeším. Šel jsem si vlastní cestou, nijak jsem ho nekomentoval. Vím, že on mě pořád někde zmiňoval, tak jestli je do mě pořád ‚zamilovaný‘, je to jeho problém. On názory mění z týdne na týden. Když jsem se dříve zmiňoval veřejně o odvetě, tak prskal, že jsem v jiné organizaci. Teď když tam jdu, tak prská znovu, protože vidí, že jsme tomu blízko. Ve finále se můžeme dočkat, že se nevrátí vůbec nebo uteče někam jinam. Vůbec by mě to nepřekvapilo a připadá mi, že si pro to připravuje půdu. Ale nějak mi tohle napětí žíly netrhá.“

A že by mohl reagovat ostřeji i kvůli tomu, že je teď v nelehké situaci, to nevnímáte?

„Ale jo, určitě to za tím bude. Ale je to sakra dospělý chlap, který má občanku, tak se s tím musí nějak vypořádat. Byl jsem několikrát zraněný a taky jsem nikde neprskal.“

Čeká vás tedy zápas o titul střední váhy se Samuelem Krištofičem. Příprava už začala?

„Zatím jsem se k tomu ještě nedostal, teď to teprve startuje. Analýzy, co vždy dělám, jsem ještě nestihl. Mám jen hrubý obrys.“

Většinu kariéry jste zápasil ve veltrové váze, tedy do 77 kilogramů. Tento bude do osmdesáti čtyř. Už jste ale říkal, že byste se rád vrátil do veltru. Budete tedy po případné výhře mít zájem o další titul?

„Je to jedna z možností. Záleží na tom, kdo tam bude. Mně se nechce… Nepotřebuju zápasit s Davidem Kozmou, protože jsme kámoši, často spolu trénujeme. Ale budu uvažovat o tom, přesunout se do veltru. Uvidím, jak to bude vypadat s panem velkohubým, a podle toho se budu rozhodovat. Jestli hodím jednu obhajobu, nebo půjdu hned do veltru. Na schůzce s Oktagonem se mi ale líbilo, že přišli s nějakým výhledem do budoucna. Jací tam jsou soupeři a možnosti. To byl i jeden z plusů na tom mém seznamu.“

David Kozma má před sebou souboj s Ivanem Buchingerem. Kdyby se stal vítězem slovenský vyzyvatel, s ním by se vám do boje nastupovalo snáz?

„S Ivanem jsme kámoši, ale ne tréninkoví parťáci, nikde se nepotkáváme. A jasně, pokud by do toho on šel, tak i já. Pro mě byl v mém těžším období společně s Attilou Véghem velkou motivací. Když jsem začínal, zápasili jsme na stejných akcích. Sportovně by mě to zajímalo. Ale nevím, jestli bude chtít Ivan ve veltru vydržet. Myslím, že je to pro něj jednorázová akce. Těžko říct.“

Vaše manželka Pavla MMA dost žije, vše sleduje a má velmi dobrý přehled. Dávala vám nějaké tipy do seznamu pro a proti?

„No takhle, s tím papírem a tužkou přišla ona. (rozesměje se) Ona to byla vždycky ve škole šprtka. Přišla s notýskem a už se jelo, diktoval jsem pro a proti. Ze začátku se na tu nabídku úplně netvářila. Ale když jsme si to spolu probrali a víceméně jsem se rozhodl, tak tomu byla nakloněná. A nejvíc ji přesvědčily ohlasy lidí. Velké množství veskrze pozitivních reakcí.“

Bylo v kolonce pro i to, že to bude mít ona jako divačka blíž než třeba do Polska?

„Teď jste trefil vosí hnízdo. Dnes jsem navážno zažertoval, že bych nechtěl být pod tlakem, a tak by bylo dobré, aby zůstala v prosinci doma. A hned byl oheň na střeše.“ (směje se)

Takže se dostaví. A bude mít tradiční šaty pro štěstí, které nosila vždy na vaše zápasy?

„Jo, jo, hned říkala, že šťastné šaty budou. Jsem za to samozřejmě rád. Je to moje žena, která mi vždy kryla záda a byla velikou oporou, takže je dobře, že tam bude.“

Patrik Kincl Narozen: 21. července 1989 (32 let) v Hradci Králové Výška/váha: 180 cm/84 kg Profesionální bilance: 24:10 Tým: All Sports Academy Největší úspěch: jediný Čech, který bojoval v organizaci KSW o titul