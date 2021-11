Vémola ostře: Budu fandit Pirátovi. Kincl čeká jak hyena a urve, co zbyde

Nebývalá kritika. Karlos Vémola se rozpovídal o tom, proč mu vadí, že jej v titulové bitvě se slovenským rivalem Samuelem „Pirátem“ Krištofičem zastoupí právě Patrik Kincl. Je to podle něj nefér vůči ostatním zápasníkům střední divize a není to dobrá vizitka ani pro samotnou organizaci Oktagon. „Dovedete si představit, že by se zranil Glover Teixeira a UFC by zavolalo do Bellatoru frajerovi, který prohrál o váhu níž,“ podivuje se Terminátor, který musel odstoupit kvůli zdravotním problémům po operaci levé paže.

Mluvil klidně a nezvykle vážně. Rozhodně si ale nevybíral žádné diplomatické fráze. Karlos Vémola zkrátka nesouhlasí s tím, že do titulového souboje se Samuelem Krištofičem 30. prosince v O2 areně nastoupí právě bývalý rival Patrik Kincl.

Jak je pro vás souboj Samuel Krištofič vs. Patrik Kincl zajímavý?

„Zajímavý souboj to asi bude. Myslím, že se šampionem stane někdo, koho už jsem jednoznačně porazil, což je vlastně dobrý. Ale já asi budu fandit Pirátovi, protože pokud se mi podaří vrátit – v což moc doufám – tak už jsem Palovi Nerudovi a Ondrovi Novotnému říkal, že ať se stane cokoliv, můj první zápas bude s Pirátem. Takže by mě samozřejmě těšilo víc, kdyby měl pás a můj návratový duel by byl o titul. Pokud by Krištofič prohrál, nejprve půjdu s ním a až pak dojde k odvetě s Kinclem, o které se mluví několik let. Takže to všechno do sebe zapadá.“

To rozhodně ano.

„Ale já teď nechci předpovídat žádnou zápasovou budoucnost. Teď asi není na místě, abych o tom vůbec mluvil. Souboj to bude zajímavej. Osobně se ale na tom galavečeru nejvíc těším na bitvy Matěje Peňáze a Miloše Petráška. To je ten hlavní důvod, proč tam půjdu. Určitě ne kvůli hlavnímu duelu. A na druhou stranu, kdyby se Pirát třeba trefil – a Attila říkal, že je ve skvělé formě – tak už by nebyl fake champ, ale byl by to skutečný šampion. Takže má jedinečnou šanci. Navíc na něj hodně lidí teď nadává, za to jak se chová, ale má opravdu jedinečnou příležitost získat si respekt můj i fanoušků. Teď ho ale nemá. Nikdo kromě něj nevěří, že je šampion.“

Na Instagramu jste okomentoval nástup Patrika Kincla do Oktagonu slovy „Krysy vylézají z kanálů“. Proč?

„On vždy čeká, čeká… Když jsem měl titul v Oktagonu já, tak ani necek. On se, myslím, nestal nikdy šampionem žádné organizace, já sedmi. A teď, když je cesta k titulu jednodušší, tak vylezl. Prostě vždy jak hyena čeká a urve, co na něj zbude. Proto jsem i říkal to, že jsou tu jiní kluci, kteří si to zasluhují. A jestli ne, tak je to chyba. Ale Kincl neudělal vůbec nic, krom toho, že prohrál titulovou bitvu v KSW a má hned zápas o pás. Tak hodně štěstí. Někdo si umí počkat na správný moment a to Kincl přesně udělal.“

A jak byste tedy z pozice promotérů řešil vy takovou situaci, aby to bylo pro diváky zajímavé a mělo to potenciál zaplnit O2 arenu? Nemyslíte, že byl tou nejlepší možností?

„Určitě ne. Oktagon by měl vytvářet takové hvězdy, aby to lidi zajímalo. Myslím si, že je tam plno zajímavých kluků. A je to asi vina organizace, že je nevypromovali a promují někoho, jako je Kincl. Kdyby to byla moje organizace, tak to budu řešit tak, že bych tam dal někoho, kdo si to zaslouží. Všechny velké organizace to tak dělají. Tak to prostě je.“

Dobře…

„Dovedete si představit, že by se zranil Glover Teixeira (šampion polotěžké organizace UFC) a UFC by zavolalo do Bellatoru frajerovi, který prohrál o váhu níž: ‚Pojď nám nahradit titulový zápas.‘ Celý svět by se jim vysmál. Vím, že Oktagon není UFC, ale za mě je to jedna z největších evropských organizací. Po KSW je to druhá největší a měli by mít kredit. Já za nimi stojím. To co vybudoval Oktagon v tak malé zemi, je neuvěřitelný.“

Říkáte, že by si měl Oktagon budovat hvězdy. Mnoho vašich kritiků by ale určitě namítlo, že Oktagon byl doposud především o vás, tedy že jste ostatní zápasníky hodně zastínil.

„To není vůbec pravda. Oktagon si to naopak uvědomoval a budoval všechny kluky kolem mě. Například Ďatelinku a teď už jsem o něm dlouho neslyšel. Budovali Vaška Mikuláška proti mně. Oktagon proti mně dokázal kluky skvěle promovat. A ty kluky má. I Miloš Petrášek by dokázal shodit do osmdesát čtyřky a byl by to skvělý zápas. Matěj Peňáz je už podle mě dostatečná hvězda na to, aby zaskočil za zraněného šampiona. Ale to je na vedení Oktagonu. Jestli o tento zápas bude větší zájem? Povíme si v prosinci, kolik na to prodají lístků. To je celé.“

Neriskujete trochu touto veřejnou kritikou Oktagonu?

„Proč? To je můj názor. Tohle jsem řekl osobně jak Ondrovi, tak Palovi (promotéři Novotný, Neruda). A Palo se mnou souhlasil, že je to špatně, že by bylo ideální, kdyby měl předtím Kincl alespoň zápas v Ostravě, aby si to zasloužil. Prostě se to stalo. Není samozřejmě vinou Oktagonu, že jsem se zranil. Myslím, že je to jen objektivní kritika. Titulový zápas měl dostat někdo jiný, Kincl měl zápasit a stát se novým uchazečem o titul po novém roce.“

Podle vás by neměl bojovat o titul někdo, kdo ještě neměl v Oktagonu zápas. Ale stejně tak tomu bylo ve vašem titulovém duelu s Francouzem Alexem Lohorém, který nastoupil v Česku poprvé.

„Ano, ten taky neměl jít o titul se mnou. A není to moje vina, já to Ondrovi říkal. On mi ale odpověděl, že v osmdesát čtyřce nikoho nemá. Za to já nemůžu. Měli mi dát bojovníka z žebříčku. A že přivezli někoho jiného… Dobře no. Když už to ale tak mají, tak třeba legendě, jakou je Petr „Monster“ Kníže, měli nabídnout titulový zápas dávno. Tohle je i jeden z důvodů, proč jsem tolik bojoval za červený roh. Je na tom opravdu znát, že si Ondra tvoří vlastní pravidla, jak se mu hodí.“

Co tím přesně myslíte?

„Pro šampiona, který mu vyprodával O2 areny, nebyl ochoten ustoupit ani o krok, při tom byl schopen uhnout pro Attilu a ostatní. Titulový zápas jsem si musel taky vybojovat několika výhrami. Ale když potřebuje, tak vytáhne i někoho po prohře. A může zdůrazňovat, že to bylo v nižší váze. O to hůř.“