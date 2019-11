Oktagon 15: Vémola vs. Végh | Skončí dětství MMA v Česku, říká Novotný | iSport.cz

Určit, kdo je nejlepším bojovníkem, není kvůli komplexnosti MMA snadné. Lze však s jistotou ukázat na toho nejpopulárnějšího či nejúspěšnějšího. V České republice bezesporu vládne Karlos Vémola, na Slovensku zase milují Attilu Végha. O střetu prvního Čecha v UFC a bývalého šampiona významné asociace Bellator se tak mluví už od dob, kdy „Terminátor“ nastupoval pod organizací XFN.

Ani jedna strana nechtěla dovolit, aby jejich hlavní tvář opustila působiště. Vypadalo to, že o očekávaném klání se bude stále pouze mluvit. Nakonec však dojde na slova promotéra Ondřeje Novotného, že pokud se má zápas uskutečnit, bude to na půdě Oktagonu. Špatné podnikání totiž zapříčinilo, že XFN přišlo o spoustu peněz, oslabilo svou pozici i důvěryhodnost a bojovníci začali utíkat jinam.

Letos v únoru pak Oktagon oznámil přestup, který diváky zajímal ze všech nejvíc. Promotéři se s Vémolou dohodli na kontraktu a téměř okamžitě se zodpověděla klíčová otázka. Souboj s Véghem bude „doručen“. Podtitul Zápas století dostal tento střet právem, nepůjde totiž pouze o měření sil dvou bijců, ale také o bitvu Česka a Slovenska.

„Zápas bude sledovat dvacet tisíc lidí přímo v hale a očekává se více než milion u televizních obrazovek,“ předpovídal Ondřej Novotný v pořadu Oktagon Majk. „Nikdy v historii bojových sportů se nestalo, že by došlo k tak fatálnímu konfliktu.“

Vémola o sobě hrdě prohlašuje, že je jedničkou československé scény. Odvážná tvrzení dokáže podpořit i výkony v kleci. Bilance olomouckého rodáka čítá dvaatřicet zápasů, z nichž prohrál pouze pět. Navíc teď táhne šňůru jedenácti vítězství v řadě, naposledy ho přemohl Jack Hermansson. A to bylo obrovské jméno. Švédský pořízek se totiž čtyři roky po úspěchu nad Vémolou probíjí do nejvyšších pater střední divize UFC. Právě do nejprestižnější ligy by se chtěl vrátit i čtyřiatřicetiletý Čech, v cestě mu však stojí velmi zkušený protivník.

Végh v zahraničí sbíral jeden úspěch za druhým. Před šesti lety se dokonce stal držitelem titulového opasku Bellator MMA, druhé nejvěhlasnější organizace na světě. Přestože nemá podobnou fazonu jako jeho český sok, v rukou má pořád ránu, která dokáže otřást každým, koho trefí. „Je šance, že v sobě zažehne oheň, který jsme v něm viděli třeba před deseti lety, kdy nabral frajera na rohy a procedil ho skrz pletivo,“ poznamenal Novotný.

Turnaj Oktagon 15 však nebude pouze o Zápase století, představí se další kvalitní gladiátoři. V těžké váze se například utkají dvě velká jména. Michal Martínek bude obhajovat pás šampiona Oktagonu proti Viktoru Peštovi.

Galavečer by měl být dalším stěžejním bodem na cestě MMA mezi co nejširší spektrum sledujících. O to by se mohl postarat také herec Jakub Štáfek, který v zápase s Peterem Benkem zažije svou premiéru v kleci. Po dvou prohrách se pokusí restartovat kariéru oblíbený bojovník Miloš „Meloun“ Petrášek, po jehož souboji odstartuje hlavní karta, kterou vysílá od 19.30 stanice O2 TV Sport.

„Skončí dětství MMA v České republice. Budeme moci říct: Ano, teď a tady jsme jedním z největších sportů Československa,“ proklamoval promotér Novotný.

iSport podcast Fight! Poslechněte si unikátní rozhovor Vémoly s Véghem Video patří k placenému obsahu iSportu Již mám předplatné - přihlásit se Vybrat předplatné

Nicméně jen zápasy nestačí, vždy je třeba přinést něco navíc. Jednou z novinek pro fanoušky bude Oktagon vlak, na jehož palubě čeká posádku mnoho vychytávek. Trasa spoje povede z Bratislavy až na místo určení před pražskou O2 arenu. Obsáhlý doprovodný program rozsvítí i finální akci. „Cíl je, aby lidem připadalo, že jsou na koncertě Rammsteinu, Michaela Jacksona a Madonny najednou,“ řekl Pavol Neruda, slovenský zakladatel Oktagonu.

V kalendáři si Prahu zakroužkovala řada známých osobností. Ze zápasníků se dostaví dokonce staví slavná jména z UFC. Jako vzácní hosté budou sledovat sobotní turnaj i ceremoniální vážení, jenž proběhne v pátek od 16.30 v klubu Epic, Polka Karolina Kowalkiewiczová, která před třemi lety dokonce sahala po titulu, a Angličan Jimi Manuwa. Ani jednomu se sice poslední dobou nedařilo, Manuwa dokonce po čtyřech prohrách za sebou ukončil kariéru, pořád jde ale o uznávané persony světového MMA.

Téměř současně s ohlášením hvězdných návštěv přišel Oktagon s další důležitou zprávou. Vyprodáno! Do pražského chrámu se nakonec skutečně podaří dostat slibovaných téměř dvacet tisíc lidí, půjde tak o další obrovský úspěch, kterým o sobě dá organizace vědět po celém světě.

Největší dopad ale bude mít show na „federální“ scénu. Rozhodne se totiž, kdo je ten Největší. Vémola, nebo Végh? Česko, nebo Slovensko?

Oktagon 15: Vše o ZÁPASU STOLETÍ >>

Novotný: Kurzy jsou mimo mísu

Organizace Oktagon MMA má před sebou největší akci. To znamená mnoho práce pro tým i samotné promotérské duo Pavol Neruda & Ondřej Novotný. Druhý jmenovaný je dokonce moderátorem a komentátorem, navíc má na starosti i sestavování jednotlivých zápasů. A upozorňuje na to, že průběh hlavního duelu Végh vs. Vémola může překvapit hodně lidí.

Co vlastně bude následující Zápas století znamenat pro české MMA?

„Ten sport jako takový to posune na úroveň, ze které už nespadne zpátky někam mezi házenou, volejbal a podobné menší sporty.“

Nedávno jste prozradil, že vás akce vyjde zhruba na patnáct milionů korun. V rámci reklamy byla jaká položka nejdražší?

„To se úplně nedá říct, protože my to promujeme od února. Jednorázově byla nejdražší určitě televizní reklama s Janem Krausem. Přišla na víc než milion korun.“

Do turnaje zbývají dva dny, v jaké fázi jsou teď přípravy?

„Dolaďují se jednotlivosti samotné show. Chceme totiž přinést nový vizuál akce. Chystáme to ve spolupráci s bojovníky, hosty… Prostě se dolaďují detaily.“

Na které zápasy se vy sám nejvíc těšíte?

„Určitě na dva hlavní. Tedy titulový zápas, protože v něm jsou dva lidi, kteří se dotkli UFC. A samozřejmě na Zápas století, protože si myslím, že bude probíhat úplně jinak, než si myslí osmdesát procent národa.“

Jak to tedy odhadujete?

„Jako velmi vyrovnaný souboj.“

Takže kurzy sázkových kanceláři, které favorizují Vémolu…

„Jsou totálně mimo mísu. Chápu, že reagují na to, jak lidé sází, ale kurz na Attilu vyjádřil v té reklamě Jan Kraus odplivnutím.“ (usmívá se)

A jak je na tom tedy podle vás Végh v současnosti?

„Co jsem ho viděl, tak si myslím, že je v nejlepší formě od doby, kdy vyhrál pás šampiona Bellatoru. Možná i v lepší.“

Co by se vlastně stalo, kdyby favorit Vémola prohrál? Co by to znamenalo?

„Bude to znamenat to, že Karlos řekl, že by s tím nedokázal žít. A musí nám případně vysvětlit, co to znamená. (pousměje se) Počítám, že se nezabije, ale že by chtěl zabít Attilu na druhý pokus.“

Takže by přece jen mohla být ve hře odveta?

„Neumím si představit, že když Karlos prohraje, že by ji nechtěl. Ale umím si představit, že by mu ji Attila nedal.“

Ve smlouvě tohoto souboje odveta zanesena není?

„Ne.“

Jak se osobně jako promotér a moderátor akce cítíte? Nervózně?

„To ne, spíše cítím očekávání. Procházím si texty, hlášky a začínám teď ždímat potřebné informace.“