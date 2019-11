Vémola ukázal operaci! Už vtipkoval o Terminátorovi a řekl, proč se nevzdá | iSport.cz

Český Terminátor prožívá opravdu těžké období. Prohrál s Attilou Véghem a hned o tři dny později musel Karlos Vémola na operační sál. I když se jednalo o dlouho dopředu plánovaný chirurgický zákrok, na psychice mu to rozhodně nepřidalo. A sám ošetřující lékař Petr Neoral se podivuje, že v takovém stavu nastupoval do Zápasu století. „Já bych s takovým ramenem, jako má on, nešel hrát ani badminton, natož se bít s Attilou,“ říká chirurg. Sám Vémola už ve středu navečer nemocnici opustil...

Zápas s Attilou Véghem chtěl jednoznačně ze všech nejvíc. O to tvrdší ranou byla pro Karlose Vémolu rychlá prohra po druhé minutě zápasu. Nejraději by se hned druhý den vrátil do tréninku, aby osudový pád vymazal z hlavy tvrdou dřinou, ale to nešlo. Hned v úterý nastupoval na operaci ramene.

Teď už ale zjevně nabírá lepší náladu. To dokázal i tím, když ve středu poslal několik fotek z operace a zařadil mezi ně i snímek z filmu Terminátor, kde má hlavní hrdina odhalenou železnou konstrukci ruky. Českému Terminátorovi se prostě vrací dobrá nálada, i když dál přemítá nad svou prohrou.

„Je to jako hnusný déjà vu,“ vzkazuje Vémola z nemocnice. „Před čtyřmi lety jsem prohrál a pár dní na to jsem se probudil na operačním sále a neměl jedinej důvod zápasit dál... Teď důvody mám. Narodí se mi malá Lilly, které nechci ukázat, že jsem se vzdal,“ říká s vděkem.

Padlý bojovník si stále nedokáže vysvětlit, proč nebojoval, tak jak chtěl, proč si připadal tak „zamrzle“. V předešlých rozhovorech mluvil o tom, že jej možná ochromila atmosféra v O2 areně nebo jeden z prvních úderů Végha, který ho vykolejil. Nikdy si však nepřipustil, že na to mohlo mít vliv poraněné rameno. Ani teď takovou variantu nezmiňuje. Tomu, že do zápasu nastupoval v takovém stavu se ale podivuje jeho ošetřující lékař.

Zničený Vémola přímo ze šatny: Asi jsem zamrznul davem. Sen je pryč. F*ck!

„Karlos měl v sobotu svůj veliký den, který bohužel nedopadl. Nicméně teď už je u nás v Olomouci, spravovali jsme mu rameno. Stejně je to borec, já bych s takovým ramenem, jako měl on, nešel hrát ani badminton, natož se bít s Attilou,“ uvedl pro iSport.cz doktor Petr Neoral, který měl operaci čtyřiatřicetiletého bojovníka na starost.

Vémola měl utrženou šlachu svalu, nyní se cítí dobře, i když má před sebou několik týdnů rehabilitací.

„Mám v zádech tisíce fanoušků, kteří ve mě věří, motivují mě a ženou vpřed. A hlavně jsem mnohem lepší fighter, než to, co jsem mohl předvést v sobotu. Můj letitý sen je možná pryč, ale ta touha přijít si zpět pro všechno, co mi sebral, mě zvedá z nemocničního lůžka směr gym už teď. Já se vrátím!“ dodává rázně.

Český bojovník má velice rád citáty. A teď si oblíbil ten, který mu poslal trenér z domovského týmu London Shootfighters: „Bez utrpení by nevznikly ty nejsilnější duše. Ty nejsilnější osobnosti jsou cejchované jizvami.“ Autorem těchto slov je Chalíl Džibrán, libanonský malíř, básník a spisovatel.

Je pravdou, že má Vémola na těle řadu šrámů. V roce 2015 mu zlomil Jack Hermansson v zápase ruku. V září roku 2017 byl na operaci krční páteře a už 7. prosince nastoupil ve vyostřeném duelu s Petrem Ondrušem.

A teď plánuje také co nejrychlejší návrat. „Opouštím nemocnici, samozřejmě se svolením doktora, který měl radost,“ usmíval se Vémola ve videu, které natočil při odchodu. „A jde se makat, není čas ztrácat čas,“ dodal.

