Šťastný otec Végh: Sklízím ovoce za svou dřinu. Přestřihl pupeční šňůru | iSport.cz

Nejlepší happy end napsal sám život. Slovenský gladiátor Attila Végh má za sebou velmi silný rok. Nejprve sice inkasoval překvapivou prohru s americkým zápasníkem Virgilem Zwickerem, kvůli které ho mnoho fanoušků odepsalo, pak se ale vrátil na výsluní grandiózní výhrou nad českým velikánem Karlosem Vémolou. O necelé dva měsíce později se stal otcem prvorozeného syna Attily juniora. Všechny veliké momenty navíc vystihne film, který o Véghovi vzniká.

Byl jste poprvé u porodu. Lze emoce z toho vůbec popsat?

„Neuvěřitelný zážitek! Byl jsem tam od začátku s manželkou. A zažil jsem nejkrásnější pocit, co člověk může mít, veliké štěstí. Mám nejsilnější ženu na světě. Dokonce jsem přestřihl pupeční šňůru. Opravdu jsem byl neskutečně šťastný. Nejkrásnější pocit, co může kdy člověk zažít.“

Máte teď opravdu šťastné období. To si musíte určitě užívat…

„Užívám si to brutálně. (usmívá se) Daří se, vyhrál jsem Zápas století, narodilo se nám zdravé děťátko. Raduju se z toho moc a děkuji Bohu, že tomu tak je. Za veškerou dřinu, kterou jsem zažil, najednou sklízím ovoce.“

Po výhře v O2 areně se posílil zájem o vás. Není to někdy třeba až nepříjemné, nebo je to vše zatím jen na pozitivní vlně?

„Ano, je o mě teď větší zájem a za to jsem moc rád a vážím si toho. Základem ale je, že snažím se být neustále při zemi. Nic mě nezmění. Můžou se vyskytnout všelijaké okolnosti, ale já budu pořád stejný člověk, jaký jsem byl.“

Jak dlouho si teď chcete užívat klid s rodinou, máte v plánu nějaké mediální povinnosti?

„Teď si prostě budeme užívat děťátka. Takže je teď ta chvíle, kdy se mu budu věnovat rodině, jak dlouho bude třeba.“

Je pravdou, že i tato veliká radost bude zachycena ve filmu o vás? A co na to říkáte, že vlastně takhle necháte lidi nahlédnout do života?

„Ano, děťátko bude i na konci filmu. Jsem rád, že lidé, kteří mě tolik neznají, uvidí, jakou cestu jsem absolvoval. Uvidí hlavně i to, co jsem musel udělat, abych se dostal, kam jsem se dostal. Ať si nemyslí, že je Attila Végh z ničeho nic nějak slavný. Plno lidí si třeba myslí ‚Vyhrál jeden zápas, a hned je slavný…‘ Já to nevnímám jako nějakou velikou popularitu. Jsem opravdu pořád stejný člověk. Ale skutečně jsem celý život věnoval tomu, za co nyní sklízím ovoce. Lidé uvidí mou cestu od začátku po samotný vrchol. To je to, co chceme ukázat mým fanouškům, všem, co mi drží palce. Je jasné, že se najdou i nepřející a zakomplexovaní lidé. To je běžná věc, která k tomu patří. Takže zdravím všechny, přeji vám hlavně zdraví, a ať se vám daří.“

„Když jsme se dozvěděli, že se Attila stane otcem, posunuli jsme premiéru filmu z prosince na přelom ledna a února, celý štáb byl v pohotovosti a čekal.“ PETR VĚTROVSKÝ, VDN PROMO