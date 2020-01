Attila míří do kin: Slovenský bijec ve filmu promluví o vzestupech i pádech | iSport.cz

Život jak na vlnách, nahoru, dolů. I o tom je MMA. To moc dobře ví i slovenský bojovník Attila Végh. Po výhře nad Karlosem Vémolou jeho popularita vystřelila opět směrem vzhůru. Předtím ho ale mnoho lidí odepsalo. Nic si z toho nedělal, takové reakce už zažil. „Když jsem vyhrál v Bellatoru, měl jsem kolem sebe tolik lidí. A pak najednou odpadávali, když mi nepadala karta,“ vzpomíná čtyřiatřicetiletý sportovec v exkluzivní ukázce z filmu Attila.

Už 6. února budou moci diváci vidět dokumentární film o slovenské hvězdě MMA Attilu Véghovi. Má se jednat o mimořádný vhled do života populárního zápasníka. Ten sice ohromil tisíce fanoušků tím, když dokázal velmi rychle porazit nejslavnějšího českého válečníka Karlose Vémolu, ale před tím zažil mnohokrát momenty, kdy hodně lidí v jeho schopnosti nevěřilo.

„Se mnou sláva nic nedělá, protože jsem zažil to, být nahoře i dole a z toho jsem se poučil. Když jsem vyhrál v Bellatoru, měl jsem kolem sebe tolik lidí. A pak najednou odpadávali, když mi nepadala karta,“ zamýšlí se slovenský válečník v ukázce k snímku, který míří jak do slovenských, tak českých kin. „Teď jsem vyhrál a všichni mi najednou tvrdí, že věděli, že vyhraju,“ dodává v upoutávce.

Végh se stal na Slovenku pro mnohé vzorem. A to i například pro děti. „Já chci být bojovník proto, že mým vzorem je Attila a mám jej ze všech nejradši,“ říká ve videu malý chlapec, který tvrdí, že jednou bude taky jako svůj idol.

Ve filmu dostanou prostor i známé osobnosti, které Végha osobně znají. Mezi jinými například rapper Majk Spirit. „Attila Végh je pro mě veliký bojovník, šampion. Je inspirací i pro nás hudebníky,“ říká uznale známý slovenský muzikant, který do filmu dokonce dodal jeden ze svých songů.

„Majk Spirit promluvil o Attilovi tak, jak promluvil v létě. Po zápase o něm tak dokázalo mluvit spoustu lidí, ale před zápasem a po porážce s Američanem Virgilem Zwickerem jich moc nebylo. Za to si Majka vážím,“ konstatuje Petr Větrovský, ze společnosti VDN promo, která film produkuje. „Ve střižně pak vzniknul s Viktorem Krivosudským spontánně nápad získat do filmu skladbu Majka Spirita. Majk nám ji bezplatně poskytl a do dvaceti čtyř hodin jsme ji měli, přestože byl zrovna v zahraničí.“

Premiéra filmu je 6. února, ale o den později je možné dokument vidět i v rámci speciálního večera Noc s legendou, kde bude v hlavní roli samozřejmě Végh, ale jako host dorazí i populární bojovník uzbeckého původu Machmud Muradov.

