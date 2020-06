Oktagon Underground: večer velkých finále. V akci i přemožitelka Pudilové | iSport.cz

Napětí stoupá. Už dnes večer vyvrcholí všechny pyramidy projektu Oktagon Underground, ve kterých figurují bojovníci z České republiky. Vítězové jednotlivých divizí se pak postaví slovenským šampionům, o nichž se rozhodne příští týden. Galavečer v pražském klubu EPIC odstartuje od 19.00 pěti doplňujícími zápasy, po kterých přijdou na řadu finále jednotlivých vah.

Pro diváky možná nejatraktivnějším střetem bude souboj teprve osmnáctileté amatérské MMA zápasnice Terezy Bledé se zkušenou jednatřicetiletou bojovnicí Magdalenou Šormovou.

Jako favoritku ženské bitvy označují sázkové kanceláře Bledou, ta porazila na body veteránku UFC Lucii Pudilovou.

Turnaj Underground 5 lze sledovat živě dnes od 19.00 prostřednictvím placeného streamu na Oktagon.tv, nebo ze záznamu zítra od 20.00 na O2 TV Sport.

„Terezu rozhodně nemíním podcenit tak jako Lucie,“ říká před střetem Šormová. „Vím, že je mladá a talentovaná. Mám od toho zápasu nějaká očekávání, ale dokud se nepotkáme v kleci, tak nevím, co z toho se naplní a co ne.“

Ve prospěch Bledé mluví i to, že se souboj uskuteční ve váhové kategorii do 61 kilogramů. Šormová přitom v MMA nastupuje v divizi do 52, 6 kilogramů.

„Strašně se těším, co droboučká Magda proti obrovské Tereze vymyslí za strategii. A jakým způsobem budou obě hledat cestu k vítězství,“ komentuje duel Ondřej Novotný, promotér organizace Oktagon. „To je na tom zápase asi to nejzajímavější. Pakliže by Bledá vyhrála, tak porazit dvě největší jména scény ještě předtím, než absolvovala první profesionální zápas v MMA, to by byla hodně nevídaná věc. Opravdu by se stala tou popelkou českého MMA se vším všudy,“ upozorňuje Novotný. V Undergroundu se totiž zápasí podle unikátních pravidel, důraz se klade na boj v postoji, proto se výsledky zápasů nezapočítávají do oficiálních MMA statistik.

A co říká o nadcházejícím zápase favoritka? „Bude určitě velmi zajímavý takticky. Obě jsme se totiž do finále dostaly stejným způsobem. Wrestlením (zápasením ve volném stylu),“ uvedla Bledá v obsáhlém rozhovoru pro deník Sport po poslední výhře. „Takže je otázka, jestli některá z nás bude chtít wrestlit, nebo se budeme pro změnu přestřelovat v postoji. Asi nebudu zatím úplně prozrazovat taktiku.“

I závěrečný duel večera slibuje interesantní podívanou. Utkají se proti sobě totiž dvě známé tváře organizace a zkušení postojáři Leo Brichta a Matouš Kohout. Talentovaný Brichta neměl cestu do finále vůbec jednoduchou. Oba předcházející duely vyhrál až na body po litých bitvách, zejména po souboji s Matějem Kozubovským musel svěřenec pražského PriMMAt Gymu léčit mnoho ran v obličeji.

„Když se kácí les, lítají třísky. Nějaké šrámy tam jsou, ale nemělo by to být nic zásadního, co by mě, doufám, mělo v tomto zápase omezit. Cítím se dobře,“ komentuje svou kondici po poslední zápase Brichta.

Kohout zvládl oba dosavadní souboje s o poznání méně bolístkami. Favoritem ale i tak zůstává dvaadvacetiletý Brichta, kterému rozhodně nechybí kuráž. Proslul dokonce výrokem, že jednou chce být novým Vémolou, tedy hlavní personou českého MMA. Na dotaz, jestli toto odhodlání stále platí, však odpověděl překvapivě: Ne. „Teď chci už být druhým Attilou,“ dodal pobaveně s odkazem na výsledek Zápasu století.

„Je to kvalitní soupeř, který má úspěchy v amatérském mistrovství, ať už světa nebo Evropy,“ hodnotí soupeře Kohout. „Ale myslím, že zkušenosti v profi hrají v můj prospěch. Večer se ukáže, kdo je lepší.“

Další dva finalisté bohužel doplatili na pravidla turnaje, kdy se bojuje v rozestupu dvou týdnů, a nestihli doléčit zranění. Luboše Lesáka tak v souboji o krále váhy do 70 kilogramů nahradí Jakub Dyk a Martin Horský zaskočí v nejtěžší divizi Melvina Maného. Poslední titulový duel obstarají ostřílený kickboxer bojující ve slavné asociaci Glory Matěj Peňáz a veterán thajského boxu Jakub Klauda.

Finálové zápasy

80 kg Leo Brichta vs. Matouš Kohout

61 kg Magdalena Šormová vs. Tereza Bledá

70 kg Tadeáš Růžička vs. Jakub Dyk

90 kg Matěj Peňáz vs. Jakub Klauda

100 kg Daniel Škvor vs. Martin Horský

Superfighty

90 kg Adrian Bartl vs. Petr Bartoněk

75 kg Jozef Janotík vs. Jan Pajtaš

61 kg Tereza Dvořáková vs. Paula Marčišová

89 kg Tomáš Mazal vs. Bernard Plavec

90 kg Stanislav Mašek vs. Ivo Crhák