Posun zápasu Vémola vs. Mikulášek: Buď jiná váha, nebo bitka na benzínce?

Došlo na to, co se předpokládalo. Dlouho očekávaný duel Karlos Vémola vs. Václav Mikulášek se opět odkládá. Do 17. října totiž nestihne český Terminátor splnit limit střední váhy. „Zvládl bych vyshazovat až na osmdesát osm kilo. To mu bylo málo,“ tvrdí populární MMA bijec. Přesto v daném termínu Vémola do klece nastoupí.

A je to oficiální. Organizace Oktagon MMA ohlásila, že se souboj Karlos Vémola vs. Václav Mikulášek 17. října v Brně neuskuteční. Podle promotéra Oktagonu Ondřeje Novotného jsou ve hře dva možné termíny na konci roku: 5. a 30. prosince.

Vémola totiž nezvládne včas zhubnout do požadované váhy 84 kilogramů a soupeř s přezdívkou Baba Jaga nechce přistoupit na dohodu, že by se střet uskutečnil ve vyšší váze.

„Nevidím jediný důvod, proč bych měl chodit do jeho váhy a přistupovat na jeho hru. Sám říkal, že chce do osmdesát čtyřky. Řekl to na iks konferencích. A teď má problém shodit?“ podivuje se Mikulášek. „Ať už se na to všichni dívají reálně a vidí to, co já. Já nikdy nevykřikoval, že budu králem v devadesát trojce, to on tvrdil, že bude kralovat v osmdesát čtyřkách.“

Dvaatřicetiletý zápasník z Bohumína se navíc podivuje, že Vémolovi vyšli organizátoři vstříc.

„Samozřejmě, že se mi to nelíbí. Všechno se podřizuje Karlosovi, opět a znovu. Nechápu vůbec proč, nevidím důvod, proč by měl být brán víc než všichni ostatní v Oktagonu,“ uvažuje Mikulášek. „Nevěřím, že by jakýkoliv jiný zápasník měl takové výhody a úlevy jako on. Chápu zranění, ale to on všude tvrdil že mu na přípravu na mě stačí měsíc a že mě rozdupe.“

A jak situaci komentuje Terminátor Vémola?

„Mrzí mě to vůči němu jako soupeři, že se připravoval a opět se to oddálí. Ale já ze zdravotních důvodů nezvládnu shodit do požadované váhy. Na to potřebuji delší čas. V náhradním prosincovém termínu budu připravený. Bohužel to tak je. Vím, jak je nepříjemný, když soupeř nemůže nebo se zraní,“ uznává Vémola. „Na druhou stranu, on je ten, který vykřikuje, ať přijedu třeba na benzínku, že si to rozdáme hned. Já na tu benzínku klidně přijedu, ale budu tam mít přes sto kilo. Souhlasil jsem s tím, že bych do 17. října zvládl vyshazovat až na osmdesát osm kilo. To mu bylo málo. Přitom sto kilo na benzínce by bylo OK…“

Příprava stojí víc a víc peněz

O tom, že by se střet uskutečnil ve vyšší váze, nechce Mikulášek slyšet. Nikdo mu prý ani nabídku na bitvu v limitu do 88 kilogramů nedal. A nebyly na stole ani lepší finanční podmínky.

„O financích nepadlo zatím nic. Nedívám se na to vůbec pozitivně, protože moje příprava se jen prodlužuje a je dražší a dražší. Nepočítal jsem s tím, ani nikdo z mého týmu. Stojí to peníze, což je momentálně problém,“ přiznává. „Nějaké sponzory sice mám, ale nejsem opravdu v lehké situaci. A nechci momentálně brát ani jiný zápas, protože kdybych ho vzal, můžu se zranit. Jsem teď navíc v takové pozici, kdy souboj není ani moc blízko, ani moc daleko. Brát něco předtím, je fakt risk. A Karlos jde a vezme duel… Co když prohraje, zraní se, co potom?“ uvažuje Mikulášek. Zároveň ale slibuje, že by zápas s Vémolou chtěl, i kdyby Terminátor v příští bitvě padl.

S kým vstoupí 17. října pětatřicetiletý gladiátor znovu do klece se ještě neví. Ve hře je více scénářů.

„Soupeře neznám, řešíme to s Ondrou (Novotný, promotér Oktagon MMA - pozn. red.). Jednou z možností je, že 26. září má být velice zajímavý souboj v polotěžké váze a já bych si pak mohl říct o vítěze. Je ale opravdu více variant,“ prozrazuje Vémola.

Ať už bude dalším rivalem populárního bijce kdokoliv, je jasné, že vyostřená atmosféra mezi aktéry duelu Terminátor vs. Baba Jaga bude pokračovat a o to víc bude fanoušky zajímat, jak dlouho očekávaný střet dopadne.

„Když je takový doručovatel, který co slíbí, to doručí, tak ať už konečně doručí tu váhu,“ posílá Mikulášek vzkaz Vémolovi. „Ať se nevymlouvá a nastoupí do zápasu, do kterého nastoupit má. Neříkám, že se bojí. Určitě strach nemá, jen má problém s váhou, a to mi vadí,“ dodává.

„Já to prostě do toho termínu líp nezvládnu, za to se mu jako soupeři omlouvám, nemůžu za to, že jsem byl po operaci a potom chytil koronu. Sešlo se toho moc najednou,“ rekapituluje Vémola.