Mikuláška srazila dodávka: Jsem v pohodě! Mluvil o Vémolovi i drogách

Došlo k tomu několik metrů od vstupu do budovy, kde sídlí redakce deníku Sport. Václav Mikulášek dorazil na plánovaný rozhovor s několikaminutovým předstihem. Dával si malou svačinku a rozhlížel se po vstupu do vydavatelství. A najednou ho srazila rychle couvající dodávka.

„Hledal jsem, kde máte dveře, stojím venku, v jedné ruce držím tyčinku, v druhé pití… A najednou slyším píp, píp, bum a letím,“ popsal v pořadu Fight! incident. „Vyzulo mě to z bot, letěl jsem pár metrů. Dopadl jsem na ruce. Krom pár oděrků a naražení jsem ale úplně v pořádku.“

Zápasník s přezdívkou Baba Jaga se z prvotního šoku rychle probral a postavil se na nohy. Mnohem déle byli v šoku svědci nehody, kteří mu hned ochotně přispěchali na pomoc. To sám řidič tak vstřícný nebyl.

„Místo toho, aby se zeptal, jestli mi něco není, tak mi začal říkat, že to není jeho chyba…“ vyprávěl udiveně Mikulášek. „Couval s dodávkou v prostoru, kde musí dávat pozor. Srazil mě, je to jeho chyba, ne moje. Jediné, co mě zachránilo od vážnějšího zranění je myslím batoh, který je roztrhaný. Kdybych ho neměl, tak to dostanu napřímo do hlavy, do zad. Takže tak, takové srandovní přivítání,“ zhodnotil nebezpečný moment s nadhledem a pokračovalo se v příjemnějších tématech.

Gladiátor z Bohumína například vysvětlil, proč se věnuje zápasení.

„Každý má něco. Někdo rád plete, někdo rád chodí na výlety…“ zamyslel se. „Já mám klid v zápasení. Jdu na trénink, nebo vlezu do klece a v tu chvíli pro mě nic jiného neexistuje. Mám konečně klid, nic mě netrápí, nic neřeším, nikdo mě nezajímá. Je to pro mě relax. Stejně tak v zápase. V daném momentě pro mě nic jiného neexistuje.“

Z klece do restaurace

Promluvil ale i o tom, čemu by se rád jednou věnoval po sportovní kariéře. Chtěl by si otevřít vlastní restauraci, protože je povoláním kuchař. „To je můj sen. Uvidíme, za jak dlouho se uskuteční.“

Řeč byla samozřejmě také o nadcházejícím zápase s Karlosem Vémolou.

„Dal mi super pozornost, větší finanční možnosti, protože se přihlásili další sponzoři, což je super a jsem rád za pozornost lidí i médií…“ přiznal Mikulášek. „Musím poděkovat za to, že ač se stane cokoliv, tak ten proces přípravy si budu strašně pamatovat, protože to bylo zase něco nového. Musel jsem dřít více než kdykoliv předtím. Za to děkuju, protože je to další zkušenost, kterou si ponesu dál, do dalších zápasů.“

Vše má ale rub i líc. „Co mi to vzalo? Čas. Zasekával jsem se tím, co mi lidé píšou. Zbytečně mě hejtují.“

A jak dvaatřicetiletý zápasník vnímá staršího a slavnějšího soupeře? „Když jsem žil v Anglii, což je šest sedm let zpátky, tak jsem mu i fandil. On tam v té době žil taky a nastupoval v UFC. Pak mu ukončili smlouvu s UFC a začal se chovat jako debil. Už mi to nepřipadalo vůbec pokorný,“ okomentoval Terminátora. „Chápu, že zvedl všem tady v MMA výplaty, sledovanost, všechno… Díky němu jde náš sport na vrchol čím dál rychleji. Ale to neznamená, že se musíš chovat jako hovado a arogantní debil.“

V rámci slovní přestřelky mezi Vémolou a Mikuláškem došlo už na různá ostrá slova. Některá se ho i dost dotkla. „Že jsem prý diskotékový zápasník, že jsem sranda bojovník…“

V současnosti je rodák z Bohumína jedním z nejsledovanějších bijců na české scéně. Málo se ale ví, že má dlouhodobé zdravotní komplikace. Ač nemá jinak problém odpovědět na cokoliv, v tomto směru nechce být konkrétní.

„Mám nějaké problémy se zdravím, ale zvládám to. Nechci, aby si lidi mysleli, že se nějak lituju. Trable mám asi dva roky, ale zatím to zvládám,“ vysvětlil jasně.

Úsměv jako obrana

Baba Jaga si vydobyl velikou pozornost publika i díky svému smyslu pro humor. Jakékoliv jeho veřejné vystoupení je vždy protknuto humorem. Ale kdo by si myslel, že je Mikulášek veliký extrovert a přirozený showman, mýlil by se.

„Úsměv je dobrá obrana. Lidi mi říkají, že jsem pořád pozitivní. To je blbost, nikdo není pořád pozitivní,“ uvedl vážně.

V rozhovoru došlo i na ožehavější témata. S narůstajícím počtem fanoušků přibývá i lidí nepřejících, kteří Mikuláška označují třeba i za feťáka. A jaké zkušenosti s návykovými látkami skutečně má?

„Nebudu lhát. Je mi třicet dva, poprvé jsem marihuanu zkusil ve dvaceti dvou. Moje první schůzka s drogami. Ve dvaceti pěti nebo šesti jsem zkusil poprvé kokain,“ odpověděl otevřeně. „Nikdy jsem nebyl narkoman, že bych to bral každý den, nebo to musel mít každý víkend. Ne! Jednou za čas jsem se pobavil úplně v pohodě. Ano, zkusil jsem taky extázi, jenže ta mi nedělá dobře, nejsou to drogy pro mě. V životě jsem nezkusil pervitin, moji kamarádi ho brali a já viděl, jak dopadli. Nikdy bych na to nesáhl.“

Zápas s Vémolou se nedávno oddálil na nový termín 17. října. A je možné, že se nejednalo o poslední odklad. Příprava na zápas ale něco stojí. V případě Mikuláška se jedná o cirka šedesát tisíc měsíčně, nepočítaje běžné náklady.

„Je to náročný, ale já to chci, takže i kdybych si peníze musel půjčit, tak bych si je půjčil,“ přiznal zápasník, který v rámci přípravy navštěvuje i slovenského velikána MMA Attilu Végha.

„Skvělý člověk, hodný, pokorný, je s ním strašná sranda. Neustále vtipkuje. I když vidí, že člověku není hej, tak se snaží zvednout náladu,“ popsal Baba Jaga své zkušenosti s vítězem Zápasu století. „Ohromně pozitivní, super! Připadá mi neuvěřitelně lidský.“

Když ale došla řeč i na téma největšího podporovatele Mikuláška, neváhal s odpovědí ani chvíli: „Moje mamka. To je můj největší fanda, největší mentální kouč a největší držák.“