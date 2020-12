Vémola řval: Chci titul. Dejte mi opravdové hvězdy, Mikulášek smrděl!

Na tu chvíli se těšil. Připravoval se na ni dlouhé týdny, aby skoncoval se soupeřem, který mluvil víc, než nakonec ukázal v kleci. Poslední zápas Oktagonu trval dvě minuty a dvě vteřiny. Pak Vémola Mikoláška uškrtil. Soupeř měl už na konci jen roztažené ruce.

„Trenér na mě řval, abych to dotáhnul, já nechtěl. Chtěl jsem ho domlátit. Kdyby to byl opravdový zápas a opravdu na tom záleželo, tak bych to dotáh,“ prohlásil Vémola o konci zápasu. Na soupeře našel malá slova uznání, ale jen opravdu malá. „Cítil jsem, že dřel. Že se z něj stává sportovec. Ale tady ne. Smrděl kouřem, jakoby tady vůbec nechtěl bejt. Do toho zápasu nedal vůbec nic. Do přípravy dal desetkrát tolik,“ prohlásil na adresu Baby Jagy.

Vrchol Oktagonu 19 pro něj byl jen trénink. Chce titulový zápas. A je mu jedno, v jaké to bude váze. „Attilovy kluky, kohokoli! Je tu někdo, kdo myslí, že si nezasloužím titulový zápas? Musíte mi začít dávat opravdový fightery! Ne hvězdičky, který nejsou. Celá republika se zastavila a sleduje tenhle zápas s touhle vymyšlenou hvězdou. Fanoušci, vy jste ta motivace, která mě žene,“ vzkázal.

Zatoužil taky po finanční prémii pro nejlepší výkon večera. „Pro moji dceru, dneska je to poprvé, co po zápase nemůžu být s ní. Ale bude mít první narozeniny.“

Slovo dostal i Mikulášek. Prohru uznal, ale zároveň se cítí jako vítěz. „Byl lepší, silnější, hodil mě jak chtěl. Nebudu se vymlouvat. Je mi jedno, jak to dopadlo. Výhra potěší, prohra naučí. Chtěl bych vidět polovinu hejtrů, jak by se sem dostali,“ prohlásil v odpovědi na vzkazy ze sociálních sítí.

„Je mi jedno, jak ten zápas dopadl. Já vyhrál tím, že jsem ten zápas dostal. Zkusil jsem svoje štěstí, nevyšlo. I tak si připadám jako vítěz. Díky, že jsem mohl být hlavní zápas. Prohráváme, vstáváme, jdeme dál,“ slibuje Baba Jaga.