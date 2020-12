Porota o duelu Vémola vs. Mikulášek: Šance i marketing, Karlos pod tlakem

Václav Mikulášek a Karlos Vémola na vážení před turnajem Oktagon 19 • FOTO: Oktagon MMA Zápas, který rezonuje celou československou scénou MMA. V anketě jsme se proto zeptali nejvýraznějších osobností, jak jej vidí. Zvítězí podle zápasníků a expertů favorit Karlos Vémola, nebo na galavečeru Oktagon 19 v brněnské BobbyHall areně překvapí outsider Václav Mikulášek? Projděte si, co si o duelu myslí Jiří Procházka, Ondřej Novotný, Machmud Muradov nebo Attila Végh. Kde sledovat Oktagon 19 živě v televizi čtěte zde »

Ondřej Novotný Promotér organizace Oktagon MMA 1) Co si myslíte o zápase Karlos Vémola vs. Václav Mikulášek?

"Je to Mikuláškem fantasticky vypromovaný zápas, tentokrát to vzal na svá bedra. Až byl Karlos určitě překvapený, že mu někdo ulehčil práci. A ač se to mohlo na začátku zdát jako bláznivina, tak si myslím, že se z toho stalo něco, co chce každý vidět. Přirovnal bych to k zápasu Floyda Mayweathera s Conorem McGregorem. Všichni včetně mě ze startu říkali, že je to hovadina, a postupně je Conor přesvědčil, že to hovadina být nemusí, byť pak v zápase byla. Ale to je to umění ďábla. Přesvědčit svět, že neexistuje." 2) Vémola je považován za jasného favorita. Díky čemu by ale mohl podle vás Mikulášek vyhrát?

"Hlavně díky tomu, kdyby Karlos považoval sám sebe až příliš za jasného favorita, nechal všechno v prvním kole a nepovedlo by se mu to ukončit. K tomu bude Venca potřebovat nejen hodně umění, ale možná ještě víc štěstí. To se však v MMA stává a někdy přicházejí na řadu ty nejsenzačnější scénáře. Tak jako když George St. Pierre prohrál svůj titul s tehdejším vítězem Ultimate Fighteru (Mattem Serrou)." 3) Pokud by český Terminátor nevyhrál v prvním kole, jak slíbil, co by to podle vás znamenalo?

"Ve finále si myslím, že nic. Ale pro něj osobně by to znamenalo, že nesplnil cíl, a to víme, že pro Karlose význam má. Hodně by se tím trápil a nechutnalo by mu to tolik, i kdyby následně vyhrál." Vážení a stare down Karlos "Terminátor" Vémola vs. Václav "Baba Jaga" Mikulášek před turnajem Oktagon 19

Jiří Procházka Zápasník polotěžké váhy UFC 1) Co si myslíte o zápase Karlos Vémola vs. Václav Mikulášek?

"Myslím si, že tento zápas je krásný marketingový tah. Nic víc, show pro lidi. Nakrmí to jisté publikum, které o takový souboj stojí, ale získat na tom může jedině Václav." 2) Vémola je považován za jasného favorita. Díky čemu by ale mohl podle vás Mikulášek vyhrát?

"Karlos by měl dostát svých kvalit a zvítězit, ale MMA je MMA. Může se stát cokoliv. Uvidíme, jak na sobě zapracoval Vašek a jestli nějakým způsobem překvapí. Nechť zvítězí ten lepší." 3) Pokud by český Terminátor nevyhrál v prvním kole, jak slíbil, co by to podle vás znamenalo?

"Neznamenalo by to nic. Když vyhraje ve druhém nebo ve třetím, je to úplně fuk. Vítězství je vítězství. Přijde mi, že se Karlos občas nechává unášet emocemi, a potom prohlašuje takové věci, kterými na sebe plete bič, aby musel máknout víc. Doufejme, že dostojí svým slovům, a hlavně že to bude krásnej zápas, když už se na to dělá takové promo." Karlos Vémola: Mikulášek trénoval u Atilly? Vymetli tam s ním podlahu. Měl by mi být vděčnej

Daniel Barták Trenér MMA v Penta Gymu 1) Co si myslíte o zápase Karlos Vémola vs. Václav Mikulášek?

"Jsou tam lepší zápasy, na které se těším. Ale tohle je velká show, kterou mají diváci rádi. Osobně bych rád viděl Vémolu s někým jiným, ale to by se mu nesměl vyhýbat." 2) Vémola je považován za jasného favorita. Díky čemu by ale mohl podle vás Mikulášek vyhrát?

"Vašek se musí dobře hýbat a trefovat. Musí být chytřejší. Pohyb bude jeho hlavní cesta k vítězství. Jakmile se nechá chytit, půjde dolů. V tom je Karlos skvělý. Ale jestli ho Venca dobře trefí, můžou se dít věci. Végh ukázal, že Karlos není nesmrtelný." 3) Pokud by český Terminátor nevyhrál v prvním kole, jak slíbil, co by to podle vás znamenalo?

"Podle mě by to neznamenalo vůbec nic. Jsou to jen takové řeči. Klasický Karlos. Horší by bylo, kdyby prohrál." SESTŘIH: Vémola - Robertsen. Terminátor zlomil Nora v závěru

Michal Martínek Zápasník ACA, šampion těžké váhy Oktagon MMA 1) Co si myslíte o zápase Karlos Vémola vs. Václav Mikulášek?

"Myslím si, že je to mediálně hodně atraktivní zapas, který by podle úrovně obou v tom sportu za normálních okolností nedával úplně smysl. Kluci se ale postarali o to, že jsou v tom osobní spory a lidi to hodně zajímá." 2) Vémola je považován za jasného favorita. Díky čemu by ale mohl podle vás Mikulášek vyhrát?

"Karlos je favoritem z hlediska sportovních zkušenosti a stavu jeho tachometru, co má za sebou. Na druhou stranu Vašek je nebojácnej kluk, který se nebojí porvat a umí se trefit. Takže si myslím, že jestli by dokázal na něco vyhrát, tak nějakej tvrdej úder v postoji. MMA ale není jen o úderech, a to je důvod, proč favorizuji Karlose." 3) Pokud by český Terminátor nevyhrál v prvním kole, jak slíbil, co by to podle vás znamenalo?

"Karlos podle mě potřeboval, aby se na ten zápas dostatečně namotivoval, tak pronesl tohle. Hodně pak makal a vybičoval se k velkým výkonům v tréninku. To je můj názor, aniž bych se s ním o tom bavil. On potřebuje cíl a motivaci. Kdyby nevyhrál, těžko říct, co pak, ale myslím, že je sporťák, co by pokračoval dál. Je tahák na lidi, vždycky na něj přijdou. A dokud má dost fanoušků, bude zápasit, protože to je jeho motor." Mikuláška srazila dodávka: Jsem v pohodě! Mluvil o Vémolovi i drogách

Miloš Petrášek Zápasník Oktagon MMA 1) Co si myslíte o zápase Karlos Vémola vs. Václav Mikulášek?

"Tenhle zápas ukazuje, jak se doba posunula. Když to lidi zkrátka chtějí vidět a generuje to čísla, tak tomu nic nezabrání." 2) Vémola je považován za jasného favorita. Díky čemu by ale mohl podle vás Mikulášek vyhrát?

"Vašek by mohl něco trefit, ale bylo by to pro mě velké překvapení. Nepodceňuju ho, ale zatím se povedlo trefit Karlose jen jednou z 34 zápasů. Jak říkám, bylo by to pro mě překvapení." 3) Pokud by český Terminátor nevyhrál v prvním kole, jak slíbil, co by to podle vás znamenalo?

"Z krátkodobého hlediska by možná sklidil nějaké narážky, ale dlouhodobě by to neznamenalo vůbec nic. Výhra je výhra, a to ať to skončí za deset vteřin nebo za patnáct minut." Terminátor a Baba Jaga se hádali online: Jsem pro tebe životní zápas, vzkázal Vémola

David Kozma Šampion Oktagon MMA ve velterové váze 1) Co si myslíte o zápase Karlos Vémola vs. Václav Mikulášek?

"No rejpali do sebe tak dlouho, až se z toho udělal zápas. Správnĕ by mĕl s Karlosem jít spíš Ďatelinka, když porazil Babu Jagu, ale když všichni chtĕjí tohle, tak proč ne. Pro Vaška je výhra už samotný zápas. Nemá co ztratit. Hroznĕ ho to vyhajpovalo a donutilo makat. Teď mu přeju, aby to jen neskončilo nĕjak rychle pro Karlose, aby předvedl dobrý výkon." 2) Vémola je považován za jasného favorita. Díky čemu by ale mohl podle vás Mikulášek vyhrát?

"Vašek ho musí trefit. Na body vyhrát nemůže. Buď trefí KO, nebo ho Karlos uválcuje na zemi." 3) Pokud by český Terminátor nevyhrál v prvním kole, jak slíbil, co by to podle vás znamenalo?

"Neznamenalo by to vůbec nic. Že by skončil kariéru, kdyby ho ukončil až ve druhém? Tomu nevĕřím. Nevĕřím, že by skončil, ani kdyby zápas prohrál." SESTŘIH: Kozma - Kertész. Růžový panter ve velké bitvě obhájil pás

Martin Karaivanov Trenér Jiřího Procházky 1) Co si myslíte o zápase Karlos Vémola vs. Václav Mikulášek?

"Nevěřil jsem, že se uskuteční. Je tady a budu ho sledovat." 2) Vémola je považován za jasného favorita. Díky čemu by ale mohl podle vás Mikulášek vyhrát?

"Attila ukázal, že se jde připravit. Volil bych velmi aktivní pohyb, reakce z ústupu a vychytávání si drobných okamžiků v Karlosově útoku. Tento způsob boje je ale hodně náročný, a to jak kondičně, tak psychicky. Obzvlášť proti soupeři, který má v krvi nátlakový styl s dominantními přechody na zem." 3) Pokud by český Terminátor nevyhrál v prvním kole, jak slíbil, co by to podle vás znamenalo?

"Za mne by to neznamenalo nic. Pokud by vyhrál 'až' ve druhém, nebo třetím, bylo by to pořád vítězství." KARLOS SHOW speciál: Vémola se třemi „špičáky“ českého MMA

Jaroslav Hovězák Trenér Jiřího Procházky "Zápas mezi Karlosem a Mikuláškem vnímám jako skvěle vypromovaný tah Oktagonu, který určitě zaujme a zaujal spoustu diváků. Popularizuje MMA a je to super. Osobně jsem sám zvědavý, jak to dopadne a opravdu si nedokážu tipnout vítěze. Je tam spousta otazníků. Mikulášek na rozdíl od Vémoly nemá co ztratit, může jen získat. Karlos působí jako vždy jasně a sebevědomě, ale pokud se stane cokoli v jeho neprospěch, může se mu to vymstít. Já osobně budu jen nezaujatý pozorovatel, ať vyhraje ten lepší. Soustředím se jen na přípravu Jiřího a na naši cestu v UFC . Ale jak jsem řekl, sám jsem zvědav, jak to dopadne." MMA bijci pařili v Tančícím domě a chválili Procházku: Divočák!

Attila Végh Zápasník MMA, bývalý šampion polotěžké váhy Bellatoru 1) Co si myslíte o zápase Karlos Vémola vs. Václav Mikulášek?

"Je to hodně vyhajpovaný zápas, velmi se na něj těším. Hlavně, ať je to krásný souboj a vyhraje ten lepší. Jsem na to zvědavý." 2) Vémola je považován za jasného favorita. Díky čemu by ale mohl podle vás Mikulášek vyhrát?

"Je to MMA, každý zápas je padesát na padesát. Buď vyhrajete, nebo prohrajete. Mikulášek je v postoji dobrý, má tvrdé údery a dobrý pohyb, pokud se na Karlose dostatečně připravoval, tak může trefit úder, kterým ho posadí na zem. Víme i co bude dělat Karlos, když se mu podaří sundat Mikuláška k zemi, tam zas bude mít problémy on. Je to fifty fifty. Postoj pro Mikuláška, na zemi bude dominovat Karlíto." 3) Pokud by český Terminátor nevyhrál v prvním kole, jak slíbil, co by to podle vás znamenalo?

"Karlos si na sebe zase udělal velký tlak, že musí dokázat, co řekl a musí vyhrát v prvním kole. Ale je to MMA a ty situace můžou být úplně jiné, než si myslíme. Nevím, co by měl dělat, to je už spíš jeho věc. Hlavně ať udělají dobrý zápas a ani jeden se nezraní." Karlosovi nabídnu čaj, ani nemusí klepat, smál se Végh na předpremiéře svého filmu

Machmud Muradov Zápasník UFC ve střední váze "Myslím si, že to je pro Karlose jednoduchý zápas a vyhraje. Mikulášek ho nemá čím ohrozit, nemá ani bombu. Jenom mluví a přesně za to mluvení dostane přes držku. Myslím si, že ho Karlos v prvním kole uškrtí. Sparoval jsem v kariéře s hodně zápasníkama, ale on má na osmdesát čtyřku fakt velkou sílu. Mikulášek není na jeho úrovni, takže nejen že ho porazí, Karlos ho za ty kecy přejede a já jsem rád, že jsem mu mohl pomoct v přípravě a být tak u toho." Muradov po druhé výhře v UFC: Dnes mám vše, zítra tomu tak být nemusí