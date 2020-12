Osobnosti o duelu Vémola vs. Lohoré: Pozor na postoj, kolik uvidíme kol?

Jak osobnosti MMA vidí souboj Karlose Vémoly s Alexem Lohorém? • FOTO: koláž iSport.cz Dodali souboji grády! Slovní přestřelkou na úterním vážení nabyl zápas Karlose Vémoly s Alexem Lohorém ještě větší zajímavosti. Nejen fanoušci, ale i osobnosti československého MMA, se proto těší, jak bude vypadat hlavní bitva na turnaji Oktagon 20 v Brně o pás šampiona střední váhy. A kdo podle nich vyhraje? Na to jsme se ve velké ANKETĚ ptali například Attily Végha, Davida Dvořáka nebo Davida Kozmy. OTÁZKY:

1. Jaký očekáváte vývoj duelu Karlos Vémola vs. Alex Lohoré?

2. V čem bude Lohoré pro Vémolu nebezpečný?

Attila Végh zápasník MMA 1. „Jsem na ten duel velmi zvědavý. Karlos nedostal žádného slabého soupeře, Lohoré má pět světových titulů, takže to není nikdo vymyšlený. Díval jsem se už na váhu a vypadal tam velmi dobře, je skvěle nastavený v hlavě. To je samozřejmě i Karlos, který má jasný cíl, chce získat ten titul a jde za ním. Fandím mu z celého srdce.“ 2. „Lohoré může být nebezpečný pohybem, je menší, nemá takovou svalovou hmotu a nebude ani tak fyzicky silný, ale tím pohybem ho může překvapit. Ale podle mě jen v prvním nebo posledním kole. Pokud si Karlos bude pracovat tak, jak vždy, že ho hodí na zem a bude kontrolovat, tak by měl vyhrát. Nemůže ho nechat vstávat, to by bylo pro Karlose nebezpečné. Ale určitě se teď napapá, bude mít hodně kilo, asi 95 nebo 96 a fyzicky bude silnější, což v zápase využije.“ Vémola vs. Lohoré a jejich ostrý trashtalk: Podám ti ruku, až tě zničím

Jakub Müller uznávaný rozhodčí a trenér 1. „Po tom, co jsem viděl výsledky váhy, očekávám hladkou výhru pro Vémolu, zakončenou submisí. Je možné podstřelit váhu o půl kila nebo kilo. Ale dvě kila jasně napovídají, že Francouz bude reálnou hmotností, tipuji, o 15 kilogramů lehčí.“ 2. „Dva zápasy zpátky ho porazil Joilton (Lutterbach), který chodí i sedmdesátku, za 30 sekund. Takže bych odhadoval, že ničím.“ Mezi Karlosem Vémolou a Francouzem Alexem Lohorém se na vážení strhlá slovní přestřelka • Foto YouTube Oktagon MMA

Ludovíť Klein zápasník MMA, první Slovák v UFC 1. „Očekávám dobrý zápas a doufám, že Lohoré to Karlosovi nedá zadarmo. Měl bych radost, kdyby se zápas dostal do čtvrtého a pátého kola, tam by to bylo určitě zajímavé, a byl bych zvědavý, jak by se s tím Karlos kondičně popasoval.“ 2. „Lohoré bude určitě nebezpečný v postoji. Půjde o souboj dvou odlišných stylů. Pokud se zápas přenese na zem, uvidíme, jak velkou roli tam sehraje Karlosova síla a váhová převaha.“ Vémola vs. Lohoré: Co byste před očekávanou bitvou měli vědět

Miloš Petrášek zápasník MMA 1. „Karlos je na tom fyzicky nejlépe za poslední dobu. I tak si ale myslím, že on není typ zápasníka, který by měl tahat zápas na 5 kol. Očekávám, že se to Karlos bude snažit ukončit do konce třetího kola.“ 2. „Určitě je to lepší postojář, ale zase jsem u něj neviděl nějaký KO úder. Největší kredit bych mu dával ve čtvrtém a pátém kole, kdyby Karlos dal všechno do prvních tří kol a už neměl páru ho dostat na zem.“ Mezi Karlosem Vémolou a Francouzem Alexem Lohorém se na vážení strhlá slovní přestřelka • Foto YouTube Oktagon MMA

David Dvořák zápasník MMA, první Čech, který vyhrál při debutu v UFC 1. „Očekávám velice zajímavou bitvu a dost se na to těším. Věřím a fandím Karlosovi a myslím si, že vyhraje, ale rozhodně to nebude mít vůbec lehké. Myslím si, že uvidíme více jak 3 kola.“ 2. „Postoje bych se nebál a jeho wrestlingu už vůbec ne. Karlos ho hodí, tím jsem si jistý, ale v čem je Lohoré podle mě nebezpečný, je boj na zemi. Karlos si bude u porazů muset dávat pozor, aby do něčeho nespadnul. Stejně tak i v pozičním boji na zemi. Nicméně je zkušený fighter, nic v tomhle směru nepodcení a vyhraje.“ Souboj Vémoly s Lohorém dostal na vážení ještě větší grády • Foto Oktagon MMA