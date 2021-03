iSport podcast Fight: Vémola prozradil, kolik vydělává. Mluvil i o vztazích

Mimořádně silný rozhovor. Zatímco v první části podcastu Fight Karlos Vémola promluvil o zkušenostech s dopingem a krušných zážitcích z Londýna , v druhé části nabídl upřímnou zpověď o svém soukromí a výdělcích. „Najednou jsem si říkal, proč jsem to vlastně vyhrál, co z toho mám. Vůbec nic,“ prozradil český Terminátor své pocity po jednom z nedávných vítězství. A také řekl, jak vnímá dalšího soupeře, Milana Ďatelinku: „Myslí, že se sem vetře a všechno mi sebere. Nesebere mi nic! Normálně ho zmlátím. Čím dřív, tím líp.“

Žádné vyhýbání se tématům a obehrané fráze. Karlos Vémola promluvil v prvním iSport podcastu Fight otevřeně a napřímo. Prozradil dokonce, že bude mít soukromý zápas. Na možnost zaplatit si klání s Terminátorem se jej totiž jednou zeptala fanynka během živého vysílání. Odpověď zněla: „Když někdo nabídne dost peněz…“ A stalo se.

„Na to konto se mi ozval jeden frajer, který chce dobře zaplatit, jestli se mnou může mít soukromý zápas,“ prozradil populární bojovník. „Tak jsem řekl, že si zavzpomínám na staré dobré časy. Pojďme tomu neříkat soukromý zápas, ale ostrý sparing v gymu s rukavicemi, nebo bez, to nechám na tom, kdo si to zaplatí.“

Vémola ale hodlá peníze ze soukromé bitky využít na dobrou věc.

„A vzhledem k tomu, že je doba, jaká je, tak si zatrénuji a zároveň mi to pomůže v tom, že budu moct podpořit nějaká zvířata. Starám se o některé zoologické zahrady. Takže když budu mít takový zápas, tak peníze z něj věnuju na dobrou věc. Což není nic proti ničemu.“

A kolik vlastně bere za oficiální zápas?

„Když jsem začínal, bylo to v tisících, když jsem se trochu vypracoval, tak v desetitisících. Když jsem přišel do Čech, šlo o statisíce, dneska už se bavíme o milionech. Takže to jde přímou úměrou nahoru a tam kam by mělo,“ pochlubil se.

Jak známo Terminátor, jakožto filmová postava, cestuje často časem. Vémola prozradil, jak by podle něj dopadl střet Českého Terminátora, který zápasil v UFC, s tím současným.

„Terminátor dneška by ho přejel. Já jsem se, i díky UFC, zápasnicky strašně posunul. Jsem úplně jinde, než jsem byl. A proto byl vždy můj sen se tam vrátit. Dokázat, že jsem tam byl moc brzo. Byl jsem tam mladý, nepřipravený,“ přiznal bijec. Své kariérní cesty ale rozhodně nelituje.

V druhé části podcastu došlo i na téma Vémolova soukromí. Jestli má například někdy okamžiky, kdy chce být sám, bez lidí…

iSport podcast Fight: Vémola promluvil o dopingu i podsvětí v Londýně

„To mám každý večer. Proto mám ta svoje zvířata a dělám, co mě nejvíc baví. Nechci přijít domu a poslouchat ‚Covid, covid, covid…‘ Chci jít a nakrmit ty své žraloky, krokodýly, Elsu… Zvíře je přece tak věrný. Na rozdíl od člověka. Od zvířete dostanete zpátky to, co mu dáte.“

V posledním roce se hodně řešily i Vémolovy vztahy, z toho si ale slavný bojovník těžkou hlavu nedělá.

„Vztahy jsou jako rodeo, občas vypadneš ze sedla, ale já jsem zpátky v sedle,“ zavtipkoval. „Ať si každý zamete před svým prahem, jestli nikdy neměl problémy ve vztahu. Akorát, že ty moje jsou vidět.“

I jemu ale problémy v osobním životě zasáhly do zápasení. „Připravoval jsem se na Babu Jagu, nejvíc vyhajpovanej zápas roku 2020, všichni to chtěli vidět,“ připomněl. „Já dozápasil, přijel jsem domů a sedím sám. Nemám tam dort, nic… Najednou jsem si říkal, proč jsem to vlastně vyhrál, co z toho mám… Vůbec nic! To bylo vítězství, které mě vůbec netěšilo,“ doznal Vémola upřímně.

Zmíněnému souboji s Václavem Mikuláškem předcházela dlouhá slovní válka. Nechybí teď Terminátorovi podobná přebíjená před soubojem s Milanem Ďatelinkou?

„Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá. Chová se ke mně slušně, tak se chovám slušně já k němu. To neznamená, že mě ten člověk nesere. To neznamená, že se kvůli němu neničím každý den v posilovně,“ vysvětlil pětatřicetiletý bojovník. „Myslí, že se sem vetře a všechno mi sebere. Nesebere mi nic! Uvidí to ten večer. Normálně ho zmlátím, čím dřív, tím líp. Mám teď novou smlouvu s Oktagonem a doufám, že to bude můj nejjednodušší zápas za nejvíc peněz. A tím to končí. Podám mu ruku a jedeme dál.“

Na konci rozhovoru ještě Vémola zodpověděl stručný dotazník, v němž například prozradil, zda má radši submisi nebo TKO, jestli je těžší sparing s Machmudem Muradovem nebo Jiřím Procházkou a zda by měl větší zájem o odvetu s Patrikem Kinclem, nebo zápas s Viktorem Peštou?

Na úplný závěr Terminátor rychle odpovídal, co se mu vybaví při následujících slovech: peníze, sláva, štěstí, Attila, UFC, XFN, Ďatelinka, pověst, sen, víra…

To vše najdete v druhé části iSport podcastu Fight s Karlosem Vémolou.