Šťastná trefa šampiona. Vémola se diví: Otřesný zápas, Buday neměl zuby

Turnaj jako rozlučka. Organizace Oktagon se akcí s číslovkou 25 na nějakou dobu rozloučila s „Pevností Brno“, jak nazývala své útočiště, které našla v brněnské Zoner BobyHall. Právě tam totiž pořádala několik galavečerů v době, kdy opatření proti pandemii výrazně zmrazila veškeré sporty. Teď už se blýská na lepší časy, a tak tuzemský MMA gigant hodlá pořádat turnaje opět v různých arénách v Česku a na Slovensku.

Poslední akci v Brně zakončila bitva o titul těžké váhy mezi Slovákem Martinem Budayem a polským zápasníkem Kamilem Mindou. Slovenský obr byl považován za jasného favorita. Průběh zápasu tomu ale nenasvědčoval. První a většinu druhého kola totiž vyvíjel větší aktivitu a tlak právě polský borec. Minutu před koncem druhého kola ale došlo ke zvratu. Buday soupeře dobře trefil do středu tváře, a ten začal ustupovat, až se otočil a sesul k zemi, kde jen bránil tvář dalším útokům. Rozhodčí tak zavčasu duel ukončil.

Chvíli se zdálo, jako by Minda po fatálním úderu upozorňoval na úder do oka, k tomu se ale poražený vyjádřil na poturnajové tiskové konferenci: „Snažil jsem se, ale Martin Buday byl prostě lepší. Neměl jsem nic s okem, ale zlomil mi nos a začala se mi motat hlava. A druhý úder mě poslal k zemi. Omlouvám se fanouškům, ale vrátím se silnější,“ slíbil Polák.

„Cítil jsem, že má tvrdou hlavu při každém úderu, kdy jsem ho zasáhl. V závěru kola jsem chtěl jít po finiši a vyšlo to,“ uvedl devětadvacetiletý slovenský vítěz, jenž si připsal osmou výhru a stal se novým majitelem titulu těžké váhy organizace Oktagon.

Předešlým šampionem těžkotonážní divize byl Michal Martínek, který v současnosti zápasí v ruské organizaci ACA.

„Gratulace novému šampionovi. Vyhrál důležitý zápas po dvouleté pauze a určitě to musel mít v hlavě. Takže to podle mě bylo pro něj náročné vítězství. Psychicky teď ale půjde nahoru,“ komentoval výsledek Martínek.

Hlavní souboj na místě sledoval Karlos Vémola, který se v minulosti netajil tím, že by se rád s Budayem setkal v kleci, i když je sám aktuálně zápasníkem střední váhy (do 84 kg).

„Nejotřesnější zápas večera. To, co Buday předvedl, byla katastrofa,“ zhodnotil český Terminátor střet těžkých vah. „Nechci se k tomu teď úplně vyjadřovat, protože mě čeká titulový souboj v osmdesát čtyřce a to je moje absolutní priorita. Musím udělat váhu a zvítězit. Ale pak bych se vůbec nebál přeskočit devadesát trojku a jít si pro titul do těžké váhy. Celý život říkám, že na velikosti psa nezáleží, záleží na tom, jak kouše. A Buday v tomhle boji neměl vůbec žádné zuby.“

Právě Vémola bude hlavní hvězdou nadcházejícího velikého turnaje na pražské Štvanici, kde se utká s polským tvrďákem Marcinem Naruszczkou.

V roce 2019 dokázala organizace Oktagon slavnou venkovní arénu vyprodat a uspořádala na pražském ostrově velkolepou show. Letošní galavečer pod širým nebem se vyprodal už během šedesáti hodin. Pořadatelé ale čekají, jak budou postupovat další rozvolňování kvůli koronaviru. V současnosti to totiž vypadá, že do tribun budou moci pustit pouze pět tisíc fanoušků. Snad se situace do 24. července ještě zlepší.