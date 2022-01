VladaVideos o zrušeném zápase i novince: Štvalo mě to, chystám bombu

Každý zkušenější zápasník to někdy zažil. Dlouhá příprava na konkrétního soupeře, a pak nic. Zranění nebo jiná okolnost a souboj se ruší. Jaké to ale je pro někoho, kdo měl poprvé vstoupit do klece a na duel se chystal dva roky? Přesně v takové situaci je Vladimír Kadlec alias VladaVideos. „Přiznávám, že mi z toho bylo nějakou dobu nanic. Nedalo se se mnou bavit asi tři měsíce,“ říká pětadvacetiletý youtuber.

Youtubeři jsou pojmem moderní doby. Mnozí je obdivují, jiní nechápou. Vladimír Kadlec patří mezi ty mimořádně úspěšné. Jeho kanál na YouTube doposud nasbíral přes 170 milionů zhlédnutí. Před několika lety ho chytlo MMA. A to natolik, že se rozhodl sám vstoupit do klece. Soupeřem mu měl být slovenský kolega Peter Altof alias Expl0ited. Jejich duel rázem vzbudil značný zájem publika. Jenže přišla pandemie a souboj se musel několikrát oddálit, až se nakonec úplně zrušil.

Měl jste nastoupit v Oktagonu do zápasu youtuberů se slovenským kolegou s přezdívkou Expl0ited. Ten ale z duelu odstoupil. Jak to tedy vypadá s vámi? Je nějaký náhradní soupeř?

„Je to teď na mrtvém bodě. Šel jsem za Ondřejem Novotným (promotér Oktagonu), když se to zrušilo, a řekl jsem mu, že teď musím udělat nějaké svoje věci. Momentálně se čeká, až se on vrátí z natáčení Survivoru a uvidíme. Teď je to prostě na mrtvém bodě, ale nejsou tam žádné špatné vztahy. Myslím si, že jsme všichni v kontaktu i jako přátelé. Uvidíme, jak se to vyvrbí.“

VLADIMÍR KADLEC Narozen: 31. května 1996 (25 let) v Ostravě

Výška/váha: 190 cm/90 kg

Povolání: Youtuber

Počet sledujících na Youtube: 716 000

Počet sledujících na Instagramu: 618 000

Jakým věcem se teď hodláte věnovat? Opustíte úplně svět bojových sportů?

„Neopustím. Nemůžu o tom teď mluvit, ale můžu asi říct, že se stanu docela významnou postavou pro česko-slovenské MMA.“

To zní silně. Trochu konkrétní být nemůžete?

„Ne, bohužel. Ale myslím, že je to fakt bomba a všichni budou celkem koukat. (usmívá se) Je to něco, co nikdo nebude čekat.“

Tajemný projekt?

„Zatím ano.“

Dobře, vrátím se k vašemu zrušenému zápasu. Vysvětlil už soupeř, proč ze souboje odstoupil?

„Co jsem zaznamenal, tak to bylo kvůli tomu, že to trvalo hrozně moc dlouho. S něčím počítal a později si uvědomil, že dál už ne. Sice rád trénuje, ale to vše okolo už není pro něj.“

Zápas se posouval de facto o rok kvůli tomu, že u něj nemohli být diváci. Proto došlo k oddálení. Nicméně vy jste určitě měli s Oktagonem smlouvu, ne?

„Samozřejmě. Klasickou smlouvu, co má každý zápasník. Ale vzhledem k tomu, že my nejsme v první řadě zápasníci a měl by se brát ohled na to, že máme jinou práci, tak se myslím Explův odchod bral mnohem lépe.“

Každopádně jste do toho dali svůj čas a energii, tak jestli s něčím takovým smlouva počítala? Přece jenom jestli vám třeba někdo proplatí vložené náklady?

„Těžko říct. Mluvili jsme o tom s Oktagonem. Nikdo rozhodně nečekal, že se to všechno takhle zkazí. Rozhodně nikdo netušil, že přijde celosvětová pandemie. Rok jsme byli všichni out a čekali. Pak přišel lockdown a další lockdown… Všichni jsme v tom zahučeli. Asi bychom mohli něco po Oktagonu chtít, možná by to bylo na místě. Ale já jsem to nechtěl řešit. I oni měli těžké období a já po nich nic nechtěl.“

Omluvil se vám nějak soupeř?

„Mluvili jsme o tom. On mi k tomu řekl své důvody, a kdo by ho měl jiný pochopit než já. Pro mě to bylo taky těžké, protože ta příprava místo osmi měsíců trvala skoro dva roky. Samozřejmě že jsem na něj byl naštvaný. Protože mě to fakt… Nechci být sprostý. Hodně naštvalo. Ale známe opravdu dlouho a kazit si kvůli tomu vztahy? Nikdo z nás to neudělal naschvál. Chodili jsme se dva roky mlátit do gymu a najednou nic. Nebylo to pro nás lehké.“

Trénovali jste naprázdno. Jaký to je pocit, připravovat se na souboj, ze kterého sešlo? Zápasníci takovou situaci znají, občas jim soupeř odpadne. Ale vy jste měli mít ostře sledovanou premiéru v kleci.

„Nejhorší byla ta délka přípravy. Mně to celé vlastně došlo až po měsíci, co se náš zápas zrušil. První měsíc jsem to bral vlastně v pohodě, že se to nějak vyřeší. A pak mi došlo, co všechno jsem do toho dal a přišlo to vniveč. Finance, čas… Ale ve výsledku mi to i hodně dalo. Nemůžu říct, že mi to jenom bralo. Ale co se týká kariérního postupu, mohl bych být ve své práci teď úplně někde jinde, dost jsem se v tom zpomalil. Zase mi to hodně přidalo na osobní stránce. Takže se to asi vyvažuje. Každopádně přiznávám, že mi z toho bylo nějakou dobu nanic. Nedalo se se mnou bavit asi tři měsíce.“

Až tak?

„Štvalo mě to hodně. (směje se) Změnilo mi to smysl života. Člověk se na něco připravuje, čeká na nějaké vyvrcholení… Taky jsem tím zápasem zatěžoval celé své okolí, a pak mi došlo, že lidé kolem mě taky neřešili nic jiného než můj zápas, což bylo nakonec k ničemu.“

A co vám tedy dalo to období trénování a čas strávený s bojovníky?

„Rozhodně pokoru. Taky jsem byl předtím člověk, co něco rozdělal a už nedodělal. Ale vzhledem k tomu, že příprava trvala tak dlouho, musel jsem u toho zůstat, protože jsem nechtěl dostat v O2 areně přes hubu. Dělal jsem na tom opravdu v kuse, rok a půl jsem chodil za kluky do gymu. A teď, když už něco rozdělám, tak to i dodělám. Myslím, že mám prostě větší výdrž. V tom mi to dalo opravdu hodně.“

Člověk najde větší smysl pro disciplínu.

„Jo. A připadá mi teď všechno jednodušší. Když jsem se teď vrátil ke své práci, tak mi to přijde daleko lehčí, než jít do gymu a nechat se tam od Pavla Salčáka vypnout v prvním kole.“ (směje se)

A dostal jste nabídku na zápas třeba od jiné organizace? V poslední době jich několik vzniklo.

„Vůbec nic mi nepřišlo a upřímně jsem rád. Zůstal bych u dohody s Oktagonem.“

Co si myslíte například o akci Clash of the Stars, v níž spolu mají zápasit influenceři, tedy lidé známí ze sociálních sítí?

„Samozřejmě mě to neminulo, koukal jsem se na to. Podobné organizace dávají lidem to, co chtějí. Například nenávist mezi soupeři a je to za mě docela cirkus. Je možné, že na to ti kluci trochu trénují, ale myslím, že by bylo na místě jiné chování. Vzhledem k tomu, že je to jejich první zápas a mají na přípravu tři měsíce, tak by u nich měla být pokora znatelná. Mně osobně to připadá jako sranda, když si na tiskovce říkají, že se vypnou a trénují na to pár měsíců. To je z mého pohledu nereálný. Koukám na to zpovzdálí, zasměju se nad tím, ale nemám na to žádný extra názor. Bylo podle mě jen otázkou času, kdy to sem přijde.“

Vážně?

„Ve světě je to už úplně normální a mělo by se přijmout, že to tu nějakou dobu ještě bude. Je to totiž na určité období. Jednu dobu chtěli být všichni rappeři, pak youtubeři. Teď chtějí být všichni fighteři. Je to prostě součást trendu.“

Říkal jste, že nabídka nepřišla, ale dokázal byste se do takové akce zapojit, kde se perou většinou lidé vůbec poprvé?

„Připadá mi škoda se tam ničit. Takže ne, vůbec! Přišlo by mi to i škoda vůči Oktagonu. A myslím, že jsem si vybudoval v bojových sportech, myšleno mezi zápasníky, celkem dobrou pověst. Kdybych se zařadil pod něco takového, tak by mi to zbytečně ublížilo. To, co jsme dělali my s Oktagonem, bylo podle mě na úrovni, a proto to i bojovníci dobře přijali. Kdybych se choval podobně, jako kluci u tohoto nového projektu, tak pochybuju, že bych se mohl ještě někdy vrátit k Andrému Reindersovi do gymu.“

Mimochodem influenceři jsou teď všude. Budou zápasit, jsou v reality show. Vy mezi lidi ze sociálních sítí taky patříte. Nemrzí vás někdy, že jste s nimi házen vlastně do jednoho pytle?

„Proti tomu už nemá smysl bojovat. Bohužel to tak je, a je na každém influencerovi, jak se k tomu postaví. Jde o to se od ostatních odlišit a dělat dobré věci. A to je můj cíl pro tento rok. Mám vážně velké plány. Věřím, že už nebudu jenom influencer. Vážně ne.“

A čím to, že jste se i vy neukázal právě v reality show, kde jsou tváře sociálních sítí zavřeny v jednom domě? Předpokládám, že jste nabídku dostal.

„Dostal jsem dvě. Ale odmítl jsem je. Myslím, že nemám zapotřebí se takhle zviditelňovat. Ve výsledku jsem teď v opravdu dobrém bodě. Dělám to sedm osm let, celou tu dobu si buduji nějaké jméno. Neříkám, že jsou podobné reality show špatné. Lidi se víc dozví o té komunitě. Ale tím, že bych se tam objevil, tak bych dal takovému projektu hodně veliký kredit, což je hloupost a měl bych rozmýšlet, do čeho jdu. Tímhle bych se shodil. To by bylo lepší na všechno se vykašlat a nechat to, jak je, což v plánu nemám. Podobné pořady jsou dobré pro influencery, kteří nemají zase tak dobrý zásah. Může jim to pomoct, ale i hodně uškodit. Myslím, že ta čísla dokážu udělat jinak, než být zavřený tři měsíce v baráku s ostatními.“

Asi tam jde i o míru exhibice, ne?

„Jo, určitě. Ale já už mám prostě rád svůj klid a tohle bych nezvládl. Vůbec!“ (směje se)