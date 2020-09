Youtuber, který schytal pusu pro Vémolu: Užívám si tuhle šílenou jízdu

Na sociálních sítích dokázal, co málokdo. Jeho vtípky baví statisíce sledujících, teď se ale Vladimír Kadlec rozhodl představit fanouškům celkem drsný svět MMA. A sám byl zvědavý, jaké to mezi gladiátory bude. „Hlavně jsem nevěděl, jak mě celkově přijmou. Youtubera, co jde boxovat… Ale bylo to v pohodě,“ vzpomíná na začátky s bojovými sporty čtyřiadvacetiletý influencer a začínající zápasník.

Youtubeři jsou pojmem moderní doby. Mnozí je obdivují, jiní nechápou. Vladimír Kadlec patří mezi ty mimořádně úspěšné. Jeho kanál na YouTube doposud nasbíral přes 150 milionů zhlédnutí, většinou mu k tomu stačila videa natočená v jednom pokoji. Mluví v nich neuvěřitelně rychle a excentricky. Když se s ním ale bavíte o bojových sportech, je znát, že tohle téma bere vážně.

MMA jej chytlo dokonce natolik, že se rozhodl sám vstoupit do klece a zkusit si souboj. Soupeřem mu bude slovenský kolega Peter Altof, alias Explo. Jejich duel rázem vzbudil veliký zájem publika. A na nedávné tiskové konferenci organizace Oktagon si oba Youtubeři poprvé pohlédli do očí jako soupeři. Ještě předtím ale Kadlec zaskočil za nemocného Karlose Vémolu ve stare downu s Václavem Mikuláškem. A ten jej překvapil polibkem.

Jaké bylo schytat na tiskovce pusu pro Vémolu?

„Upřímně, nechápu na co si Karlos permanentně stěžuje, za mě to bylo v pohodě… (směje se) No ne, byl to opravdu skvělý zážitek, celou konferenci jsem si ohromně užil. Už proto, že bojové sporty sleduju hrozně dlouho. Byl to opravdu neopakovatelný zážitek. Fakt jsem od té doby doteď nabitý energií.“

A co se týká vašeho skutečného stare downu se slovenským youtuberem Explem, to byl jaký zážitek? Mezi bojovníky jsou v tu dobu mnohdy emoce opravdu na hraně.

„Nooo… Než k tomu došlo, tak jsme se tam s Petrem bavili a byli jsme v pohodě. Ale najednou jak byl stare down, tak jsem si říkal: Pane bože, to je můj soupeř, musím to tak brát. A začal jsem k tomu tak přistupovat. Zatím ale ještě není důvod se na něj jako na soupeře ladit, do zápasu je ještě dlouhá doba. Ale uvědomil jsem si v tu chvíli, že to tak prostě je, je to můj rival a podle toho k tomu budu v budoucnu přistupovat.“

Říkáte, že je do souboje dlouhá doba. Žádný termín ale zatím uveřejněn nebyl. Vy už nějaké datum znáte?

„My teď spíše spekulujeme, ale zatím sami ještě nic konkrétního nevíme. Uvidíme, jak to dopadne.“

Jasně, takže je ve hře třeba i to, že byste zaskočil za Vémolu nejen na tiskovce, ale i v zápase.

(rozesměje se) „Je to tak, možná zaskočím za Karlíta.“

Kdy vás vlastně poprvé napadlo zkusit si zápas v kleci?

„Dva roky už jsem boxoval. To už byla nějaká zkušenost. MMA jsem při tom začal dělat jen tak rekreačně, protože se mi ten sport vždy líbil. Pak se objevila nabídka na zápas, a neváhal jsem.“

Došlo už k nějakému momentu, kdy jste si říkal, že nebyl zrovna dobrý nápad do toho jít?

„Určitý okamžik asi ne, spíš to byl ze začátku ten tlak. Nikdy jsem nebyl v podobné pozici. Veřejný zápas, o který se zajímá tolik lidí.“

Jak bylo těžké podepsat smlouvu? Váhal jste dlouho?

„Upřímně, ani nijak. Jen jsem ji prolítl a podepsal. Fakt jsem do toho chtěl reálně jít. A samozřejmě, že jsem na nějakou pozornost už zvyklý, ale tohle je opravdu něco úplně jiného. Je to úplně jiný svět. A než jsem se v tom dokázal zorientovat a vnímat ten tlak, že se člověk opravdu připravuje na vážný souboj, tak mi to chvíli trvalo. Propojit tu vážnost situace s tou velikou pozorností nebylo zkrátka lehký.“

Když se vás na tiskové konferenci ptali, jaký je to pro vás zážitek, tak jste řekl, že je to jiné, protože v publiku nejsou děti…

„Myslel jsem to samozřejmě tak, že když máme akci určenou pro youtubery, tak se tam objevuje převážně víc dětí. Ne, že by mě sledovaly jenom děti, to byl jen vtip.“

A jak to vaše publikum vlastně přijalo, že jdete do zápasu a představujete jim najednou jiný svět?

„No, zezačátku mi psali, jestli mám málo peněz. (rozesměje se) Ale jinak to přijali opravdu skvěle. Je to i tím, že jsem si už s těmi lidmi vytvořil mimořádný vztah. A je to vzájemné. Nikdy jsem se netajil tím, že mám k bojovým sportům blízko. Takže to pro ně nebylo až takové překvapení.“

Dostáváte v rámci toho nějaké zajímavé reakce?

„Hodně mladších lidí mi teď píše do zpráv, že díky tomu začali sami něco dělat. Ještě se přitom nejedná o vyvrcholení naší přípravy a celého projektu, přesto to lidi už motivuje, což je super. A to je právě i jeden z důvodů, proč jsme do toho šli.“

Odkdy jste fanouškem bojových sportů respektive MMA?

„Řekl bych, že od doby, kdy McGregor vypnul Alda. Od té doby sleduji MMA asi nejvíc, myslím.“

Byl hodně tvrdý střet s realitou, když jste poprvé zavítal na trénink?

„Hlavně jsem nevěděl, jak mě celkově přijmou. Youtubera, co jde boxovat… Ale bylo to v pohodě a ve výsledku je teď gym pro mě místem, kam se hrozně rád vracím. A lidi u Andrého Reinderse jsou skvělými bojovníky, se kterými rád trávím čas.“

Máte teď před sebou zápas, který má v základu dva scénáře: výhra, prohra…

(Vskočí do řeči) „Prosím vás, já to takhle nevnímám, vidím jenom výhru. (směje se) Co jsem řekl, to doručím.“

Fajn. A máte už představu, že to bude poprvé a naposledy, nebo u toho zůstanete?

„Upřímně… Vůbec nevím. Už jsem se naučil neplánovat. Momentálně mě to baví, dělám to rád. Soustředím se teď ale na jeden fight, který mě čeká. A nechci na sebe vyvíjet zbytečně tlak, že bych řekl, jak to bude, a pak na to třeba nebudu mít chuť. Teď si užívám tuhle šílenou jízdu, co bude potom, uvidíme.“

Kdo je pro vás ve světě nebo v Česku největší personou bojových sportů?

„V minulosti se mi to hodně měnilo. Nejvíc pro mě v bojových sportech znamená Tyson Fury. Ze začátku to byl hodně i Conor McGregor. Oba mi ukázali, že existuje daleko víc variant boje. I to, že se dá hodně bojovat psychikou. Oni dva mi zkrátka dokázali, že bojování není jenom mlácení. Lépe řečeno, já jsem to tak díky nim začal vnímat. A v Česku to byl vždycky Miloš ‚Meloun‘ Petrášek. Tomu jsem vždycky fandil. Teď jsem fakt rád, že spolu můžeme trávit čas na žíněnce.“

