KARLOS SHOW a sportovci na sítích: Seidlová bez diet, co dělá youtuber?

„Na sociálních sítích jsou dva typy lidí. Vzdělaní, dobří lidé s vynikajícím vkusem – to jsou moji fanoušci. Druhá skupina má ten vkus malinko horší, a to jsou moji hejteři,“ začal Vémola „I těch si ale vážím, protože do mě vkládají tolik energie. Kolikrát když si čtu dlouhé komentáře, jaký jsem hovado, tak si říkám, že do někoho, koho nemám rád, bych sám tolik energie nevložil. I to je takový pozitivní impuls, protože nejhorší, co se vám může stát, je být lidem lhostejný.“

A uvedl prvního hosta, u kterého velký zájem na sociálních sítích chápe. Krásná atletka Zdeňka Seidlová má velké množství sledujících, i když prý sítě moc neřeší. Stejně jako ji nezajímá dieta. „Nedržím ji. Ten, kdo ji začne, si pokazí metabolismus, a pak už ji musí držet vždycky,“ řekla Karlosovi běžkyně, která by prý měla radši čokoládové medaile.

„Já mám milé fanoušky, jsou tam hezké zprávy, ale samozřejmě vždycky si chce někdo popíchnout,“ řekla na téma hejterů. Vémola kontroval: „Věřím, že na tvým instagramu je spousta kluků, co by si chtělo popíchnout…"

Zatímco o MMA je větší zájem než kdy dřív, atletika ohledně zájmu trochu uvadá. S promem sportu by mohl poradit druhý host - Vladimír Kadlec alias youtuber VláďaVideos.

I on se připravoval na velký sportovní výkon, trénoval na zápas v MMA. Jeho soupeř, slovenský youtuber Expl0ited, ale nakonec vycouval. Vláďa tak na soka čeká. „Nový soupeř mi musí dávat smysl finančně i z pohledu dosahu toho druhého. Zatím mi byl nabízen odpad,“ usmál se.

Kadlece živí natáčení vtipných videí na YouTube. Co by dělal, kdyby tahle síť najednou skončila? „Byl bych v prdeli prostě," smál se. „Asi bych šel do práce, ale nevím do jaké. Předtím jsem dělal účetnictví, tak bych se možná chytil.“

Koneckonců, když se ho lidi, kteří ho neznají, ptají na práci, svede je na falešnou stopu. „Vždycky lidem říkám jinou profesi, ať to nemusím vysvětlovat. Když se mě taxikář zeptá, řeknu mu, že jsem zedník. Ale když někdo ví, tak jim to vysvětlím, že dělám videa na internet a to jim stačí,“ říká Vláďa.

Oba hosté si proti sobě vyzkoušeli i běh na pásu a VláďaVideos se pochlubil historkou z natáčení u Karlose doma. I to na najdete v celém novém díle.