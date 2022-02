Nový král Oktagonu Kincl o faulech Piráta: Extrém! Samá prasárna

O2 arena nemohla být kvůli opatřením plně obsazená, ale na atmosféře to nebylo prakticky znát. Diváci dávali naplno najevo nadšení každou chvíli. Největší explozi emocí ale na sobotním turnaji Oktagon 31 zažehl hlavní zápas Patrika Kincla se slovenským rivalem Samuelem Krištofičem. Po vyhlášení vítěze na body zvedal ruce nad hlavu český bojovník, který tak zažil něco, co nikdo od Zápasu století v roce 2019, aplaus v největší tuzemské hale. „Ty kráso! Samotnýho mě to překvapilo,“ přiznává Kincl v rozhovoru pro iSport.cz. Promluvil ale také o četných faulech protivníka.

Pětikolová bitva na něm byla znát, odnesl si z ní několik šrámů, a tak hned po zápase musel Patrik Kincl navštívit ošetřovnu. Žádné vážné poranění ale neměl. V rozhovoru pak už mluvil plný sil a energie.

MMA zpátky v O2 areně, vy jste nastupoval v hlavním zápase, jaké to bylo?

„To už je standard, já nastupuju jenom v hlavních zápasech.“ (rozesměje se)

Dobře, ale po delší době jste bojoval před českým publikem a podporu jste měl velkou.

„Ty kráso! Samotnýho mě to překvapilo. Pirát prohlašoval, že O2 arena bude jeho. Čekal jsem, že budu mít větší podporu, ale že to bude celá hala… Wow!“

Hodně se po zápase mluvilo o Krištofičových faulech. Jak to teď hodnotíte?

„Jak jsem říkal na tiskovce, pro mě to byl disrespekt k tomuhle zápasu. I k tomu svatostánku MMA, O2 areně. Můžeme být teď všichni rádi, že Oktagon a jeho střední váha má konečně po dlouhé době normálního šampiona, který se bude snažit – neříkám, že se to pokaždé podaří – ale budu se snažit být prostě representativní šampion. Občas nějaký faul, nebo nějaká dopomoc, to se stane… Ale tohle byl extrém. Za celou svou kariéru, a to jsem zápasil v zaflusaných kulturních domech, kde se ještě kouřilo, jsem nikdy nezažil takovéhle chování v zápase. Jedna prasárna za druhou. A fakt jako že velká. Chytání ještě oukej, ale že mě někdo vezme za zápasové trenky, suspensor a spodní prádlo, to byl extrém.“

Dvořák: Jsem rád za Kincla. Pirát se choval jako prase

To, že to nikdy nezažil za svou kariéru, nám říkal i váš týmový parťák, kamarád a UFC bojovník David Dvořák. Ten se vás chtěl po zápase zastat a málem se sám s Krištofičem popral. Co vy na to?

„Myslím si, že David tam byl taková rozzuřená čivava, ale mezi tyhle váhy by si měl brát ten zbrojní pas, který má. (směje se) Ale ne, je to kluk, kterému věřím. Udělal bych to samé, došlo tam k nedorozumění, on tu situaci špatně vyhodnotil, ale jsem rád, že mám takovéhle lidi za sebou. Že jde do něčeho úplně mimo svou váhovou kategorii. Davide, děkuju ti, vážím si toho, tohle máš u mě schovaný.“

Co teď, jaká bude oslava titulu?

„Říkal jsem to hned po zápase. Titul patří mojí ženě, která to měla opravdu na hrbu. Velkej respekt, moc jí za to děkuju. Velký respekt všem matkám samoživitelkám, protože nechápu, jak to ty ženský dávaj. Já jsem měl doma skvělý podmínky. Dokázal jsem se připravit opravdu parádně a samozřejmě, že už během toho mi vadilo, že nejsem doma a jsem pořád někde na cestách. A zajistil jsem předem, bez ohledu na to, jak vyjdu ze zápasu, že v pondělí odlétáme na dovolenou, abych jim to vynahradil. Tam bude žena někde na pláži popíjet Piña Coladu, já tam budu pobíhat s malou. Teda doufám. Nebo to bude obráceně. Žena to zase oddře, když už je zvyklá. Já pak budu popíjet nealko Piña Coladu. (usmívá se) Ale jo, musí si odfrknout, protože pak zase odlétám s Davidem Dvořákem do Ameriky na dva a půl týdne a žena neřekla ani slovo. Ona má svatozář a velkou trpělivost se mnou, protože já jsem jinak strašný hovado.“ (směje se)

