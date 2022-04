Kozma vs. Kníže. Monster je tvrďák, David vyrostl. Osobnosti tipují vítěze

Jak osobnosti tipují zápas Kozma - Kníže • FOTO: koláž iSport.cz Odveta po pěti letech! V sobotu večer se proti sobě v kleci znovu postaví David Kozma a Petr Kníže. První vzájemný zápas před lety ovládl na body „Monster“ Kníže a Kozma litoval, že k němu až příliš vzhlížel. Teď je to ale jiný zápasník. Všímají si i osobnosti českého MMA, které jsme oslovili v anketě. Jak zápas dopadne podle Karlose Vémoly a dalších? Turnaj Oktagon 32 můžete sledovat na oktagon.tv.

Karlos Vémola MMA zápasník „Těžko tipovat. Kozma je neuvěřitelnej šampion, což už dokázal několikrát. Každopádně by to byl historický okamžik, kdyby se náš ‚dědek‘ stal šampionem Oktagonu. Myslím si, že budou rozhodovat první dvě kola, jak Monster na Davida nastoupí, protože Kozma bývá v těchto kolech pomalejší. Kníže je neuvěřitelnej tvrďák, ale kdyby to došlo do třetího čtvrtého pátého kola, tak si to Kozma dokáže pohlídat. Rozhodně si ale nedokážu představit, že by jeden druhého nějak jednoduše ukončil. Bude to strašná bitva, na kterou se opravdu těším.“ Karlos Vémola přivítal na Karlos Show Tomáše Zástěru s Gáborem Borárosem • Foto Přemysl Bartoníček (Sport) KARLOS SHOW: Boráros, Zástěra a Survivor. O fňukání kvůli jídlu a seznamování

David Dvořák Zápasník v UFC „Věřím a fandím Davidovi, myslím, že vyhraje, udělal obrovskej posun od jeho posledního zápasu s Monstrem. Já popravdě nechápu, že vůbec Kníže s Davidem jde, protože jsem byl přesvědčený, že v zápase Kníže vs. Kaik Brito vyhrál Brazilec, a měl by jít tedy s Davidem on, ale to se asi do budoucna stane. Takže zvítězí David Kozma.“ David Dvořák v redakci deníku Sport • Foto Pavel Mazáč (Sport)

Attila Végh Slovenský trenér a bojovník MMA „Pro mě je to velmi zajímavý zápas tím, že Monster už jednou nad Kozmou vyhrál. David přiznal, že se mu tehdy Petr dostal do hlavy a on to psychicky vzdal, ale to už je dávno. Od té doby Kozma udělal brutální progres a opravdu patří mezi špičky MMA v Česku a Slovensku, možná i v Evropě. A na druhé straně je Petr Kníže. Klobouk dolů, že v těch letech ještě tak maká a má pořád motivaci jít s těmi nejlepšími. Nefavorizuji ani jednoho. Ať udělají pěkný zápas a nechť vyhraje ten lepší. Na ten souboj se fakt těším.“ Slovenský zápasník MMA, bijec Attila Végh, byl hostem pořadu Karlos Show • Foto Dominik Bakeš / Sport

Patrik Kincl Šampion Oktagonu „Osobně čekám hodně tvrdý zápas. Petr Kníže podle mě patří mezi nejtvrdší bojovníky na české scéně a David Kozma v předchozích zápasech ukázal, že k podobnému ‚titulu‘ nemá daleko. Lehce si dovolím favorizovat Davida Kozmu. První střet s Petrem prohrál na body a od té doby se hodně posunul a hlavně zápasnicky až neuvěřitelně dospěl.“ Patrik Kincl (vpravo) je novým šampionem Oktagonu • Foto Michal Beránek / Sport

André Reinders Trenér a bývalý MMA zápasník „Tenhle zápas ukáže, jak moc David vyrostl od jejich posledního souboje. Tehdy, když byl zápas oznámený, tak jsem hned říkal, že si David vzal moc veliké sousto a proti Petrovi bude mít malé šance. Ale nakonec mě překvapilo, že udělal zápas, ale byl vidět ten veliký respekt, který z Petra měl. Ale David roste s každým zápasem. A poslední souboje ukázaly, co v něm opravdu je. Myslím, že tentokrát to bude mít Monster sakra těžký a favorizoval bych Davida, který od té doby udělal velký krok nahoru a jako bojovník dospěl.“ Z bojovníka MMA Andrého Reinderse je model! Promluvil o budoucnosti s Mašlíkovou!

Ludovít Klein Slovenský zápasník v UFC „Zápas podle mého názoru dopadne vítězstvím Davida Kozmy, i když je to odvetný souboj, kde v prvním duelu vyhrál Kníže. David ale udělal obrovský progres, takže zápas podle mě dotáhne na body do vítězného konce.“ Ľudovít Klein porazil Novozélanďana Shanea Younga už v prvním kole. • Foto Instagram UFC

Matúš Juráček MMA bojovník „Za mě je favorit David Kozma, ale všichni známe Petra Knížete. A sám můžu potvrdit, že je to nejtvrdší a nejbrutálnější chlap, kterého jsem v MMA celkově zažil. Takže Davida nečeká vůbec nic lehkého a jestli je favorit, tak jen o pár procent.“ Matúš Juráček porazil Gábora Borárose na body (29-27, 30-27, 30-26) • Foto Oktagon MMA

Daniel Barták Trenér MMA „Bude to těžký a podle mě velice těsný zápas, ve kterém bude rozhodovat každá maličkost. Určitě nastoupí jiný David Kozma, než před pěti lety. Už tam nebude takový respekt, který ho tehdy svazoval. David dozrál v úžasného bojovníka s velkým srdcem. Věřím, že všechny ty těžké duely, kterými za poslední roky prošel, zúročí ve vítězství. Nevěřím, že Petra ukončí, ale v pětikilové bitvě ho udolá na body.“ Přední MMA trenér Daniel Barták • Foto czechfighters.cz