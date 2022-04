Oktagon Underground: Peňáze čeká známý Francouz v boxerské bitvě

Matěj Peňáz poprvé zvítězil na body, ale radost mu to nezkazilo... • Oktagon MMA

Pražská zastávka před cestou do světa. Ještě předtím, než Matěj Peňáz zabojuje na konci srpna o kontrakt s UFC v show Dana White's Contender Series, představí se populární bijec ještě domácímu publiku na unikátním turnaji Oktagon Underground v O2 areně.

Střetne se přitom v boxerské bitvě s Francouzem Alexem Lohorém, který je už českému publiku dobře známý z ostrých MMA bitek. Naposledy porazil TKO Zdeňka Polívku na turnaji Oktagon 31, poprvé se pod žlutočerným logem prezentoval v titulové bitvě s Karlosem Vémolou na konci roku 2020. Tehdy zvítězil na body Terminátor.

Český bojovník Peňáz je mezi šestnácti provazy jako doma, vzhledem k bohaté kickboxerské kariéře. Lohorého ale není snadné ukončit, proto duel nabídne určitě zajímavou podívanou a může být na dlouhou dobu poslední možností, kdy fanoušci uvidí „Moneyho“ na domácí půdě. Kdyby totiž 30. srpna uspěl v show prezidenta UFC, dostane nejspíš od hlavní světové stáje lano a hned tak v Česku zápasit nebude.

Unikátní turnaj Underground bude finišovat dlouho očekávaným duelem Karlos Vémola vs. Marpo. Předcházet tomu ale budou další zajímavé boxerské střety, jako například Miloš Petrášek vs. Samuel Krištofič, Jonas Magard vs. Václav Sivák, v ringu se navíc představí i Lucie Sedláčková, Václav Mikulášek nebo Gábor Boráros.

