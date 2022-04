Mikulášek o šikaně, nenávisti k otci i kolotoči s Vémolou. Kdy se bál vězení?

Je jednou z nejkontroverznějších osobností na české MMA scéně. To Václav Mikulášek znovu připomněl na turnaji Oktagon 32. Nejprve soupeř nešetřil, vykřikoval, že je krysa, pak duel prohrál, protože při páčení ruky zařval bolestí. To ale chvíli odmítal přijmout. Tím vším jen posílil zástupy těch, kteří jej nemají rádi. Ale jaký je bojovník s přezdívkou „Baba Jaga“ doopravdy? Hodně napoví obsáhlý rozhovor pro Fight Cast One. Souboj s Vémolou, šikana, nenávist k otci, nový chrup… to vše jsou témata, na která došlo.

Kdo sleduje české MMA, nemůže ho minout. Václav Mikulášek je nepřehlédnutelný. Svým vystupováním jedny provokuje, druhé baví. Obě skupiny jsou dost velké. A po posledním turnaji Oktagonu v Ostravě určitě nabraly na síle.

VÁCLAV „BABA JAGA“ MIKULÁŠEK Narozen: 13. dubna 1988 v Ostravě (32 let) Výška/váha: 185 cm/84 kg Tým: Morava Gym Profesionální bilance: 7:9

„Seš krysa zas*aná, seš hov*o a chcípni,“ vykřikoval bojovník s přezdívkou Baba Jaga před zápasem se slovenským soupeřem Tomášem Melišem. Nakonec ale slavil vítězství právě rival, poté co rozhodčí zápas ukončil kvůli Mikuláškově výkřiku bolestí při páčení ruky. Rodák z Bohumína však vysvětloval, že jen upouštěl páru a nechtěl porážku přijmout. A tak opět vzbudil rozruch, jako už tolikrát v minulosti.

V pořadu Fight Cast One například zavzpomínal na mimořádně sledovaný zápas s Karlosem Vémolou, v němž si takzvaně ani neškrtl. „Trenéři věděli, že mě poslední měsíc do zápasu nebavilo trénovat, nebavilo mě nic. Poslední měsíc byl ode mě takový tlačený. Už jsem věděl, že se mi nechce,“ přiznal bijec. „Bylo to furt něco, milion otázek od všech, kamkoliv jsem přišel. ‚Tak co, porazíš ho?‘ Furt a furt a furt. Stejně jako já na to doplatil i Milan Ďatelinka (poslední Vémolův soupeř). Ti lidi si neuvědomují nátlak, který Vémola dokáže vyvinout.“

SESTŘIH: Mikulášek vs. Meliš na Oktagon 32. „Baba Jaga“ vzdal řevem Video se připravuje ...

O Popelce proti Terminátorovi

Nejde prý však o to, že by se český Terminátor dokázal soupeři tak dostat do hlavy. Tlak je vytvářen tím, co souboj s ním provází.

„Já jsem měl z Karlose srandu. Prý jsem ho jako jeden z mála dokázal pěkně nas*at (směje se) v určitých fázích. Jde spíše o to, co takový souboj doprovází. Ten mediální boom a všechno,“ vysvětlil Mikulášek. „On je na to všechno zvyklý. Na ten mega kolotoč. Neříkám, mělo to svoje plusy a mínusy. Ale v ten daný den zápasu jsem se vzbudil, podíval jsem se na trenéra a řekl mu: ‚Já chci domů.‘ Už se mi prostě nechtělo, bylo toho všeho moc. Už jsem neměl náladu. Stál jsem pak v tom zápase a nic se mi nechtělo.“

Kdyby prý na sebe nenechal dolehnout takový tlak, věří, že by proti Vémolovi přece jen nějakou šanci měl. A nediví se, že jejich souboj vyvolal takový zájem.

„Koho by nebavil ten popelčin příběh? Taková Popelka z Bohumína bude najednou bojovat s velkým Karlosem Vémolou. Koho by to nebavilo?“ zhodnotil s pousmáním.

Vémola později na téma Baby Jagy žertoval, že si po jejich společném duelu nechal udělat nové zuby. Na ty by však prý poražený z honoráře neměl, a tak pomohl sponzor.

Ve Fight Castu One Mikulášek zavzpomínal i na velmi drsné zážitky. Třeba na okamžik, kdy se málem dostal do vězení.

„Nejhorší věc… Šest sedm let zpátky jsem na diskotéce trefil kluka dvěma údery, nezačal jsem to. Nicméně ten kluk se probral až po nějakých sedmdesáti hodinách v nemocnici,“ připomněl Mikulášek. „Snažil jsem se zjistit, co mu je. Každý říkal něco. Že jsem mu prý zlomil čelist, že měl krvácení do mozku, že je to s ním špatné a je v umělém spánku.“

Informace o stavu mladíka, kterého knockoutoval na diskotéce, ho dostaly do kolen.

„Když jsem se to dozvěděl, chytil jsem doma kýbl obouruč a začal zvracet… Realita byla taková, že zlomenou čelist měl, krvácení do mozku ani tak moc ne,“ zavzpomínal bojovník. „Ale protože jsem to udělal v podmínce, tak jsem si myslel, že je to pro mě konečná. Ale sám ten kluk mě zachránil tím, že měl mít nástup do basy. Takže si nechal sdrátovat čelist a podepsal revers. Tím mi vlastně úplně zachránil život.“

Mafiáni jako vzor

Mikulášek o sobě rád vypráví jako o gangsterovi. A jistou dobu tak opravdu žil. Rvačky, alkohol, drogy… Proč, co ho k tomu přivedlo?

„Byl jsem blbej. Co by mě k tomu přivedlo? Peníze. Viděl jsem filmy jako Zjizvená tvář, Mafiáni a chtěl jsem být taky mafián,“ vysvětlil.

Důvod v tom, proč vedl tak bouřlivý život lze ale nejspíš hledat jinde. Už jako kluk zažíval šikanu. A to nejen od spolužáků, ale i učitelky.

„Měl jsem období, jako dítě, kdy jsem vůbec nechtěl mluvit s lidmi. Nechtěl jsem chodit ven. Neužíval jsem si běžné radosti. Ale to je už pryč. Nechci, aby mě lidi kvůli tomu litovali,“ uvedl v rozhovoru. „Lidi si jen neuvědomují, co člověka taky nějak formuje. Řeší třeba to, jak mluvím, jak se vyjadřuju. Přitom mluvím třemi jazyky, chodil jsem v Anglii do školy…“

Jako kluk zažíval navíc i krutost se strany otce, což určitě mělo vliv na formování jeho osobnosti.

„Otce nenávidím. Nemluvil jsem s ním třináct čtrnáct let. Co říct člověku, který mi jako dítěti řekl, že jsem nechtěný? Co říct člověku, co mi často opakoval, že jsem zbytečný, že nic nedokážu? Co říct otci, který bil mámu? Chcete mu snad říct ‚Tati mám tě rád.‘?“

O své mamince naopak mluví s maximální láskou.

„Moje máma je anděl. Máma mě podržela, když se ke mně všichni ostatní otočili zády. Můj největší fanda.“

Mikulášek v obsáhlém interview odhalil opravu hodně. Zavzpomínal například i na to, jak byl vyhoštěn z Irska kvůli napadení. V současnosti si už ale nechává agresi jen do klece. Nechce už způsobovat žádné zlo okolí.

„Tři roky zpátky to na mě všechno dolehlo. A nechtěl jsem tu už být. Prostě proč? Zbytečný člověk, co dělá pí*oviny a zlo. Proč tu jsem? Komu budu chybět? Takhle jsem uvažoval? Všeho jsem prostě zpětně litoval,“ přiznal třiatřicetiletý bijec. „Všechno nás jednou dožene. Každý náš démon, kterého schováváme ve skříni, jednou otevře dveře. Takhle to funguje pořád. Všechno se nám jednou vrátí. To je život.“