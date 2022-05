Z ostrova do klece! Oktagon ohlásil MMA souboj soutěžících ze Survivoru

Tihle dva mají zjevně rádi extrémní zážitky. Nathan Dzaba a Adam Raiter se nedávno představili jako „trosečníci“ v reality show Survivor Česko & Slovensko. Prvně jmenovaný patřil do týmu Mao, druhý byl ve skupině Azua. Ani jeden se nestal vítězem velkého televizního projektu, ale tento rok se spolu střetnou znovu a to v kolbišti organizace Oktagon. A popasují se podle MMA pravidel. „Jejich vzájemný zápas bude mít určitě veliký náboj,“ věří promotér Ondřej Novotný.

V poslední době nastupují do zápasů různé persony. V Oktagonu ale proti sobě nastupují prakticky vždy profesionálové, jen občas si připraví promotéři největší tuzemské organizace něco extra. A to bude přesně tento případ. Do klece totiž spolu letos nastoupí i aktéři reality show Survivor Česko & Slovensko Nathan Dzaba a Adam Raiter.

Pokud by si rozdělovali zápasnické rohy podle brvy svých tymů, červený by dostal Dzaba, který byl členem party Mao a modrý Raiter, jenž patřil pod tým Azua.

„Věřím, že to bude zajímavé pro všechny fanoušky, kteří je sledovali v rámci reality show. Oba dva jsou zajímavé osobnosti, fyzicky velmi dobře připravení,“ říká o ohlášeném souboji Ondřej Novotný, český promotér. „A bude zajímavé sledovat jejich cestu do klece. Znovu to k Oktagonu přiláká i nové fanoušky a Nathana i Adama to ukáže ještě jako daleko zajímavější osobnosti. A je jasné, že měli spolu poměrně velmi velký fyzický souboj v rámci Survivoru a jejich vzájemný zápas bude mít určitě veliký náboj,“ dodává Novotný, který byl moderátorem show Survivor Česko & Slovensko.

Podle informací iSportu by k souboji mělo dojít na zářijovém turnaji v Brně.

„Bojovali proti sobě v nejtvrdší reality show na světě. Teď se proti sobě utkají v nejtvrdším sportu na světě…“ avizuje zatím Oktagon na sociálních sítích. „Sáhli si na samotné dno v rámci show, teď si na dno sáhnou v rámci přípravy na další extrémně náročnou výzvu - zápas v MMA! Již brzy na OKTAGON TV.“ Diváci tak budou moct sledovat i přípravu obou rivalů.