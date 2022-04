KARLOS SHOW: Boráros, Zástěra a Survivor. Jak se fňukalo kvůli jídlu

Karlos Terminátor Vémola si do dalšího dílu KARLOS SHOW pozval dva trosečníky, kteří jen pár dní před natáčením dorazili z natáčení soutěže Survivor v Dominikánské republice. Moderátor Tomáš Zástěra a slovenský MMA zápasník Gábor Boráros byli mezi favority, ale kvůli zdravotním problémům exotický ostrov opustili předčasně. A Vémolovi mohli detailně popsat zákulisí i největší trápení.

Budou nejnebezpečnější jedovatá a divoká zvířata? Ani ne. Na ostrově sice byla, ale nejvíc traumatický zážitek je HLAD. Moderátor Tomáš Zástěra ho ještě relativně zvládl, i když se musel odchýlit od vegetariánství. Ale co Gábor Boráros zvyklejší na mnohem větší kalorické příjmy?

„Docela fňukal kvůli jídlu,“ prozradil Zástěra. A Slovák se o výživu zajímal hned, jak přiklusal na pódium. Ale kokos a rýži prý už nechce.

I když soutěž nedokončili, na ostrově strávili měsíce. Dost dlouho na to, aby člověku pořádně vyhládlo. Zástěra tak vyprávěl i historku z chvil, kdy šlo opravdu do tuhého. „Ani mi neříkej. Vidíš toho medika? Já tam jdu a zabiju ho holýma rukama, urvu mu nožku, na ohni ji opeču a celého ho sežeru,“ řekl mu Boráros.

Jídlo si soutěžící zkoušeli obstarat i sami, ale bez úspěchu. „Vyhráli jsme i brýle a harpunu. Řekl jsem si, že půjdu chytat ryby, ale skoro mě srazila loď. Tak jsem řekl, že už nikam nejdu,“ vyprávěl Slovák, který měl navíc doma těhotnou přítelkyni. Ta mu po návratu na jeho vlastní narozeniny porodila dceru.

Jak to na ostrově bylo se seznamováním? Co bránilo komunikaci se štábem? A co Gábor Boráros prozradil o boxerském souboji s Rytmusem? Podívejte se na celý díl Karlos SHOW.

