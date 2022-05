Vémola navážil přesně a k Marpovi se rychle obrátil zády. Bitva je na obzoru

Tradiční oficiální vážení mělo svižný průběh. Zápasníci, kteří se představí na akci Oktagon Underground už v sobotu v pražské O2 areně přistupovali na váhu a pak rovnou odcházeli, bez tradičního pohledu z očí do očí. K takovému setkání dojde až na pátečním veřejném vážení vpodvečer. Jedinou výjimku v tomto průběhu dělaly dva poslední zápasy turnaje.

Do očí si tak pohlédl Miloš „Meloun“ Petrášek se slovenským rivalem Samuelem „Pirátem“ Krištofičem. Tohle setkání však proběhlo s humorem, oba bojovníci se vesele bavili a smáli se.

KARLOS SHOW s Novotným a Marpem: Na tak blbýho boxera nejsi připravený! Video se připravuje ...

Jiný průběh nabídl střet hlavních hrdinů sobotního večera.

Když Otakar Petřina, alias Marpo, nastoupil na váhu, ukazovala hodnotu 83,35 kilogramů. Karlos Vémola navážil přesný limit zápasu, tedy 84 kilogramů. Pak Terminátor předstoupil před rivala, aby si pohlédli do očí kvůli společné fotografii. Tento pohled ale nabídl kamerám a fotoaparátům jen na chvíli, pak se Vémola otočil a odešel. Během přenosu z vážení navíc vůbec nepromluvil, to Marpo odpovídal i v rozhovoru.

„Trochu mě mrzí, že už to dochází do konce. V neděli se asi probudím, a budu si říkat, co se sebou a v pondělí začnu zase trénovat,“ uvažoval Petřina v interview. A okomentoval také Vémolovo drastické hubnutí, když se ho moderátor ptal, jestli si myslí, že to pro Terminátora pak bude představovat v zápase problém. „Myslím, že v boxu určitě. Neviděl jsem, že by Canelo (špičkový světový boxer) shazoval den před zápasem deset litrů vody. Připadá mi to zbytečný a nebezpečný hazardování se životem, když má i děti.“

A co říkal Marpo na slova Terminátora vůči své osobě v poslední době? „Už jsem z toho měl docela prdel,“ usmíval se.