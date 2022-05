Vémolovo drastické hubnutí. Procházka peklem, čtvrt kila za hodinu

Když zbývalo do oficiálního vážení 36 hodin, ohlásil fanouškům na sociálních sítích, že právě zastavil jakýkoliv přísun vody. Předešlé dny pil, co se dalo, aby se tělo naučilo odvádět rychle vodu. V tom pak pokračuje i v okamžiku, kdy se přísun zastaví.

„Začíná třicet šest hodin pekla,“ komentoval poslední fázi hubnutí Vémola. „Ale už moc nechybí, vychází to zhruba na čtvrt kilo za hodinu. Těžko na cvičišti, lehko na bojišti. Takže se vidíme v pátek na váze a v sobotu v O2 areně vítězství. Oss!“ zakončil video.

Poslední den před vážením měl jasně daný plán, s jehož dodržením mu pomáhali dva kamarádi. Aby měl rychlou pomoc a kontrolu ve chvílích, kdy si fyzicky hrábne na dno.

Nejprve si ale Terminátor přichystal pokrmy, které bude jíst po navážení. „Půjdu na svůj první shazovací běh, pak už vůbec nevím, jak budu schopnej si něco chystat. Proto jsem si připravil rozmixovanou kaši z vloček a sacharidů. První drink po vážení, taky čokolády a ovoce. Chystám si to teď, dokud mám sílu. Pak už budu KO.“

Naprosto vyhladovělý si tak připravoval dobroty, kterých si užije až po ranním vážení. Jediné, co mohl v danou chvíli sníst, bylo pár sušených švestek. „Dodá to ještě energii, ale je to lehký,“ vysvětloval. Pak se začal Terminátor oblékat na běh. Tréninkové šortky, tričko, mikina, sauna oblek a další mikina. Tepláky, kulich a šlo se běhat.

V tu chvíli do splnění váhy scházelo ještě sedm kilogramů. „To už jsou dvě odplivnutí,“ vtipkoval Vémola. „Po těch osmnácti, co už mám za sebou, vím, co mě čeká. Myslím, že už to přežiju.“

Pak vyrazil z brány Vémolandu, aby uběhl na silném slunci pár kilometrů. Šlo jen o lehký klus. „Aby mi to vzalo co nejmíň energie, ale zpotil jsem se.“

Když doklusával poslední desítky metrů, byla znát prudká změna v bojovníkově náladě. Chvílemi i hlasitě zařval, aby upustil páru. Prý je teď hodně pochybovačů, že váhový limit nezvládne. „Jednou jsem to nedal, a teď mi nevěří,“ zavzpomínal. Nesplnění váhy ho tehdy stálo titul střední divize před vyhraným zápasem s Milanem Ďatelinkou.

Že by bylo ale shazování s přibývajícím věkem těžší a těžší si nepřipouští. „Je to furt to samý. Nežrat a běhat, to, že je to těžší, jsou jen výmluvy,“ hlásal rázně. A rozhodně neuvažuje o tom, že by poskočil o váhu výš a už v ní zůstal. „Podívejte se na plno světových šampionů. Začali v těžších vahách, skončili v nižších. Člověk stářím ztrácí svalovou hmotu, všechno.“

Pak dorazil ke svému sousedovi a kamarádovi, který mu pomáhal s další procedurou. Rozhicovaný bojovník se nejprve obalil do termo přikrývek a dek, chvíli se dál potil a občas propláchl ústa vodou. Pak přeběhl na několik minut do zahradní sauny. A pak znovu do dek, aby se tělo maximálně dehydratovalo. Pokud to nebude stačit, v noci přijde na řadu přebíhání z peřin do horké vany a zase zpátky. Limit osmdesáti čtyř kilogramů by ale měl být v pátek ráno pokořen.