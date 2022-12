VIDEO: bleskový vypínač, osm KO v Oktagonu! Kozma padl po 1700 dnech

Nejrychlejší výhru si přitom připsal pětadvacetiletý slovenský válečník Ronald Paradaiser, který poslal k zemi Brazilce jménem Felipe Da Silva Maia v jednadvacáté sekundě zápasu.

„Strašně jsem si přál, aby to skončilo KO. Strašně dlouho jsem nedal KO,“ radoval se Paradaiser. „Už jsem se dočetl, že to v sobě prý už nemám a podobné hlouposti, tak jsem vděčný, že to vyšlo.“

I zápasy, které museli rozhodnout sudí, ale nabídly silná dramata. Příkladem za všechny je krvavá německo-česká bitva Konrad Dyrschka vs. Jan Široký. Oba bojovníci předvedli neuvěřitelnou houževnatost a ze zápasu si odnesli krvavé jizvy v obličeji.

„Jsem moc pyšný, že můžu bojovat v Oktagonu. Ostravo díky! Tohle město miluju,“ děkoval zkrvavený vítěz Dyrschka.

Všechny diváky turnaje však nejvíc ohromilo strhující finále David Kozma vs. Kaik Brito, v němž se novým vládcem velterové divize stal pětadvacetiletý Brazilec. Ten zastavil „Růžového pantera“ TKO ve třetím kole.

Byl to další mimořádně silný moment ostravského galavečera, který nabídl doslova tsunami emocí. Závěrečná bitva dosavadního šampiona Davida Kozmy přinesla navíc další zajímavou statistiku. Český bojovník zažil na půdě Oktagonu prohru po neuvěřitelných 1722 dnech. Během čtyř let zaznamenal neúspěch pouze v prosinci 2019 s Rusem Romanem Muchamedšinem na turnaji RCC 7 v Jekatěrinburgu.