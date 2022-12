Pekelná bitva! Kozma chce ztracený titul, vítěz mluvil o mlácení do sloupu

Wow! Další zápas Davida Kozmy nabídl opět neuvěřitelně silný zážitek. Tentokrát však „Růžový panter“ padl. Technickým knockoutem ve třetím kole ho z trůnu velterové divize srazil brazilský dravec Kaik Brito. „Kozmu ohromně respektuju. Měl jsem pocit, že mlátím do sloupu a mám ruce hrozně rozmlácený,“ uznal po pekelném souboji vítěz. Na tiskové konferenci po turnaji Oktagon 37 pak bývalý šampion prohlásil, že bude chtít titul zpět. Řeč byla také o souboji Kincl vs. Vémola.

Člověka je možné zničit, ale ne porazit. Tato slova Ernesta Hemingwaye asi nejlépe vysvětlují to, co předvedl David Kozma v souboji s Kaikem Britem. Prohru zkrátka nehodlal přijmout. Proto o konci souboje musel rozhodnout sudí v kleci. Český bijec byl během třech kol několikrát blízko knockoutu, ve tváři měl krvavé šrámy, oči nedokázaly zaměřit soupeře, přesto dál pokračoval v boji. Skutečně neuvěřitelný výkon.

Vítěz a nový šampion Brito nicméně dokázal, že bude skvělým novým králem veltrové divize Oktagonu, protože dokázal přemoci někoho takového. „Jako úplně první bych chtěl poděkovat Bohu, že tady jsem, to on mi tohle všechno umožnil,“ řekl po zápase vítěz. „Kozma nevěděl, jak silný jsem. Je to neuvěřitelný srdcař. Je to ale neuvěřitelně tvrdý bojovník,“ pochválil poraženého.

To „Růžový panter“ neskrýval zklamání. „Cítím se už dobře, trochu se ještě motám. Jenom mě trápí prohra, že už nejsem šampion,“ přiznal Kozma. „Chuť získat to zpátky bude extrémní. Už jsem si zvykl na to být šampion. Celou dobu jsem o sobě věděl, i když to rozhodčí ukončil. Ale kluci z rohu mi říkali, že už to na ukončení bylo.“

Nový šampion vysmekl poklonu českému soupeři ještě na tiskové konferenci po turnaji. „Věděl jsem, že to bude tvrdá bitva, ale až takhle tvrdou jsem ji nečekal,“ uznal Brito. „Kozmu ohromně respektuju. Měl jsem pocit, že mlátím do sloupu a mám ruce hrozně rozmlácený.“

Souboj Kincl vs. Vémola ? Pořád se jede plán A

Novináři se promotérů ptali i na hlavní duel dalšího galavečera s číslovkou 38, konkrétně na to, zda Karlos Vémola bude moci nastoupit na konci roku v pražské O2 areně proti Patriku Kinclovi, když v současnosti leží v nemocnici se silným zánětem.

„O stoprocentním zdravotním stavu se u těhle kluků nedá nikdy mluvit. Takže dokud Karlos zápas neodvolá, nebo já se s jeho doktory nedomluvím, že to nestojí za to a prostě to nebude, je ten zápas ve hře,“ uvedl český šéf Oktagonu Ondřej Novotný .

„Podle mých informací to zatím není tak, že by to ohrožovalo zápas a bez nějakých možnosti se vrátit do tréninku. Všichni mi říkají, v jaký je Karlos fantastický formě. Nedokážu to posoudit odsud z Ostravy, když je celou dobu v nemocnici, jestli ty čtyři nebo pět dní bez tréninku budou tak zničující. Ale budeme to řešit. Máme i náhradní plány pro takové zápasy. Takže za mě jedeme pořád plán A bez toho, že bych se nějak moc trápil,“ tvrdil Novotný.

A kdo by mohl být ve hře jako případně náhradní soupeř pro Kincla? Třeba poslední Vémolův protivník. „Aleksandar Ilič je určitě zajímavá varianta,“ doznal promotér.