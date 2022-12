Vémola v nemocnici. Silný zánět a vzkaz z Motola. Co boj s Kinclem?

Slavný bijec Karlos Vémola leží v nemocnici poté, co se u něj projevily vysoké horečky a další komplikace. Diagnóza? Silný zánět.

„Podle mých informací je Karlos od včerejška, mám pocit, v nemocnici na základě zánětu, který je teď už pod kontrolou léčený antibiotiky a hledají se asi ta správná. Nevím, je to vlastně věc, kterou ani nechci moc komentovat,“ uvedl pro iSport.cz Ondřej Novotný, promotér Oktagon MMA, který nechtěl být konkretní s ohledem na soukromí bojovníka. „Moje informace však jsou, že je to samozřejmě nepříjemný, ale že to není zatím věc, kvůli které bych měl říct, že ten zápas nebude nebo něco podobného.“

Sám Vémola poslal dnes odpoledne vzkaz fanouškům na Instagramu. V motolské nemocnici se vyfotil po boku manželky Lely a svých dvou dětí, narozeninová oslava syna Rockyho se odehrála v jiném prostředí, než bylo plánováno.

„Takhle jsem si Rockyho první narozeniny rozhodně nepředstavoval, ale vzhledem k tomu, jak hrozně mně ještě včera bylo, jsem rád, že jsem je tady s ním a holkama mohl vůbec strávit… Veliký poděkování panu doktorovi Kolářovi a všem zaměstnancům FN Motol, který se tady o mě starají.“

Se silným zánětem se český Terminátor už potýkal v roce 2021. Tehdy 25. června informoval své fanoušky v příspěvku na Instagramu: „Strašný zánět, vyskočil mi tenisák, je to horký. Dostal jsem antibiotika.“ A oteklý loket byl všeříkající.

„Vzbudil jsem se ve strašných bolestech, něco takového jsem dlouho nezažil. A nechápal jsem to, protože většinou, když si třeba urvu vazy, tak mě to bolí hned při tréninku,“ popsal vloni Vémola perné chvíle. „Sice jsem měl těžký trénink v Monster Gymu, ale bolest mě až probudila. Poslal jsem fotku doktorovi, a ten tipoval, že by to mohl být utržený sval. Ale nakonec se odhalilo, že se mi zapálila burza (burzitida, zánět kloubní burzy). Mám v ní strašnou infekci. Je to asi způsobené tím, že jak mě bolí pravá ruka, tak ji šetřím a zatěžuju nevědomky víc levou. Naštěstí není nic urvaný a nic se nemusí operovat.“

Se zánětem se pak bojovník ale dlouho potýkal, dokonce musel nosit přístroj, který jeho stav monitoroval.

Vémola se naposledy představil v kleci na turnaji Oktagon 34 na pražské štvanici 23. července, kde škrcením zastavil drzého srbského soupeře Aleksandara Iliče už v prvním kole škrcením.

30. prosince se má Terminátor vrátit do boje v O2 areně zápasem s dlouholetým rivalem Patrikem Kinclem.