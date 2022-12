Vémola v nemocnici? Kincl: Nejistota mě může nahlodat. Oktagon čeká

Teď se sice pere se silným zánětem, dál ale věří, že do velkého duelu nastoupí. Karlos Vémola se zkrátka s Patrikem Kinclem chce utkat. Nicméně ve čtvrtek nemohl dorazit na velkou tiskovou konferenci Oktagon Time, protože leží v Motolské nemocnici a tak se nelze divit úvahám nad tím, zda na dlouho očekávanou odvetu na konci roku v O2 areně dojde. „Je to něco, co mě může nahlodat... Bude ten zápas vůbec? Má to cenu takhle teď makat?“ klade si teď otázky šampion velterové váhy, jenž měl proti Terminátorovi nastoupit.

V rámci další velké tiskové konference Oktagon Time, představila největší tuzemská MMA organizace řadu novinek. Zájem fanoušků a médií se ale pochopitelně z velké částí stočil k tématu nemocného Karlose Vémoly, jenž se v nemocnici potýká s těžkým zánětem.

„Jak už někteří z vás vědí, Karlos je v tuto chvíli v nemocnici se zánětem. Podle nejčerstvějších informací, které mám, ten zápas jako takový zatím není v ohrožení,“ uvedl v druhé polovině konference promotér Ondřej Novotný. „Takže mu na dálku přejeme samozřejmě co nejrychlejší uzdravení. Myslím, že to můžu říct i za Patrika, protože chce určitě porazit nejzdravějšího možného Karlose. Takže mu na dálku všichni máváme, tleskáme a zdravíme tě Karle, ahoj!“

Vémolův rival byl vzniklou situací zjevně ještě stále zaskočen. „Já jsem se to dozvěděl v autě, když jsem jel z kempu v Bratislavě, asi třicet kilometrů před Ostravou a neměl jsem úplně čas zjišťovat, co se všechno děje, jenom jsem zaslechl tu informaci. A říkám, nevím, jak moc vážný to je. Zatím si nechci připouštět to, že ten zápas nebude. To je asi celý. Je to čerstvý a nemám žádné informace, co a jak,“ přiznal Kincl.

O chvíli později byl tázán, jestli jej taková věc nemůže psychicky trochu nabourat.

„Stoprocentně. O tom jsme se bavili v autě se ženou, protože jsem měl s sebou na kempu rodinu,“ prozradil šampion velterové váhy Oktagonu. „A říkám, že to je nepříjemný i pro mě. Protože jsem fakt motivovanej jako nikdy v kariéře, dřu, jsem dennodenně rozbitej a je to něco, co mě může nahlodat... Bude ten zápas vůbec? Má to cenu takhle teď makat? Nebylo by lepší zase ubrat a schovat si to na pozdějc, kdyby se ten zápas měl odložit? Ale nechci si to připouštět a prostě to dojedu do toho třicátého (30. prosince, termín turnaje Oktagon 38).“

Kincl zápasil s Vémolou poprvé v červnu 2018, tehdy na body vyhrál český Terminátor, ale bijec z Hradce Králové bojoval dvě kola s okem zalitým krví.

„Teď je tam větší náboj, větší motivace. Tenhle zápas chci čtyři roky, tak to možná odlišuje ty ostatní přípravy,“ dodal Kincl.

A řeší už Oktagon MMA variantu, kdy by Vémola nemohl do boje nastoupit, určí snad pro Kincla nového soupeře?

„Neřešíme to zatím. Když by se to mělo stát, tak ano,“ odvětil stručně na tyto otázky Novotný.