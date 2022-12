Fenomén Oktagon: peníze pro bijce a prodané lístky za půl milionu denně

Značka Oktagon je na tuzemské scéně už šest let, dnešním turnajem Oktagon 38 v zaplněné O2 areně uzavře letošní program. Za tu dobu se ze smělého projektu, který v Česku a na Slovensku neměl obdoby, stal sportovní obr s čtvrtmiliardovým ročním obratem a opakovaně zaplňuje největší sportovní haly. Kdo by neznal žlutočerné logo a největší hvězdy, jako je Karlos Vémola nebo Attila Végh?

Když Oktagon startoval, zakladatelé Pavol Neruda a Ondřej Novotný mapovali své snažení v krátkých videích na YouTube. Sdíleli tam i nadšení, když se jim podařilo získat partnery pro projekt Oktagon Výzva, tedy reality show z prostředí bojovníků MMA. A tehdy to vše začalo! Sen dvou nadšenců bojových sportů se zhmotnil.

Zpětně se to zdá jako dávná minulost, přitom to bylo před šesti lety. Událo se toho ale za tu dobu skutečně hodně. Souboj o pozici jedničky mezi organizacemi a zlomové turnaje, jimž kraluje Zápas století s Attilou Véghem a Karlosem Vémolou . Obří česko-slovenskou bitvou v roce 2019 žily obě země. Jen málokdo dokázal duelu uniknout.

SESTŘIH: Attila Végh - Karlos Vémola. Slovák ovládl Zápas století Video se připravuje ...

Pak následovaly dva roky zakleté pandemií, Oktagon ale fungoval dál, a jako první sportovní organizace restartoval svou činnost. Letošní rok byl opět těžký, to se ale nijak neodrazilo na fungování firmy, o které je následující text.

Elektrizující atmosféra, napínavé souboje a největší sportovní haly napěchované nadšenými diváky. To je Oktagon. Kdo někdy navštívil turnaj této organizace, dobře si vybavuje ten zážitek. Aby došlo k takovému efektu, není to snadné, ani levné. Český promotér Ondřej Novotný nechal nahlédnout do procesů i financí velké sportovní značky.

Show must go on

Galavečery Oktagonu prosluly nejen atraktivními zápasy, ale i velkolepým provedením. Nešetří se na světelné show, grafice, doprovodných akcích, masivním promu. To vše ale znamená značné náklady. „Neumíme udělat turnaj pod deset milionů korun. Pak je to už jen otázka toho, co všechno si k tomu ještě vymyslíme. A turnaje v O2 areně vysoce překračují