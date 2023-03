Nerudu nadchly zvraty i fanoušci: MMA stírá hranice, lidi tomu rozumí

Projekt Tipsport Gamechanger prý překonal očekávání organizace Oktagon MMA. Podle zakladatele největší československé MMA značky Pavola Nerudy nabídl první turnaj se zápasy veltrové pyramidy mnohem víc zážitků a emocí. „Nejvíc se asi těším na zápas Kozma vs. Lohoré, to myslím, že bude velký souboj. A David to bude mít velmi, velmi těžké,“ těší se slovenský šéf už teď na jeden ze zápasů čtvrtfinále, které se odehraje 17. června v Oberhausenu.

Je známý tím, že se rád usmívá, a po turnaji Oktagon 40 v Ostravě měl Pavol Neruda k dobré náladě mnoho důvodů.

Už na tiskové konferenci jste říkal, že první turnaj pyramidy Tipsport Gamechanger překonal vaše očekávání. V čem nejvíc?

„Řekl bych, že nejvíc možná v kvalitě samotných duelů. Byla o dost lepší, než jsem čekal. Od prvního zápasu jsme se bavili my, fanoušci a myslím, že i bojovníci. A byl to večer plný zvratů. O těch, o nichž jsme si mysleli, že jsou favority, tak často nepostoupili dál. Takže vývoj zápasů byl opravdu překvapením v tom pozitivním slova smyslu. Poprvé jsme teď vysílali i na světových platformách (DAZN a Setanta Sports) a myslím, že jsme se ani líp uvést nemohli.“

A který souboj vás překvapil možná nejvíc?

„Strašně se mi líbil zápas Pirát vs. Lohoré. To byl střet, který se mi opravdu extrémně líbil. A největší zážitek asi mám ze souboje Bojan Veličkovič vs. Ion Surdu. Během něj jsme doslova vyskočili ze židlí. No a potom nám samozřejmě pořádně zatopil David Kozma co se napínavosti večera týká. Zápas skončil jen tak tak na jeho straně. Myslím, že rozhodly tři údery v posledním kole, jinak to klidně mohl dostat polský borec.“

Oktagon Gamechanger: Veličković - Surdu, Srb uškrtil soupeře na anakondu! Video se připravuje ...

Máte už nějaká první data, co se týká zájmu o turnaj v zahraničí? Přece jen je v Gamechangeru několik reprezentantů různých zemí.

„To ještě nevíme. Sledovanost našeho streamu zatím nevím. A čísla od DAZN a Setanty bychom měli vědět zítra. Sami jsme zvědaví. Rád se s vámi o to pak podělím.“

Po turnaji si bojovníci vybírali protivníky pro čtvrtfinále pyramidy. Co jste na jednotlivé dvojice soupeřů říkal, na který zápas se asi nejvíc těšíte?

„Je zajímavé, jak si bojovníci vybrali. Všichni jsme to čekali úplně jinak. Mělo to tak překvapivý vývoj. Nejvíc se asi těším na zápas Kozma vs. Lohoré, to myslím, že bude velký souboj. A David to bude mít velmi, velmi těžké. A potom se těším na zápas Veličkovič vs. Jungwirth. To myslím, že v Oberhausenu spadne hala. Ale nevím, jestli budou na konci zápasu šťastní právě němečtí diváci. Uvidíme.“

Karlos Vémola v reakci na turnaj zmínil, že ho trochu mrzelo, když čeští a slovenští fanoušci chvílemi víc fandili francouzskému bojovníkovi Alexi Lohorému, než jeho slovenskému soupeři Samuelu „Pirátovi“ Krištofičovi. Vidíte to stejně?

„Fanoušci se mi extrémně líbili. Byl tam Pirát, naše hvězda, ale lidé fandí také Lohorému. Češi a Slováci skandují i jeho jméno. Potom jde Němec Jungwirth… A známe naši historii, a Češi skandují Jungwirth! Jungwirth! V jakém jiném sportu u nás v Česku a Slovensku, na jakém stadionu skanduje české nebo slovenské publikum ve prospěch Němce? To je tak unikátní. Jsem nadšený z toho, jak to spojuje národy. Maže to, s čím často bojujeme v posledních letech, s nacionalismem a nasupeností. Lidé se pořád snaží malovat kolem sebe hranice, a tohle je úplně stírá. To se mi ohromně líbilo. Lidi už tomu sportu rozumí a fandí zkrátka tomu, kdo je dobrý.“

Jak vlastně vznikl nápad na Tipsport Gamechanger?

„Bylo to tak, že jsme se bavili s Tipsportem o tom, pojďme udělat nový projekt, který by mohl nést jejich jméno a oni nám finančně přispějí. A tak jsme přemýšleli nad různými variantami. Napadaly nás dokumentární série nebo reality show mezinárodního přesahu. Ale pak zvítězila právě tato možnost, se kterou přišel Ondra (Ondřej Novotný, český promotér) a na tom jsme se všichni shodli. Nejvíc to odráželo to, co jsme si dali za cíl, tedy být evropská jednička. A dostat se tím do povědomí a srdcí diváků po celé Evropě. Neříkám, že se nám to povede hned teď, ale budeme to rozšiřovat i na další ročníky a lidi z dalších zemí.“