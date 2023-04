Reinders o Tichotovi: Neposlal bych ho na vraždu, Keita bude překvapený

Hlavní zápas sobotního turnaje Oktagon 42 v Bratislavě vzbudil ohlas a bouřlivé diskuze. Většina fanoušků totiž vnímá jako jasného vítěze Belgičana s africkými kořeny jménem Losene Keita a nedávají českému zápasníkovi Jakubu Tichotovi šance na úspěch. Jinak to však vidí jeho trenér André Reinders. „Jedna z věcí, která hraje v náš prospěch, je i to, že Kuba v profi zápasech ještě neukázal všechny zbraně, které má,“ říká.

Sázkové kanceláře vidí jako jasného favorita pětadvacetiletého Losena Keitu, předvedl už totiž v Oktagonu několik mimořádně suverénních vítězství. O tři roky mladší Jakub Tichota v poslední titulové bitvě podlehl na body Gruzínci Matemu Sanikidzemu. V sobotní hlavní bitvě turnaje Oktagon 42 půjde o prozatímní pás šampiona. Trenér André Reinders prozradil, v čem má jeho svěřenec navrch.

V sobotu bude váš svěřenec Jakub Tichota bojovat v hlavním duelu s Losenem Keitou. A často se v diskuzích ozývá, že jde Tichota do jisté porážky. Co na to říkáte?

„Nikdy bych svého svěřence neposlal takzvaně na vraždu. Když odsouhlasím nějaký zápas, tak jsem přesvědčený o tom, že můj bojovník vyhraje, nebo že má opravdu velkou šanci vyhrát. Takový je můj pohled na tento duel. Vždycky samozřejmě probíhá nějaká diskuze. Tohle je short notice (zápas na poslední chvíli). Dostali jsme nabídku asi dvanáct dnů před soubojem. Proběhla tedy krátká debata s Kubou, kde jsme to řešili, ale v zásadě jsme to bez váhání přijali.“

Původně měl jít do titulového zápasu s Keitou šampion divize Gruzínec Mate Sanikidze. Koho byste v takovém střetu favorizoval?

„Je to strašně těžký a MMA matematika úplně nefunguje. Někdo by mohl namítnout, že Mate Sanikidze porazil Kubu Tichotu, byť těsně na body. Myslím, že vítězství mohlo jít klidně na obě strany, tam opravdu rozhodl v každém kole jeden úder, jeden povedenej strh. A když teď řeknu, že by Keita byl favorit, může si leckdo říct, proč tedy posílám Kubu do zápasu proti němu. Tak to samozřejmě brát nelze. Je to stylisticky úplně jiný souboj, než by byl původní Sanikidze vs. Keita.“

V čem je ten rozdíl?

„Mate Sanikidze je šikovnej soupeř, nepříjemnej. Myslím, že Kubu porazil částečně díky tomu, že si na něj připravil dobrý gameplan. Využil jeho zápasových návyků, ale hrály tam roli i jiné věci, které nechci zmiňovat. Každopádně Kuba ve vyrovnaném zápase těsně prohrál. Tak to prostě je.“

A jaký tedy tipujete průběh zápasu Kieta vs. Tichota?

„Kuba je sice i podle sázkovek největší outsider karty, Keita se v Oktagonu ukázal jako zvíře, kdy většinu svých soupeřů popravil. Už svým úvodem, prvním zápasem, kdy vyřídil Karola Ryšavého. Úplně na něj vlítnul a rozstřílel ho v prvním kole. A pak samozřejmě zápas s Ivanem Buchingerem, kde to bylo zase o tom, že Ivan do souboje nešel ve stoprocentní formě. Hlavně myslím mentální formu, o čemž sám mluvil. Lidi si však tahle vítězství pamatují. Kuba má v profi jenom šest zápasů, ale má za sebou i padesát pět duelů mezi amatéry. Takže zkušenosti budou podle mě v tomto případě spíše na jeho straně. A jedna z věcí, která hraje v náš prospěch, je i to, že v profi zápasech ještě neukázal všechny zbraně, které má a myslím, že Keita bude možná docela překvapený.“

Keita je každopádně velkou výzvou.

„To rozhodně. Je to těžký zápas. Ale věřím ve vítězství svého svěřence. A jak říkám, Losene si vytvořil auru neporazitelného bojovníka, který všechny demoluje. Navíc je kolem něj silná atmosféra. Tu podporují i fanoušci, kteří za ním všude jezdí a dělají vždy celkem virvál. Když se na to člověk podívá objektivně, a já jako trenér musím, tak vidí, že jeho styl je účinný, extrémně, využívá hodně svých fyzických dispozic, je rychlej, tvrdej. Ale v zásadě technicky tam není nic úplně úžasného, z čeho by si člověk sedl na p*del. Myslím, že děr má víc. A toho se samozřejmě budeme snažit využít. Kuba je rozhodně komplexnější než Losene Keita.“

Můžete trochu přiblížit, jak to probíhá ve vašem týmu, když přijmete nabídku na zápas v tak krátkém čase? Necelé dva týdny do souboje, to už nestihnete pilovat zbraně na konkrétního soupeře, ne?

„V tomto případě bylo důležité, že se připravoval na zápas v O2 areně, který by byl o pár týdnů později, takže jsme to vlastně jenom trošku posunuli. Navíc je u Kuby obrovská výhoda v tom, že na sobě neustále pracuje a zlepšuje se. Jsou lidi, kteří mimo zápas trénují trochu lážo plážo, a když se ohlásí termín, najednou naskočí a jsou dvakrát denně v tělocvičně. Ale Kuba je tam dvakrát denně pořád. Samozřejmě hraje roli to, že se člověk stylisticky připravuje na nějakého soupeře.“

No právě.

„Původní soupeř Kuby Ahmed Vila je samozřejmě stylisticky jiný než Losene Keita, takže se taktika mění. Kuba je však výjimečný v tom, že je neuvěřitelně komplexní. On se dokáže opravdu takhle (luskne prsty) přepnout a bojovat úplně jiným stylem. Je díky tomu i skvělý sparingpartner pro téměř kohokoliv v gymu. Když pro někoho potřebuju sparingpartnera, který by mu napodobil soupeře, ukážu Kubovi video, nebo mu řeknu, co po něm chci, a on je schopen to hned napodobit.“

Díky tomu, kolik zápasníků trénujete, jste součástí prakticky každého turnaje Oktagonu. Na akci v Liberci jste byl i v rohu Karlose Vémoly. Co jste na jeho výkon v souboji s Alem Matavaem říkal?

„Spousta lidí kritizovala, že si Karlos měsíc před odvetou s Patrikem Kinclem dohodl zápas. Já byl ale jedním z těch, kteří tlačili na to, aby souboj předtím měl, protože relativně dlouho nezápasil. Zvlášť na poměry Karlose, který je zvyklý bojovat klidně každý měsíc. Navíc byl po vážném zranění, nemoci. Testovací duel byl zkrátka potřeba. Patrik je skvělý bojovník a nelze na někoho takového skočit jen tak z nulové přípravy. A přesně se ukázalo, že ještě nějaké věci musíme doladit. Určitě to nebyl dokonalý výkon. Jsem si toho vědom, já i Karlos. Musíme to posunout do lepší formy a výkonu v O2 areně, aby Patrika opět porazil.“