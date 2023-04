Kincl hodnotí Vémolův boj: Bezhlavá zbrklost. Žiju každým soupeřem

Skoro pět let se na to čekalo, a teď už je odveta Patrika Kincla s Karlosem Vémolou konečně na obzoru. Hlavní souboj na turnaji Oktagon 43 v pražské O2 areně 20. května by měl definitivně rozhodnout, kdo s koho. Stávající šampion střední divize nepochybuje o svém vítězství. V přípravě ale nepolevuje, naopak, teď prý nastává nejnáročnější období. „Přesto mě to opravdu baví, cítím, že se fakt posouvám a jdu do opravdu top formy,“ hlásí třiatřicetiletý bijec.