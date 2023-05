Legendární Kníže kritizuje chování šampiona Kincla: Klidně ho zmlátím

Co říkáte na zápas Patrik Kincl vs. Karlos Vémola 2?

„Ten zápas byl předvídatelnej z toho hlediska, že jsem dopředu říkal, že bude těžký Kincla hodit. A v případě Karlose bylo jasný, že nebude měnit strategii. Za prvý, podle starejch pravidel by Karlos vyhrál, protože on měl kontrolu, on dělal zápas a aktivita Kincla byla vždycky jenom obranná. Ne útočná. Podle starejch pravidel by Karlos tedy vyhrál, protože měl kontrolu a snažil se dělat zápas. Samozřejmě to nebylo efektivní, neměl tam žádný signifikatní údery. Neměl tam kontrolované take downy, protože když ho hodil, tak se zvedl. Ale i přesto zápas dirigoval on. On měl ty opratě v rukách celých dvacet pět minut. Protože kdyby to tak nebylo, tak ho Kincl mohl ukončit.“

Rozumím.

„Samozřejmě tam byla velká chyba rozhodčího, protože on je tam nechal první dvě kola úplně stát. On by je měl přitom pořád otravovat, říkat jim: ‚Aktivitu, dělejte něco, nebo to roztrhnu.‘ Takhle do nich měl tlačit od začátku. A pakliže by se nic nestalo, měl to hned roztrhávat. To v prvních dvou kolech nedělal vůbec a pak jen občas. Kdyby to dělal, zápas by se odvíjel úplně jinak. A jsem fakt zklamanej z arogance Kincla.“

Jak to myslíte?

„Kdyby chtěl udělat zápas, tak proč ku**a nezatlačil. Nezaboxoval s ním alespoň dvě kola v postoji, když už byl ten Karlos unavenej. Mohl s ním zaboxovat a snažit se zápas ukončit. A on místo toho se jak mistr světa opře o pletivo a řekne ‚Karlosi, pojď mě hodit,‘ protože jeho ta obrana stojí míň sil. On když má dobrou obranu a má na to sílu, tak se tam nechá bránit. Taky tam mluvili o signifikantních úderech. Jaký signifikantní údery?! Tam žádný nebyly. To bylo šťouchání u pletiva. Samozřejmě, že když vás někdo dvacet pět minut mlátí do ksichtu malou rukavicí, tak oči otečou. Ale jinak tam nebyl žádný úder, který by signifikantně ohrozil Karlose. Nic takovýho jsem tam neviděl. A ty kolena, myslím, ani neprošly přes hlavu. Bylo to přes tělo nebo přes ruku. Sice jsem to neviděl ze svého úhlu přesně, ale to není podstatný. Podstatný je to, že se Kincl celou dobu jenom bránil. Nemá ale důvod machrovat. Za nic!“

Co všechno myslíte tím machrováním?

„Celkově i to vystupování potom. Hele, podle mě šampion má předvést výkon adekvátní šampiona. A ne tím, že se jde opřít o pletivo. Potom ještě řekne, že porazil Karlose v tomhletom a víceméně se mu vysmívá. Za mě ten zápas vyhrál Karlos v tom smyslu, že ho vytvářel a kontroloval ho u pletiva. To, že se podle nových pravidel boduje, že soupeře šťouchá u pletiva… Oukej, ale v tom případě by to měl rozhodčí normálně roztrhávat. A Kincl by se měl omluvit za nejtrapnější zápas své kariéry a pak říct: Oukej, udělal jsem to takhle, nebyl to hezkej zápas, ale já jsem to nabodoval. A omlouvám se fanouškům za to, že jsem takovej ču**k, že jsem chtěl Karlose jen zesměšnit, nikoliv ten zápas pořádně vyhrát.“

Říkáte to hodně ostře.

„Jsem na**anej na všechno. Protože ten zápas byl za takový peníze, že tam chci vidět výsledek. Podívejte se… Kluci ode mě z gymu zápasí za tak málo peněz, že Karlos dostal určitě stonásobek. Kincl třeba dostal o něco míň, i kdyby polovinu toho, co Karlos. A když oni dostanou odměnu v řádu několika milionů, tak si představuju, že tam bude fight od začátku do konce. A to co tam bylo? Karlos bojoval, dělal, co moh‘. Ale Kincl mohl ten zápas udělat úplně jiným způsobem a nemusel se tam opírat o pletivo. Takže z tohohle pohledu jsem z toho úplně vyřízenej, protože ten zápas mohl být úplně jiný.“

A co s tím?

„Blbý je to, že v tý divizi momentálně nikdo není, kdo by ho mohl ohrozit. Nevím o tom, že by tam byl někdo, kdo by mohl s Kinclem adekvátně zápasit. A proto vidím jedinou možnost… To co Kincl teď dělá, jako zápas s Pirátem (Samuel Krištofič) a teď s Karlosem, pro mě byla úplná tragédie. Takže si myslím, že ho buď musím vyzvat a zmlátit já, anebo ještě, až se jednou vrátí Machmud Muradov z UFC, tak mu dá přes držku. Mach měl taky titul v osmdesát čtyřce, že jo. Tím pádem by byl vhodný vyzyvatel. Ale teď je v UFC, takže nemůže. Nicméně doba, kdy se vrátí zpátky, určitě příjde.“

Počkejte, není to tedy nadsázka, že byste Kincla vyzval klidně vy sám?

„Já to myslím vážně, jako! Protože… Rozumíte, když v té divizi pořádně nikdo není a on předvádí opírání se o pletivo, tak v tom případě. Oukej, let's go to the fight! Za ty prachy.“

To zní zajímavě.

„Za ty prachy mu rozbiju držku.“

Chápu, že to myslíte vážně, je to slyšet.

„Rozumíte, já jsem se bavil i s Karlosem a trenéři mu po čtvrtém kole řekli, že vyhrál čtyři kola. Takže si to proto jen hlídal. I tak ale, když se na to dívám z pohledu, že bych to já bodoval, tak jsem tam neviděl ze strany Kincla nic zajímavýho. Jedinou výraznou aktivitu, kterou udělal, bylo to, že se rychle zvedl, když ho Karlos hodil. Jinak se opíral o pletivo a bránil.“

Byly tam ale během toho ta kladívka…

„No dobře, ale to není pro mě žádnej úder! Signifikantní úder je ten, kterej dopadne na nějakou část těla s plnou razancí, rozumíte? A udělá nějaký damage. Samozřejmě, že když vám budu dávat půl hodiny kladívka, tak budete mít taky oteklej ksicht, to je jasný. Ale je to prostě takový bodování, ale není to úder, který by udělal něco špatnýho. Proto Karlos vypadal, jako by strčil hlavu do vosího hnízda. Hlava vám prostě oteče, když dostáváte takový kladívka do očí.“

Dobře, takže jste ochoten případně pomstít Vémolu?

„Ne pomstít. Ale rozumíte, já si představuju titulovej zápas na pět kol jiným způsobem. A ještě si představuju to, že když už to člověk takhle jakoby odzápasí, že mi je z toho skoro do breku, nebo na blití, tak si má prostě posypat popel na hlavu a říct: ‚Příště to bude lepší.‘ A ne, že ještě machruje, jakej podal dobrej výkon a jaká je superstar. Za to bych ho normálně nakopal do rozkroku. Fakt.“

To ale nedělejte v případném zápase.

„Klidně i v zápase.“ (směje se)