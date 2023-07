Vlček se připravuje s Procházkou i Kozmou a říká: Judo je těžší než MMA

Z reality show do Oktagonu. Bývalý judista Zbyněk Vlček po pouhých třech amatérských zápasech v MMA přechází mezi profesionály a hned do jedné z největších evropských organizací. Příležitost dostal i kvůli mediálnímu dosahu, který získal po účasti v reality show Love Island. Po oznámení zápasu se zkušeným Slovákem Gabrielem Törökem na pátečním turnaji Oktagon 45: Special schytal Vlček i vedení organizace ostrou palbu kritiky. Přípravu bere dvaadvacetiletý bojovník zodpovědně. Odletěl do Thajska, kde trénuje po boku Jiřího Procházky, Davida Kozmy a dalších hvězd.

Po účasti v reality show Love Island, díky které nabyl na velké popularitě, se Zbyněk Vlček rozhodl zkusit kariéru profesionálního zápasníka a oslovil proto Oktagon MMA. Po dohodě se spolumajitelem organizace Ondřejem Novotným dostal dvaadvacetiletý Čech nabídku souboje na ikonickém štvanickém turnaji. Prvním soupeřem bývalého judisty bude slovenský bijec Gabriel Török. Ten na Oktagonu 45: Special nastoupí už do třináctého profi zápasu.

Dnes, kdy celebrity zkouší MMA v pochybných organizacích jako Redface nebo Clash of the Stars, je mezi fanoušky obava, že Vlček nebude brát účast v Oktagonu na plnou váhu. „Kariéru MMA zápasníka beru naprosto vážně. Na rozdíl od ostatních účastníků reality show si nejdu zkusit jen jeden zápas. Po tomto souboji budu pokračovat,“ hlásí český bijec.

Slova potvrdil i činy, když se na přípravný kemp vydal do jednoho z nejlepších týmů světa Bangtao MMA. Tam se na titulové zápasy v UFC připravuje například Alexander Volkanovski, Weili Zhang nebo Jiří Procházka. „Je to úžasné. Trénuje se mi tu mnohem lépe než v Česku. Jsou tu kvalitnější sparingpartneři a skvělí trenéři. Nejraději bych tu zůstal,“ líčí Vlček.

Na světě je jen málo míst, kde se přiučit postojovým sportům lépe, než v Thajsku od elitního kouče a bojovníka největší světové organizace Brada Riddella. „Jsem nadšený. Je tu i Vlasto Čepo a David Kozma. Včera přijel Jirka Procházka a měl jsem možnost s ním hned spárovat. Zkušenosti, které tu člověk získá za čtrnáct dní, nenabude za dva měsíce v Česku,“ říká a přiznává, že má trénink s hvězdami MMA i pozitivní vliv na jeho mentalitu. „Když s nimi sdílíte žíněnku, cítíte se zkrátka skvěle. Už jen to, že jste tady a trénujete s těmi nejlepšími je důkazem, že jste na dobré cestě. Když se vám něco povede proti nim, máte z toho hned větší radost.“

I když teprve čeká na premiéru mezi profesionály, s bojovými sporty už má roky zkušeností. Dříve se věnoval judu, ve kterém získal černý pás a tři tituly mistra České republiky. Po letech tréninku japonského bojového umění a třech zápasech v amatérském MMA, je schopen tyto dva světy porovnat.

„Judo je těžší sport. Hlavně, co se týče tréninku. Máme na sobě kimona a tím neustálým vytrháváním úchopů hrozně trpí prsty. Non stop cvičíme se sparingpartnerem. Během jednoho tréninku máte i sto hodů na zem, což je pro tělo obrovská zátěž. V MMA můžete některé věci trénovat i sami, například boxování na pytel,“ hodnotí Vlček. „Největší rozdíl je v síle, v níž mají navrch judisti. MMA je ale komplexnější. Připravujete se na grappling (boj na zemi), wrestling, postojové disciplíny a tak dále.“

Brzkým přestupem mezi profesionály mladý bojovník trenérům radost neudělal. „Tři souboje v amatérském MMA nejsou dostatečnou přípravou na profi. Chtělo by to víc zápasů. Pepovi (Královi) se to na začátku moc nelíbilo a já se mu vůbec nedivím. Co si budeme, do Oktagonu jsem se dostal, protože jsem známější skrze sociální sítě a reality show,“ přiznává Vlček a pohotově dodává: „I tak věřím, že jsem udělal správné rozhodnutí.“

Turnaj ve slavné štvanické aréně pod otevřeným nebem s sebou přináší skvělou atmosféru. Na sociálních sítích se však mladý Čech vlídného přivítání v MMA nedočkal. „Podle komentářů je to padesát na padesát. Doufám, že nebudou bučet, ale kdyby bučeli, se mnou to nic neudělá,“ věří Vlček. „Já už jsem na hatery zvyklý z Love Islandu, tam byli mnohem horší. Nijak mě nerozhodí a já jim stejně neodpovídám. Ať je komentář nenávistný nebo povzbudivý, neřeším to.“