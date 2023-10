Novotný o Vémolovi i plánech. Dá stop odchodům k UFC: Podepiš, nebo běž

Organizace Oktagon se vrací na bratislavskou půdu. Sobotní turnaj s pořadovým číslem 47 nabízí přehlídku domácí scény v čele s česko-slovenským derby o pás polotěžké divize mezi Karlosem Vémolou a Pavolem Langerem. Vrchol víkendové akce vyhlíží i promotér Ondřej Novotný (46). „Je to zápas o všechno, tahák jako blázen. Co víc si přát,“ srší z něj nadšení při rozhovoru pro deník Sport a iSport.cz, ve kterém naznačil i další velké plány Oktagonu. Jak se snaží udržet zápasníky, s čím bojuje při expanzi do Anglie a co bude s Vémolou?

V čem vidíte výjimečnost největšího taháku Oktagonu 47?

„Hlavní zápas je mega fight pro celé Česko-Slovensko. Netěšit se na Vémola vs. Langer, to by podle mě mohl jenom blázen. Je to zápas o všechno pro obě strany, zároveň se všem těžko předpovídá vítěz. Všichni si neustále stěžovali, že Karlos dostává lehké soupeře v polotěžké váze, teď není pochyb o tom, že soupeř je strašně těžký. Karlos se musí ukázat. Jsou to dva frajeři z první světové stovky.“

Anketa Porazí Karlos Vémola na Oktagonu 47 Pavola Langera? ANO NE

Co byste z karty vypíchnul dál?

„Buchinger s Dohnalem, taky top zápas, kluci na hraně světové stovky. To samé Legierski s Ryšavým, vítěz možná půjde do titulové bitvy. Těžká váha a v ní Palasz, návrat Szabové, velký talent Smolková. Poprvé letos máme dva ženské zápasy na kartě. Kohout premiérově ve velteru, celkově šest Slováků a tři Češi. Karta pro domácího fanouška, jaká tady dlouho nebyla.“

Vraťme se ještě k Vémolově duelu. Bude podle vás bojovat hlavně s mentální stránkou, když nezvládnul svůj poslední titulový zápas s Patrikem Kinclem, byť ve střední váze?

„Těžko říct. Jeho psychika po prohře s Patrikem by vlastně