Tváře Oktagonu tipují Vémolův souboj: Slovák přeje Čechovi. Co řekl Attila?

Ondřej Novotný (promotér Oktagonu)



U Vémoly jsem neviděl žádné kauzy

„Mega fight pro celé Česko-Slovensko. Je to zápas o všechno pro obě strany, zároveň se všem těžko předpovídá vítěz. Karlos se musí ukázat. Jeho psychika po prohře s Patrikem by vlastně neměla být nějak extrémně nabouraná. Můžeš prohrát s někým, kdo je v první světové padesátce. Byť vypadal, jak vypadal, nebylo to žádné velké bití nebo nálož. Jak s ním komunikuju, Karlos je nakopnutý, je vidět, že se trochu stáhnul ze sociálních sítí. Jde mu teď lépe karta, i co se týká osobního života. Neviděl jsem žádné kauzy, které by ho provázely. A taky vypadá z mého pohledu lépe připraveněji a klidněji než dávno předtím.

U Langera je jasné, že teď žije v něčem, v čem do téhle chvíle nikdy nežil. Když proti tobě šel na ulici, nebo vedle tebe stál i na turnaji, tak sis ho nevšimnul. Ale teď se ho v Košicích denně někdo ptal, musí se s tím vyrovnávat, dostávalo se mu to do hlavy. Nejde jít s Vémolou, aniž bys to nežil naplno. To se nestane, před tím se neschováš. Tlak se bude v posledních dnech brutálně zvětšovat. Pro slovenské fanoušky bude hvězda a hrdina, může se s ním něco stát, ne že ne.

Uvidíme na vážení, kde bude jejich jediný staredown, takže na to se těším. Ale na druhou stranu Langer je tak odosobnělý od věcí, které my ostatní prožíváme, že se klidně může stát, že to pro něj nebude vůbec téma. To zjistíme až v zápase.“