VIDEO: Vémolovo drtivé KO! Odhalené tajemství, kterým vstoupil do dějin

PŘÍMO Z BRATISLAVY | Prásk! Rána jako z pekla a bleskový triumf Karlose Vémoly. To byl šokující příběh sobotního titulového zápasu v polotěžké váze Oktagonu. Terminátor v Bratislavě ukončil bezmocného vyzyvatele Pavola Langera za sedm sekund, čímž stanovil rekord organizace pro nejrychlejší zápas vůbec. „Že by to ale byla největší výhra mé kariéry, to si nemyslím,“ povídal skromně obhájce pásu. Na svůj famózní úspěch se přitom tvrdě připravil.

Karlos Vémola rovná se stroj na úspěšné strhy. Hotová učebnice wrestlingu. To byla konstanta, která v Oktagonu platila až do posledního sobotního večera. Právě během něj se osmatřicetiletý veterán dočkal své první výhry v organizaci, aniž by soupeře uzemnil na podlahu takedownem. Hned na úvod titulového boje úspěšně zakombinoval v postoji a Langera ukončil už po sedmi sekundách.

„Byl to překvapivý zápas, nejrychlejší knokaut v historii organizaci,“ žasnul promotér Pavol Neruda. „Uvidíme, jestli se to někomu vůbec ještě podaří překonat. Doposud to bylo devět sekund,“ připomněl počin Pavla Salčáka.

Za rychlým vítězstvím Vémoly každopádně nestála náhoda, ale skvěle zvolená strategie. Pavol Langer během svého tréninkového kempu několikrát avizoval, že se připravuje s nejkvalitnějšími wrestlery na Slovensku. Bylo zjevné, že se chystá na Terminátorův pověstný nástup, který neustála řada předchozích protivníků. A právě této informace Vémolův tým dokonale využil.

„Povedlo se, co jsme plánovali. Věděli jsme, že příprava Langera se bude točit kolem toho, že bude bránit Karlosovy strhy a bude při tom dávat ruce dolů. Proto jsme Karlosovi říkali: Zaboxuj, pak ho teprve hoď. Vyšlo to! Palo má vždycky pomalejší starty a na tohle nebyl přípravený,“ popsal pro iSport.cz recept na úspěch kouč André Reinders.

Dosavadní rekordman nevěřil

Šampion polotěžké divize a jeho vyzyvatel, ověnčený dosavadním opaskem, nejprve trefili vzájemnou pravou. Ta nezpůsobila fatální následky ani u jedné ze stran. Vémola ovšem brilantně navázal nenápadným levým háčkem, který poslal Langera do polohy ležmo. Po několika rychlých úderech na zemi pak musel sudí Pavel Touš duel ukončit.

O předčasném zastavení ze strany rozhodčího, na které si zprvu stěžovali fanoušci, v žádném případě nešlo. Langera skrytý úder viditelně zasáhnul, nebránil se efektivně a Touš tak logicky chránil jeho zdraví. „Langer čekal, že ho Karlos bude hned házet, ale místo toho ho trefil a bylo z toho ukázkové KO. Mám samozřejmě ohromnou radost,“ rozebíral Reinders.

Za poraženým introvertem, který se snažil zjevné zklamání snášet se ctí, přesto po zápase zašel do útrob haly. „Říkal jsem mu, že si ho vážím jako člověka, že je i skvělý sportovec. Ten sport je krutý, člověk se připravuje několik měsíců na to, aby tam byl sedm vteřin… ale to k tomu patří,“ chápal trenér protistranu.

Překvapivá taktika, kterou spolu s dalšími kolegy stanovil, ochromila všechny na stadionu Ondreje Nepely. Slovák Langer požádal bratislavské publikum, aby na Vémolu nebučelo. Ten mu pěkné gesto opětoval, když se vzdal finančního bonusu za výkon večera právě ve prospěch svého soka.

„Byl tvrdý a donutil mě připravit se, co nejlépe to šlo. Trénoval těžce, pracoval pro svou rodinu i dítě a chci, aby v tom mohl pokračovat. Je to skvělý člověk,“ ocenil Terminátor a připomněl, že už zažil i rychlejší knokaut. „V kariéře už jsem to stihl i po pěti sekundách.“

Svým atypickým ukončením přesto dokázal přepsat historické zápisy organizace Oktagon. V celkovém ohledu přeskočil Pavla Salčáka, mezi aktivními zápasníky zase nechal za sebou Ronalda Paradeisera. A ten se po turnaji neubránil smíchu.

„V životě bych nevěřil, že mi prvenství v nejrychlejším KO vezme Vémola,“ psal Paradeiser na Instagramu.