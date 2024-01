Attila Végh o prohře Vémoly, roli favorita, trashtalku i konci kariéry

Historie se opakuje, když do střetu legend nastoupí jeden z aktérů po těžkém knockoutu. Karlos Vémola padl v O2 areně na posledním turnaji roku přímo před očima rivala, který je teď nově pasován do role favorita. „Šest měsíců je spousta času. Když půjde Karlos trochu do ústraní, dokáže se za půl roku změnit fyzicky i psychicky,“ míní Atilla Végh, devětatřicetiletý Slovák.

Před posledním zápasem kariéry chtěl Vémola stihnout ještě loučení s pražskou O2 arenou. Na Oktagonu 51 však inkasoval brutální KO od outsidera Samuela „Piráta“ Krištofiče. Do odvety s Attilou Véghem, která proběhne 8. června v Edenu, tedy nastoupí po porážce. „Ve stejné situaci jsem byl před čtyřmi lety já. Byl jsem po KO, všichni mě odpisovali a ptali se, jestli to mám ještě zapotřebí,“ vzpomíná slovenská legenda.

Stal jste favoritem Odvety století. Jak se cítíte v nové situaci?

„Žádná sláva. Nepřipouštím si to, abych zápas za žádnou cenu nepodcenil. Věřím, že mě role favorita neovlivní, protože mám pevně nastavenou psychiku. Nebudu k přípravě přistupovat podle jeho posledního výkonu. Karlos má dvě zápasové formy. Buď nastoupí divoce, hned soupeře chytí a hodí na zem, nebo vleze do klece a udělá strašně moc chyb. To jsme nyní viděli proti Pirátovi. Problém by pro mě nastal, kdybych plně přijal roli favorita, začal vynechávat tréninky s přesvědčením, že se připravovat nepotřebuji. Je však třeba říct, že Karlos dokázal v našem sportu velké věci a není radno ho podceňovat.“

Role se ve vaší rivalitě otočily. Posledně jste po prohře na KO nastupoval vy.

„Současný stav pro mě není vůbec ideální. Ano,