Šampion Keita odmítl UFC a nastínil budoucnost: Mám recept i na Kozmu

Odmítl UFC, aby zabojoval o více než sedm milionů korun v „lize mistrů MMA“. Loséne Keita titulovým vítězstvím upevnil pozici mezi světovou top stovkou bojovníků pérové váhy a stál na prahu kariéry v zámoří.

Belgičan se však nakonec rozhodl pro prodloužení smlouvy a zapojení do pyramidy Tipsport Gamechanger. „Teď, když organizace podepsala řadu kvalitních borců z evropské špičky, už mám v divizi konečně pořádnou konkurenci. Nabízí se i přestup do vyšší váhy, kde čeká (David) Kozma. Ještě mě tu čeká dost práce,“ myslí si šampion.

Jednal jste s největšími organizacemi světa, ale nakonec jste prodloužil smlouvu v Oktagonu. Co rozhodlo?

„Byl o mě velký zájem. Ještě v den, co jsem podepisoval nový kontrakt, jsem byl v kontaktu s KSW. Oktagon je pro mě ale domov. Jsem pořád ještě dost mladý a mám dost času, abych zde nabíral zkušenosti. Je mi dvacet šest let, UFC mi nikam neuteče. Proč opouštět domov a jít hledat štěstí jinam, když jsem v Oktagonu hlavní tváří celé organizace. Zkrátka jsem se rozhodl věnovat československým fanouškům ještě pár let mé kariéry. Opravdu si vážím jejich podpory. Nedovedete si ten pocit představit. Nastupujete do klece a oni zpívají vaši píseň.“

Zdá se, že se těšíte větší podpory v Česku než doma v Belgii.

„Asi máte pravdu. Jsem v Belgii dobře známý, ale je to jiné. Česko i Slovensko jsou v MMA o dost napřed a tak se u vás zápasníkům dostává více pozornosti. Doma jsem jedním ze sportovců, u vás jsem šampion, hvězda, tvář Oktagonu.“

Silný faktor při jednání o další smlouvě musely hrát i peníze. O jak velkou finanční odměnu jde?

„Nejsem si jistý, jestli o tom vůbec mohu mluvit. (směje se) Pro mě MMA není jen o penězích. Kdyby mi o ně šlo, přijal bych nabídku od PFL a bojoval o milion dolarů (22,7 milionu korun). V Oktagonu jsem spokojený, vedení mi vždy vyšlo naproti. Nyní už se soustředím na všechny nově příchozí účastníky Gamechangeru.“

Mezi ně patří i velká jména ze světové elity, veterán UFC Makwan Amirkhani a bývalí šampioni KSW a Cage Warriors. Kdo představuje největší výzvu?

„Řídím se pravidlem: Buď sebevědomý, ale ne arogantní. Hlásím tedy s neochvějným sebevědomím, že jsem lepší než oni všichni. Jsem lepší než Amirkhani i Dan Torres (bývalý šampion KSW) a rozhodně lepší než Rony Paradeiser. S tím jsem chtěl bojovat o titul už v prvním kole a hned o titul, ale on se mě bojí.“

Rivalitu si tedy přenášíte do pyramidy.

„Nikdy jsem to nevnímal jako rivalitu. Když jsem měl titul, pořád si na mě otvíral hubu, snažil se dovolat zápasu a stěžoval si, že jsem se mu nepostavil. Teď když má příležitost se mnou o pás bojovat, utíká. Byl jsem odhodlaný s ním v prvním kole zápasit na pět kol o post šampiona lehké váhy, ale Rony ukázal, že má jen hubu plnou keců.“

Vnímáte jako větší výzvu držet pás organizace nebo vyhrát „ligu mistrů MMA“?

„Přijít do Oktagonu, probojovat se divizí a získat opasek, je pro mě životní milník. Jako šampion nepřevyšujete pouze patnáct dalších bojovníků, ale celou váhovou kategorii. Vyhrát Gamechanger je samozřejmě velká prestiž, ale nerovná se to zisku pásu. Nakonec, proč bych vybíral, když můžu dosáhnout obojího. (usmívá se)“

Sahají vaše plány i za finále Gamechangeru?

„Vše se bude odvíjet od mých výsledků. Když porážíte ty nejlepší, peníze, sláva i nabídky přijdou sami. Teď, když organizace podepsala řadu kvalitních borců z evropské špičky, už mám v divizi konečně pořádnou konkurenci. Nabízí se i přestup do vyšší váhy, kde čeká (David) Kozma. Ještě mě tu čeká dost práce.“

Opravdu vyhlížíte zápas s Davidem Kozmou?

„Ještě jsem o tom nemluvil s promotéry, ale já bych o to určitě stál. Nechci být arogantní, respektuji vše, čeho Kozma dosáhl, ale myslím, že na něj recept mám. Ve velterové váze jsem vybojoval dokonce víc zápasů než v lehké, takže bych se přestupu nebál.“