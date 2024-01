Novotný o prodeji Oktagonu: Nabídky jsou. Vsadíte si, jestli Karlos skončí?

Největší tuzemskou MMA organizaci Oktagon čeká náročný rok. Chystá patnáct turnajů, včetně obrovského galavečera na fotbalovém stadionu v pražském Edenu. Promotér Ondřej Novotný (46) exkluzivně pro iSport.cz a deník Sport popsal nadcházející plány i zápolení s dalšími světovými konkurenty. Co čeká žlutočernou značku po konci Karlose Vémoly? „Pořád řešíme, jaká bude jeho další role,“ říká šéf Oktagonu. Prozradil i to, co by ho vedlo k prodeji organizace.