Král je zpátky: Kincl se vrací, už zná soupeře. Kdy v Oktagonu obhajuje?

Návrat krále. Před Silvestrem měl Patrik Kincl patřit mezi hlavní taháky sledovaného turnaje Oktagon 51 v pražské O2 areně, ale nepříjemné zranění očnice ho vyřadilo z titulové bitvy s Vlastem Čepem. Pás pro šampiona střední váhy ovšem české jedničce zůstal, už za necelý měsíc se tak vrátí další obhajobou. V Ostravě ji 2. března potká Piotr Wawrzyniak, který si šanci zařídil raketovým skokem poté, co udolal v bitvě o prozatímní opasek právě Čepa.

Hlásil se o něj hladový český talent Matěj Peňáz i poslední přemožitel Karlose Vémoly Samuel Krištofič. Nakonec jde nicméně Patrik Kincl očekávanou cestou.

Král střední divize se těsně před vypršením současné smlouvy střetne s někdejším vládcem polské organizace Babilon a prozatímním šampionem Oktagonu Piotrem Wawrzyniakem. Dřívější slib promotéra Ondřeje Novotného organizace v pondělí odpoledne oficiálně odklepla na svých stránkách.

„Počítal jsem s tím. Jediná jiná možnost byla, že by Wawrzyniak nechtěl pokračovat v Oktagonu,“ prozradil svůj pohled pro deník Sport a iSport.cz Peňáz.

Do klece se Kincl vrátí po více než sedmiměsíční pauze. Naposledy se mu v květnu minulého roku povedla odveta s Karlosem Vémolou, kdy efektivní obranou u pletiva získal na svou stranu pětikolovou přetahovanou.

Oktagon 43 SESTŘIH: Kincl vs. Vémola. „Inspektor“ obhájil pás šampiona Video se připravuje ...

Trilogii s Terminátorem následně čtyřiatřicetiletý bijec odmítl, aby přijal výzvu žebříčkem stoupajícího Vlasta Čepa. Rovných deset dní před bojem ovšem „Inspektor“ z Hradce Králové zápas odpískal vinou zlomené očnice.

Náhradník Wawrzyniak se chopil šance a při premiéře si zajistil prozatímní opasek technickým knockoutem ve třetím kole. Po výhře byl ochotný na Kincla počkat. „Záleží jen na tom, jak dlouho bude mimo. Určitě mu přeju brzké uzdravení,“ řekl Polák na tiskové konferenci po Oktagonu 51, kde promotér Novotný prozradil, že zápas Kincl vs. Wawrzyniak je preferovanou variantou.

„Na Wawrzyniakovi bylo vidět, že je tvrdý zápasník, má rvavý styl. Nebojí se přestřelky, je dobrý i na zemi. Bude to dobrý zápas,“ myslí si Peňáz. „Fyzicky na tom budou podobně, stylisticky by měl mít navrch Patrik. Je uvolněnější, rychlejší na nohách, mohl by zápas kontrolovat i v postoji.“

Třaskavý souboj na samé špici divize před bouřlivým ostravským publikem doplní kartu, jejíž základ tvoří duely prvního kola projektu Tipsport Gamechanger. Ten letos proti sobě svádí elitní bojovníky z lehké váhy včetně českých reprezentantů Matouše Kohouta a Vladimíra Lengála či Slováka Ronalda Paradeisera.

Další vývoj v Kinclově divizi zatím zůstává otevřený, titulové slovo by rád pronesl i Peňáz, který po nedávném skalpu Mathewa Bonnera čeká na dalšího protivníka. „Chtěl bych jít o titul, ale mohlo by dojít i k zápasu s Pirátem (Krištofičem), který je přede mnou jak v Oktagonu, tak ve světovém žebříčku. Nebránil bych se tomu,“ říká sedmadvacetiletý borec se zkušenostmi z elitní kickboxerské organizace Glory.