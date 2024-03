Oktagon: problémy na váze i strkanice. Hlavní hvězda měla problém

Turnaj Oktagon 54, jehož značnou část tvoří právě souboje úvodního kola pyramidy o celkový balík v hodnotě milion euro (zhruba 25,3 milionu korun), okoření v hlavním zápase třetí titulovou obhajobou Patrik Kincl. Aktuálně nejdéle úřadující šampion organizace se při shazování na požadovanou hodnotu 83,9 kilogramu poměrně trápil. Nakonec ovšem proti Piotru Wawrzyniakovi nastoupit může.

„Ráno, když jsme tady seděli, říkali, že Patrik s váhou bojuje, ale udělal to, stejně jako Piotr. Jsem rád, že jsou oba zdraví,“ prozradil náhradník bitvy o pás Matěj Peňáz, který byl v případě potřeby schopný zasáhnout do boje, což ovšem nakonec s největší pravděpodobností nebude nutné. Přesto se pochopitelně dočká finančního ohodnocení.

Do klece se z řad krajanů naopak podívají Vladimír Lengál, Matouš Kohout a Radek Roušal. Prvně dva jmenovaní jsou vyslanci domácí scény v boji o evropskou slávu. Los jim nicméně nepřisoudil snadné překážky. Kohout v úvodu narazí na v Oktagonu dosud neporaženého Poláka s bilancí 10:1 Mateusze Legierského, Lengála zase čeká jeden z největších favoritů turnaje Daniel Torres.

„Je to nejvýše postavený šampion. Víc než kdybych šel s Losenem Keitou. Asi to nejlepší, co mě mohlo potkat, těším se na pořádný fight a jdu si za vítězstvím,“ hlásil navzdory pozici outsidera odhodlaně Lengál.

Nemalá část bojovníků nebyla v pátek schopná splnit váhu na první pokus, někteří si pomohli opravami, jiní přišli o procentuální podíl ze zápasové odměny. „Jestli to chtěli dělat? Můžou shazovat až čtyřikrát v roce, takže si myslím, že se snažili být přesní. Začali třeba pozdě, udělali nějaký krok, aby jim to ublížilo co nejméně, protože už koukají dál. Aspoň to je moje vysvětlení,“ zamyslel se nad váhovými prohřešky Novotný.

Došlo i na pohledy do očí. Nejvyhrocenější z nich nabídla britsko-švédská dvojice Akonne Wanliss a Sahil Siraj. Angličan nejprve na váze téměř odhalil své přirození, čímž odkázal na období, kdy si vydělával jako striptér. Pak máchal maketou světelného meče, nataženou rukou provokoval soupeře.

Oba muži spolu svedli roztržku už předtím na letišti, a ve sporu pokračovali i na odpolední tiskové konferenci Oktagon Time. „Už mě to (postrkávání na ranním vážení) vytočilo. Pro mě zápasení osobní není, ale tohle už na mě bylo moc. Je to klaun,“ vyjádřil se švédský bijec Siraj, čímž rozpoutal slovní přestřelku. „Boj patří do klece. Jsme válečníci, a ti si mají vyjadřovat respekt. Ty mluvíš jako šašek,“ pokračoval.

„Vypnu tě hned v prvním kole. Teď drž hubu a počkej, až ti dovolím mluvit. Nestačíš na mě. Jsi malý, i moje péro je větší než tvoje noha. Až tě sestřelím, hodím sušenku na hlavu tvého kouče,“ oponoval Angličan, což švédský trenér nevydržel a vyskočil na scénu, aby Wanlisse naučil respektu, načež byl odveden organizátory.

Konflikty bojovníků k MMA patří, ale mají své hranice. Největší světová organizace UFC excesy svých zástupců trestá a přísně před nimi varuje. I když roztržky skvěle fungují na sociálních sítích, kde přitahují obrovskou pozornost, do rizika se dostává zdraví samotných bojovníků. Zranění si dříve z takzvaného staredownu odnesl třeba Jaroslav Pokorný, do zápasu ho poté nepustili doktoři.

„Není to o trestech. Nenechám se vůbec tlačit tím, že někdo říká, že se to v bojových sportech normálně neděje, protože se to vždycky děje,“ reagoval Novotný. „Vždy se to děje. Často se postrkají, ale jsou to profíci. Zatím to nepřerostlo nějakou mez.“

To rychle vyvrátili sami bojovníci. Přestože zatím nejsou známy podrobnosti, je jasné, že v zákulisí nastal vyhrocený konflikt, buď přímo mezi Sirajem a Wanlissem, nebo jejich týmy. Další kroky organizace jsou v tomto případě zatím také neznámé.