Rána pro Oktagon! Kincl v Edenu nenastoupí, zranil se. Náhrada padla

Patrik Kincl se v zápase s Piotrem Wawrzyniakem dostal do problémů, na fotce se brání škrcení • Oktagon MMA

Patrik Kincl bezprostředně poté, co uškrtil Piotra Wawrzyniaka a zvládl i třetí obhajobu pásu Oktagonu • Oktagon MMA

Pro mnohé největší hit Oktagonu v Edenu zhatily zdravotní komplikace. Hvězdný Patrik Kincl nenastoupí do očekávaného titulového derby s Matějem Peňázem. Přijde tak i o možnost bojovat na prvním českém MMA turnaji na fotbalovém stadionu. Náhradník Vlasto Čepo odmítl požadavek domácího vyzyvatele, aby se utkali o prozatímní pás. Oktagon 58 se tedy odehraje bez náhrady.

Kincl zakouší hořkost odstoupení těsně před zápasem už podruhé během půl roku. Nejdříve přišel o silvestrovskou O2 arenu a nyní o historický milník na domácí bojové scéně. Nyní bude přihlížet boji, který určí jeho příštího vyzyvatele.

„Dozvěděli jsme se to včera ráno,“ reagoval ve středu André Reinders, hlavní kouč Kinclova soupeře pro web iSport.cz. „Je to nepříjemné. Na zápas s Patrikem jsme se připravovali dlouho, de facto od začátku roku, protože nám bylo jasné, že k tomu střetu dříve nebo později dojde. Takže ano, nepříjemné to je,“ přiznává trenér.

Peňáz tak z ničeho nic ztratil životní šanci – příležitost bojovat o titul Oktagonu. „Zápasit o pás je obrovská prestiž. Vítězství by mu otevřelo mnoho dveří, mimo jiné i sponzorských,“ přiznával vyzyvatelův manažer. Sedmadvacetiletého střelce by Kinclův skalp posunul do světové padesátky, a tak i k branám nejvyšší ligy UFC.

Od středy, kdy už bylo jasné, že se Kincl nebude schopen do klece nastoupit, řešila Peňázova strana možnost bojovat v Edenu s náhradníkem Čepem o titul. „Pro nás je teď důležitá motivace, proč do zápasu vůbec jít. Čepo je v žebříčku daleko za Matějem. Jediný důvod, proč s ním bojovat, je pás prozatímního šampiona,“ podotknul Reinders, když ještě situace čekala na rozuzlení.

Vítězství nad Čepem samotné Peňázovi nestačilo. Slovák by nastoupil po porážce, ve světovém žebříčku navíc stojí o více než sto míst za českým bijcem.

„Myslím, že zápas o pozici prvního vyzyvatele je lepší. Nestojím a nezdržuji tři čtvrtě roku tak, aby se musel titul uvolňovat,“ vyjádřil se Kincl k možným scénářům, ještě než byl vydán finální verdikt. „Možná by nebyla dobrá vizitka pro Oktagon, kdyby tady létalo tolik prozatímních pásů, které by se pak musely sjednocovat. Ve finále mi je to ale asi jedno,“ dodal šampion.

Zatím není jasné, zda bylo vedení rezolutně proti boji o dočasný pás. Peňáz i další zdroje uvádí, že titulový duel nedopadl, kvůli odmítnutí Vlasta Čepa. Proč by ale bojovník odmítl prestižní příležitost? Na Eden trénuje pouze pár týdnů, takže by pravděpodobně v pozdějších kolech ztrácel na výdrž. Oproti Čechovi, který má za sebou plnou tříměsíční přípravu.

Titulová bitva mezi Kinclem a Peňázem slibovala divácky atraktivní bitvu nejlepšího bojovníka organizace a evropské jedničky střední divize proti elitnímu postojáři z nejprestižnější světové kickboxerské ligy. Souboj měl být jedním z největších vrcholů pro domácí fanoušky, kteří po podobném hitu v Edenu lačnili. Nakonec se nedočkají nástupu ani jednoho z domácích oblíbenců. Hodně nepříjemná rána pro jinak fantastickou kartu Oktagon 58.