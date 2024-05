Návrat po tvrdých K.O. Kozma mohl mít lehčího soupeře, odmítl. Proč?

David Kozma chystá comeback na 8. června, představí se na megaturnaji v Edenu. Byl králem a tváří Oktagonu, v dramatických duelech porážel jednoho vyzyvatele za druhým. Dokud nenarazil. Tři čtvrtě roku po krvavé prohře inkasoval další K.O. Zdálo se, že éra nezlomného Kozmy je definitivně u konce.

Ostřílený bijec přijal zdravotní pauzu. Ta se nyní chýlí ke konci, když se Čech vrací na prestižní akci na fotbalovém stadionu.

Kozma skáče rovnýma nohama hned do titulového mixu. „Už se nechce na vrchol vracet nějakou delší cestou. Dostal se do bodu, kdy si řekl: Buď, anebo… Od Ondry (Novotného) dostal nabídku, že si se svým výsostným postavením může říct o titul. David prohlásil: O. K., vytvořme pyramidu,“ vypráví Pavel Touš, manažer Růžového pantera.

V Edenu čeká někdejšího šampiona nebezpečná mašina na K.O. Ion Surdu, což může být po posledních prohrách riskantní volba. „Měl možnost vybrat si lehčího soupeře, ale to odmítl s tím, že chce zkoušku, která ho posune k titulové bitvě a ukáže mu, jestli na ty nejvyšší příčky ještě má nebo ne,“ vysvětluje manažer.

Výběr byl mezi konkurenty širší. Mohl si zvolit i jednoho z druhé semifinálové dvojice. „S (Leandrem) Silvou už bojoval a porazil ho. Nemá co si dokazovat, dávalo by to smysl, jen kdyby spolu šli o pás. (Amiran) Gogoladze je nevyzpytatelný, zatímco styl Surdua se dá lépe číst,“ věří Touš. „Ta volba je trochu paradoxní, protože Ion je náš nejoblíbenější zahraniční bojovník v Oktagonu. Není v tom nic osobního. Nejsnazší cestu k titulu však vidíme právě přes něj,“ dodává.

Co by následovalo v případě dalšího nezdaru? „Přemýšlel by, co dál…“ přiznává Touš, ale záhy doplňuje: „On je specifický. Na jeho přemýšlení je geniální, že se soustředí jen na to, co je před ním. Vidí jen vítězství, z čehož těží každý šampion. Do klece jde vyhrát a je mu úplně jedno, s kým se tam potká.“

Po inkasovaném K.O. v semifinále Tipsport Gamechangeru Kozma podotkl, že by ho dříve takový úder na zem neposlal, avšak obrovské množství ran, kterými ho předtím ukončil Kaik Brito, mu pověstnou houževnatost sebralo. Během posledního měsíce se ji snažil dostat zpět.

„Pauza mu prospěla hlavně zdravotně. Primární důvod pro ni byl, aby si odpočinula hlava,“ říká manažer a poodkrývá aktuální formu. „Tělo je zdravé a vytrénované k zápasu na plné otáčky. Stav hlavy ale neovlivníte. Jediné, co nějak ovlivnit dokážeme, je zdravotní přestávka a tu jsme vzali zodpovědně. Tři měsíce neinkasoval ani jeden úder.“

Podle mnohých veteránů se bojovníkům jinak vchází do klece poté, co se stanou otci. To manažer potvrzuje. „Rodičovství změní každého, i jeho. Myslím, že u něj se však odrazí pozitivně, nakopne ho do ještě lepších výkonů. Teď má opravdu pro co bojovat,“ usmívá se Touš.

